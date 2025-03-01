https://ria.ru/20250301/pozhar-2002400163.html
На складе во Владимире вспыхнул пожар
На складе во Владимире вспыхнул пожар - РИА Новости, 01.03.2025
На складе во Владимире вспыхнул пожар
Склад тушат во Владимире на площади 3,5 тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T05:56:00+03:00
2025-03-01T05:56:00+03:00
2025-03-01T11:39:00+03:00
происшествия
владимир
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002418009_0:40:1126:673_1920x0_80_0_0_537f1ac1ea16ddf8708df6150d63d5c4.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Склад тушат во Владимире на площади 3,5 тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "Во Владимире тушат склад. На улице Производственной горят два помещения. Площадь 3,5 тысячи квадратов. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250301/pozhar-2002391635.html
владимир
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002418009_86:0:1038:714_1920x0_80_0_0_136da5aed1c0fcae531955423259ce7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимир, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владимир, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На складе во Владимире вспыхнул пожар
МЧС: во Владимире загорелся склад на площади 3,5 тысячи квадратных метров