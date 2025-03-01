https://ria.ru/20250301/pozhar-2002391635.html
В Петербурге локализовали пожар в административном здании
В Петербурге локализовали пожар в административном здании - РИА Новости, 01.03.2025
В Петербурге локализовали пожар в административном здании
Пожар в административном здании в Санкт-Петербурге локализован, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T03:20:00+03:00
2025-03-01T03:20:00+03:00
2025-03-01T11:33:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пожар в административном здании в Санкт-Петербурге локализован, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. Ранее сообщалось, что административное здание загорелось в Петербурге на площади 600 квадратных метров, сведения о пострадавших не поступали. "Пожар в Адмиралтейском районе локализован... В 01.21 мск локализация пожара", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250209/pozhar-1998303403.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге локализовали пожар в административном здании
ГУМЧС: пожар в административном здании в Петербурге локализовали