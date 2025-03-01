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В Петербурге локализовали пожар в административном здании - РИА Новости, 01.03.2025
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03:20 01.03.2025 (обновлено: 11:33 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/pozhar-2002391635.html
В Петербурге локализовали пожар в административном здании
В Петербурге локализовали пожар в административном здании - РИА Новости, 01.03.2025
В Петербурге локализовали пожар в административном здании
Пожар в административном здании в Санкт-Петербурге локализован, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T03:20:00+03:00
2025-03-01T11:33:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пожар в административном здании в Санкт-Петербурге локализован, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. Ранее сообщалось, что административное здание загорелось в Петербурге на площади 600 квадратных метров, сведения о пострадавших не поступали. "Пожар в Адмиралтейском районе локализован... В 01.21 мск локализация пожара", - говорится в сообщении.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге локализовали пожар в административном здании

ГУМЧС: пожар в административном здании в Петербурге локализовали

© МЧС Санкт-Петербурга/TelegramЛиквидация пожара в административном здании в Санкт-Петербурге. 1 марта 2025
Ликвидация пожара в административном здании в Санкт-Петербурге. 1 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© МЧС Санкт-Петербурга/Telegram
Ликвидация пожара в административном здании в Санкт-Петербурге. 1 марта 2025
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пожар в административном здании в Санкт-Петербурге локализован, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону.
Ранее сообщалось, что административное здание загорелось в Петербурге на площади 600 квадратных метров, сведения о пострадавших не поступали.
"Пожар в Адмиралтейском районе локализован... В 01.21 мск локализация пожара", - говорится в сообщении.
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