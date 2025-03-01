https://ria.ru/20250301/pozhar-2002401516.html

Во Владивостоке загорелся жилой дом

Во Владивостоке загорелся жилой дом - РИА Новости, 01.03.2025

Во Владивостоке загорелся жилой дом

Пожар площадью не менее 500 квадратных метров, охвативший жилой дом, тушат во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T06:11:00+03:00

2025-03-01T06:11:00+03:00

2025-03-01T10:26:00+03:00

происшествия

владивосток

первомайский район

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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. Пожар площадью не менее 500 квадратных метров, охвативший жилой дом, тушат во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморья. По данным надзорного ведомства, утром в субботу произошло возгорание жилого дома по улице Борисенко во Владивостоке. "Произошло частичное обрушение кровли. Площадь пожара, по предварительной оценке, составляет не менее 500 квадратных метров. На место происшествия для координации действий специальных служб выехал прокурор Первомайского района Владивостока Александр Занчев", - говорится в сообщении. На месте работают шесть пожарных спасательных частей краевой противопожарной службы в составе 34 человек, шесть пожарных автоцистерн и одна автолестница, информирует ведомство.В прокуратуре уточнили, что установление причин возгорания жилого дома поставлено на контроль."Огнеборцами при помощи спасательных устройств были спасены два человека. Также в ходе тушения пожара огнеборцами было найдено тело погибшего, личность устанавливается", - позже сообщило ГУМЧС России по региону.

https://ria.ru/20250227/vladivostok-2001861498.html

https://ria.ru/20250301/pozhar-2002400163.html

владивосток

первомайский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, первомайский район