https://ria.ru/20250301/pozhar-2002381884.html

В Петербурге вспыхнул пожар в административном здании

В Петербурге вспыхнул пожар в административном здании - РИА Новости, 01.03.2025

В Петербурге вспыхнул пожар в административном здании

Административное здание горит в Петербурге на площади 600 квадратных метров, сведения о пострадавших не поступали, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T01:06:00+03:00

2025-03-01T01:06:00+03:00

2025-03-01T11:13:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002422774_0:0:1090:613_1920x0_80_0_0_a0b6854f59c9c579cbd8b1e42da39b3e.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Административное здание горит в Петербурге на площади 600 квадратных метров, сведения о пострадавших не поступали, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. "Двадцать восьмого февраля в 21.52 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Адмиралтейский район, улица Курляндская, дом 49. В 4-8-этажном административном здании происходит горение на площади 600 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что сведения о пострадавших не поступали, к ликвидации пожара привлечены 19 единиц техники и 80 человек личного состава МЧС РФ.

https://ria.ru/20250209/pozhar-1998303403.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)