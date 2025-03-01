https://ria.ru/20250301/pozhar-2002422904.html

Во Владимире ликвидировали открытое горение на складе

Во Владимире ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 01.03.2025

Во Владимире ликвидировали открытое горение на складе

Открытое горение на складе во Владимире ликвидировано, сообщило МЧС РФ. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T10:38:00+03:00

2025-03-01T10:38:00+03:00

2025-03-01T10:38:00+03:00

происшествия

владимир

россия

владимирская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Открытое горение на складе во Владимире ликвидировано, сообщило МЧС РФ. Ранее сообщалось о тушении пожара на складе во Владимире на площади 3,5 тысячи квадратных метров, позже его локализовали. "Во Владимирской области ликвидировали открытое горение", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html

владимир

россия

владимирская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владимир, россия, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)