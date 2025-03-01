Рейтинг@Mail.ru
На складе во Владимире вспыхнул пожар - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:56 01.03.2025 (обновлено: 11:39 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/pozhar-2002400163.html
На складе во Владимире вспыхнул пожар
На складе во Владимире вспыхнул пожар - РИА Новости, 01.03.2025
На складе во Владимире вспыхнул пожар
Склад тушат во Владимире на площади 3,5 тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T05:56:00+03:00
2025-03-01T11:39:00+03:00
происшествия
владимир
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002418009_0:40:1126:673_1920x0_80_0_0_537f1ac1ea16ddf8708df6150d63d5c4.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Склад тушат во Владимире на площади 3,5 тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "Во Владимире тушат склад. На улице Производственной горят два помещения. Площадь 3,5 тысячи квадратов. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250301/pozhar-2002391635.html
владимир
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002418009_86:0:1038:714_1920x0_80_0_0_136da5aed1c0fcae531955423259ce7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владимир, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владимир, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На складе во Владимире вспыхнул пожар

МЧС: во Владимире загорелся склад на площади 3,5 тысячи квадратных метров

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара на складе во Владимире
Ликвидация пожара на складе во Владимире - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара на складе во Владимире
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Склад тушат во Владимире на площади 3,5 тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
"Во Владимире тушат склад. На улице Производственной горят два помещения. Площадь 3,5 тысячи квадратов. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Ликвидация пожара в административном здании в Санкт-Петербурге. 1 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
В Петербурге локализовали пожар в административном здании
03:20
 
ПроисшествияВладимирРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала