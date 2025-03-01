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Во Владимире ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 01.03.2025
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10:38 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/pozhar-2002422904.html
Во Владимире ликвидировали открытое горение на складе
Во Владимире ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 01.03.2025
Во Владимире ликвидировали открытое горение на складе
Открытое горение на складе во Владимире ликвидировано, сообщило МЧС РФ. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T10:38:00+03:00
2025-03-01T10:38:00+03:00
происшествия
владимир
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владимирская область
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Открытое горение на складе во Владимире ликвидировано, сообщило МЧС РФ. Ранее сообщалось о тушении пожара на складе во Владимире на площади 3,5 тысячи квадратных метров, позже его локализовали. "Во Владимирской области ликвидировали открытое горение", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, владимир, россия, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владимир, Россия, Владимирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владимире ликвидировали открытое горение на складе

МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на складе во Владимире

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара на складе во Владимире
Ликвидация пожара на складе во Владимире - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара на складе во Владимире
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Открытое горение на складе во Владимире ликвидировано, сообщило МЧС РФ.
Ранее сообщалось о тушении пожара на складе во Владимире на площади 3,5 тысячи квадратных метров, позже его локализовали.
"Во Владимирской области ликвидировали открытое горение", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
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ПроисшествияВладимирРоссияВладимирская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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