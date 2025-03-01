https://ria.ru/20250301/pozhar-2002391635.html

В Петербурге локализовали пожар в административном здании

В Петербурге локализовали пожар в административном здании - РИА Новости, 01.03.2025

В Петербурге локализовали пожар в административном здании

Пожар в административном здании в Санкт-Петербурге локализован, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T03:20:00+03:00

2025-03-01T03:20:00+03:00

2025-03-01T11:33:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пожар в административном здании в Санкт-Петербурге локализован, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. Ранее сообщалось, что административное здание загорелось в Петербурге на площади 600 квадратных метров, сведения о пострадавших не поступали. "Пожар в Адмиралтейском районе локализован... В 01.21 мск локализация пожара", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250209/pozhar-1998303403.html

санкт-петербург

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург