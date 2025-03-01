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В Петербурге задержали грабителей, похитивших 7 миллионов рублей у уборщицы - РИА Новости, 01.03.2025
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10:06 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/peterburg-2002418479.html
В Петербурге задержали грабителей, похитивших 7 миллионов рублей у уборщицы
В Петербурге задержали грабителей, похитивших 7 миллионов рублей у уборщицы - РИА Новости, 01.03.2025
В Петербурге задержали грабителей, похитивших 7 миллионов рублей у уборщицы
Полиция задержала участников вооруженного налета, лишившего денег и ценностей на сумму 7 миллионов рублей жительницу Санкт-Петербурга, работающую уборщицей и... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T10:06:00+03:00
2025-03-01T10:06:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
центральная азия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Полиция задержала участников вооруженного налета, лишившего денег и ценностей на сумму 7 миллионов рублей жительницу Санкт-Петербурга, работающую уборщицей и подрабатывающую перепродажей золотых украшений, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как ранее сообщало ведомство, 12 февраля в в полицию Невского района обратилась 27-летняя гражданка одного из государств Центральной Азии, которая сообщила о вооруженном налете на свою квартиру на улице Седова. Двое мужчин, которые якобы приехали оценить колье с бриллиантами по объявлению заявительницы о его продаже в интернете, под угрозой пистолета похитили ювелирные украшения, две пары часов, мобильный телефон и деньги. Ущерб оценивается в 7 миллионов рублей, уголовное дело возбудили по статье о разбое (часть 4 статьи 162 УК РФ). Как установили полицейские, нападавшими оказались 24-летний житель Петербурга и 38-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, ранее уже судимый. "Задержали похитителей 28 февраля 2025 года в городе Липецке, куда в служебную командировку после получении оперативной информации о местонахождении фигурантов выехали сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России и их коллеги из УМВД России по Невскому району Петербурга", – говорится в сообщении. У подозреваемых обнаружено травматическое и пневматическое оружие, а также часть похищенных ювелирных украшений, которые они не успели продать. Фигуранты будут доставлены в Петербург, где им изберут меру пресечения.
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санкт-петербург
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происшествия, россия, санкт-петербург, центральная азия
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Центральная Азия
В Петербурге задержали грабителей, похитивших 7 миллионов рублей у уборщицы

Полиция в Петербурге задержала мужчин, похитивших 7 миллионов рублей у уборщицы

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Полиция задержала участников вооруженного налета, лишившего денег и ценностей на сумму 7 миллионов рублей жительницу Санкт-Петербурга, работающую уборщицей и подрабатывающую перепродажей золотых украшений, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как ранее сообщало ведомство, 12 февраля в в полицию Невского района обратилась 27-летняя гражданка одного из государств Центральной Азии, которая сообщила о вооруженном налете на свою квартиру на улице Седова. Двое мужчин, которые якобы приехали оценить колье с бриллиантами по объявлению заявительницы о его продаже в интернете, под угрозой пистолета похитили ювелирные украшения, две пары часов, мобильный телефон и деньги. Ущерб оценивается в 7 миллионов рублей, уголовное дело возбудили по статье о разбое (часть 4 статьи 162 УК РФ).
Как установили полицейские, нападавшими оказались 24-летний житель Петербурга и 38-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, ранее уже судимый.
"Задержали похитителей 28 февраля 2025 года в городе Липецке, куда в служебную командировку после получении оперативной информации о местонахождении фигурантов выехали сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России и их коллеги из УМВД России по Невскому району Петербурга", – говорится в сообщении.
У подозреваемых обнаружено травматическое и пневматическое оружие, а также часть похищенных ювелирных украшений, которые они не успели продать. Фигуранты будут доставлены в Петербург, где им изберут меру пресечения.
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