https://ria.ru/20250301/pozhar-2002400163.html

На складе во Владимире вспыхнул пожар

На складе во Владимире вспыхнул пожар - РИА Новости, 01.03.2025

На складе во Владимире вспыхнул пожар

Склад тушат во Владимире на площади 3,5 тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T05:56:00+03:00

2025-03-01T05:56:00+03:00

2025-03-01T11:39:00+03:00

происшествия

владимир

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Склад тушат во Владимире на площади 3,5 тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "Во Владимире тушат склад. На улице Производственной горят два помещения. Площадь 3,5 тысячи квадратов. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250301/pozhar-2002391635.html

владимир

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владимир, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)