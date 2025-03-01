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В Петербурге вспыхнул пожар в административном здании
В Петербурге вспыхнул пожар в административном здании - РИА Новости, 01.03.2025
В Петербурге вспыхнул пожар в административном здании
Административное здание горит в Петербурге на площади 600 квадратных метров, сведения о пострадавших не поступали, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T01:06:00+03:00
2025-03-01T01:06:00+03:00
2025-03-01T11:13:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Административное здание горит в Петербурге на площади 600 квадратных метров, сведения о пострадавших не поступали, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. "Двадцать восьмого февраля в 21.52 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Адмиралтейский район, улица Курляндская, дом 49. В 4-8-этажном административном здании происходит горение на площади 600 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что сведения о пострадавших не поступали, к ликвидации пожара привлечены 19 единиц техники и 80 человек личного состава МЧС РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге вспыхнул пожар в административном здании
В Петербурге загорелось административное здание на площади 600 квадратных метров