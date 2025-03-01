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В Николаевской области загорелось промышленное предприятие

В Николаевской области загорелось промышленное предприятие - РИА Новости, 01.03.2025

В Николаевской области загорелось промышленное предприятие

Пожар произошел на промышленном предприятии в Николаевской области на юге Украины после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T09:05:00+03:00

2025-03-01T09:05:00+03:00

2025-03-01T09:05:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пожар произошел на промышленном предприятии в Николаевской области на юге Украины после взрывов, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. "В результате обстрелов в селе Парутино возник пожар на территории одного из производственных предприятий", - написал Ким в своем Telegram-канале. О как предприятии идет речь, он не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250227/vsu-2001904379.html

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россия, николаевская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины