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Не только Петросян: звездные пары с большой разницей в возрасте

Не только Петросян: звездные пары с большой разницей в возрасте - РИА Новости, 01.03.2025

Не только Петросян: звездные пары с большой разницей в возрасте

Седина в бороду — молодуха под венец? Мезальянсы с разницей в два-три десятка лет превратились в новую норму для российского бомонда. Пока одни обвиняют молодых РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T09:00:00+03:00

2025-03-01T09:00:00+03:00

2025-03-01T09:00:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Седина в бороду — молодуха под венец? Мезальянсы с разницей в два-три десятка лет превратились в новую норму для российского бомонда. Пока одни обвиняют молодых избранниц в корыстных мотивах, а их пожилых спутников — в кризисе среднего возраста, сами пары строят крепкие семьи, рожают детей и празднуют годовщины. Кто они — отчаянные романтики или расчетливые прагматики? Разбираемся на примере восьми самых обсуждаемых пар отечественного шоу-бизнеса.Дмитрий и Полина ДибровыРазница в возрасте 29 летИстория этих отношений вызывает вопросы даже у самых либеральных наблюдателей: 46-летний телеведущий встретил 17-летнюю Полину Наградову на конкурсе красоты, где был членом жюри. Началось традиционное ухаживание — цветы, свидания, комплименты.Пара узаконила отношения 28 марта 2009 года, когда девушке исполнилось 19 лет. За последующие годы Полина подарила супругу трех сыновей: Александра (2010), Федора (2013) и Илью (2015). У Диброва также есть взрослые дети от предыдущих браков — сын Денис и дочь Лада.Сегодня Полина занимается не только детьми и домашним хозяйством, но и активно развивает собственный женский клуб, где проводит лекции и мастер-классы.Несмотря на постоянную критику, пара живет вместе уже более 15 лет. Дмитрий отмечает, что Полина стала для него не только женой, но и дочерью, которой он помогает в жизни.Евгений Петросян и Татьяна БрухуноваРазница в возрасте 43 годаИх история началась прозаично: 18-летняя Татьяна Брухунова в 2007 году пришла на практику в Театр эстрадных миниатюр, где работал уже тогда легендарный артист. Впечатленный девушкой, Петросян предложил ей продолжить карьеру в качестве его помощницы. Кто мог подумать, что эта встреча изменит их жизни?В 2013 году между ними вспыхнул роман — в то время, когда юморист формально еще состоял в браке с Еленой Степаненко. Впрочем, Татьяна настаивает: "Я никого не уводила из семьи. Евгений Ваганович и Елена Григорьевна давно не жили вместе".В декабре 2019 года 74-летний Петросян и 31-летняя Брухунова тайно расписались. А уже в марте 2020 года у них родился сын Ваган, названный в честь отца артиста. В 2023-м пара порадовала поклонников новостью о рождении дочери Матильды.Отвечая на бесконечные вопросы о разнице в возрасте, Петросян спокойно замечает: "В нашей семье нет драм и разногласий. Я счастлив с Татьяной и благодарен Богу за возможность исправить ошибки молодости".Андрей Кончаловский и Юлия ВысоцкаяРазница в возрасте 36 летСудьбоносная встреча произошла в 1996 году на кинофестивале "Кинотавр". Она — молодая актриса из Минска, он — признанный режиссер с мировым именем. Вопреки всем предсказаниям скептиков, роман быстро перерос в серьезные отношения, и уже в 1998 году пара официально зарегистрировала брак.28 сентября 1999 года у супругов родилась дочь Мария, а в 2003 году — сын Петр. Семейная идиллия оборвалась в 2013 году, когда их дочь попала в страшное ДТП и впала в кому, в которой находится до сих пор.Несмотря на эту трагедию, супруги остаются вместе, поддерживая друг друга и занимаясь воспитанием сына, который пошел по творческому пути — учится в Московском архитектурном институте.После замужества карьера Высоцкой стремительно взлетела: она стала музой Кончаловского, снявшись в нескольких его фильмах, и превратилась в телезвезду благодаря кулинарным шоу. Семья живет на две страны — большую часть времени проводят в подмосковной усадьбе на Николиной Горе и отдыхают в своем доме в Италии.