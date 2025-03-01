https://ria.ru/20250301/pozhar-2002401516.html
Во Владивостоке загорелся жилой дом
Во Владивостоке загорелся жилой дом - РИА Новости, 01.03.2025
Во Владивостоке загорелся жилой дом
Пожар площадью не менее 500 квадратных метров, охвативший жилой дом, тушат во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T06:11:00+03:00
2025-03-01T06:11:00+03:00
2025-03-01T10:26:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. Пожар площадью не менее 500 квадратных метров, охвативший жилой дом, тушат во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморья. По данным надзорного ведомства, утром в субботу произошло возгорание жилого дома по улице Борисенко во Владивостоке. "Произошло частичное обрушение кровли. Площадь пожара, по предварительной оценке, составляет не менее 500 квадратных метров. На место происшествия для координации действий специальных служб выехал прокурор Первомайского района Владивостока Александр Занчев", - говорится в сообщении. На месте работают шесть пожарных спасательных частей краевой противопожарной службы в составе 34 человек, шесть пожарных автоцистерн и одна автолестница, информирует ведомство.В прокуратуре уточнили, что установление причин возгорания жилого дома поставлено на контроль."Огнеборцами при помощи спасательных устройств были спасены два человека. Также в ходе тушения пожара огнеборцами было найдено тело погибшего, личность устанавливается", - позже сообщило ГУМЧС России по региону.
https://ria.ru/20250227/vladivostok-2001861498.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, владивосток, первомайский район
Происшествия, Владивосток, Первомайский район
Во Владивостоке загорелся жилой дом
Во Владивостоке в жилом доме вспыхнул пожар на площади 500 квадратных метров
ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости.
Пожар площадью не менее 500 квадратных метров, охвативший жилой дом, тушат во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморья
.
По данным надзорного ведомства, утром в субботу произошло возгорание жилого дома по улице Борисенко во Владивостоке.
"Произошло частичное обрушение кровли. Площадь пожара, по предварительной оценке, составляет не менее 500 квадратных метров. На место происшествия для координации действий специальных служб выехал прокурор Первомайского района Владивостока Александр Занчев", - говорится в сообщении.
На месте работают шесть пожарных спасательных частей краевой противопожарной службы в составе 34 человек, шесть пожарных автоцистерн и одна автолестница, информирует ведомство.
В прокуратуре уточнили, что установление причин возгорания жилого дома поставлено на контроль.
"Огнеборцами при помощи спасательных устройств были спасены два человека. Также в ходе тушения пожара огнеборцами было найдено тело погибшего, личность устанавливается", - позже сообщило ГУМЧС России по региону.