Андрей Вавилов и Софи-Антуанетта ДилуаРазница в возрасте 36 летОдним из самых неожиданных союзов стал брак бывшего первого замминистра финансов России, сенатора от Пензенской области (2002–2010 гг.) Андрея Вавилова и юной наездницы Софи-Антуанетты Дилуа.Интересный факт: мать девушки, дизайнер и владелица мехового дома Джулия Дилуа, была знакома с Вавиловым более 15 лет. Именно через нее, вероятно, и состоялось знакомство будущих супругов.Осенью 2021 года пара отпраздновала свадьбу с королевским размахом: церемония прошла в Москве, а грандиозное торжество — в Италии на озере Комо. На тот момент экономисту было 60 лет, а его избраннице — всего 24.От предыдущих браков у Вавилова есть двое детей с экзотическими именами: дочь Гойя-Вивиан и сын Данте-Габриэль. В союзе с Софи-Антуанеттой детей пока нет.Общественность активно обсуждала не только впечатляющую разницу в возрасте, но и неоднозначное прошлое Вавилова, связанное с уголовными делами. В СМИ периодически появляются сообщения о возможном разводе пары, но официального подтверждения этому пока нет.Алла Пугачева и Максим Галкин*Разница в возрасте 27 летУдивительно, но в этой истории большую роль сыграл бывший муж Примадонны — Филипп Киркоров. Именно он познакомил пару на фестивале "Славянский базар" в 2001 году. Роман начался осенью того же года после совместной работы над песней "Будь или не будь".Официальная регистрация брака состоялась 23 декабря 2011 года, а на следующий день супруги организовали скромное торжество в московском ресторане "Оливетта". Через шесть лет, в 2017-м, пара обвенчалась в Михайло-Архангельском соборе Московской области.В сентябре 2013 года с помощью суррогатной матери у них родились близнецы — Елизавета и Гарри.Весной 2022 года семья переехала в Израиль, где они продолжают жить с детьми.Константин и Софья Эрнст Разница в возрасте 27 летИх пути пересеклись в 2013 году во время подготовки шоу-программы к зимним Олимпийским играм в Сочи, где Софья Заика работала ассистенткой генерального директора "Первого канала".Роман начался в 2014 году, а официальной датой заключения брака стал 2017 год — уже после рождения их первой дочери Эрики в 2016-м. Позже в семье появились еще двое детей: дочь Кира (2017) и сын Лев (2020).Несмотря на занятость, 64-летний Эрнст активно участвует в воспитании детей, а 36-летняя Софья совмещает материнство с актерской карьерой. Пара старается оградить семью от излишнего внимания общественности.Игорь Николаев и Юлия ПроскуряковаРазница в возрасте 23 годаЭта история напоминает сказку о поклоннице, которая встретила своего кумира и стала его музой. В 2005 году Юлия посетила концерт Игоря Николаева в Екатеринбурге. Ей удалось встретиться с артистом после выступления, и их общение, начавшееся как дружба, постепенно переросло в глубокое чувство.23 сентября 2010 года они поженились. Для Юлии это был первый брак, а для Игоря — третий. 8 октября 2015 года в семье появилась дочь Вероника — первый ребенок для Юлии и второй для Игоря, у которого уже была взрослая дочь от первого брака.Сегодня, несмотря на проблемы со здоровьем (Николаев перенес несколько инфарктов), 65-летний композитор продолжает работать и гастролировать, а 42-летняя Юлия поддерживает супруга и занимается воспитанием дочери, которая успешно совмещает общеобразовательную и музыкальную школы.Илья Авербух и Лиза АрзамасоваРазница в возрасте 21 годОни познакомились еще в 2007 году, когда 15-летняя Лиза участвовала в проекте "Лед и пламень", продюсером которого был Авербух. Однако романтические отношения между ними начались только летом 2020 года, когда журналисты заметили пару в одном из московских кафе.20 декабря 2020 года они тихо расписались в узком семейном кругу. 14 августа 2021 года у них родился сын Лев, а в августе 2023 года — дочь Лия. У Ильи также есть сын Мартин от брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.Супруги живут в просторном доме у Истринского водохранилища. 51-летний Авербух и 29-летняя Арзамасова регулярно делятся счастливыми моментами семейной жизни в социальных сетях и не обращают внимания на критику из-за разницы в возрасте.

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справки, италия, минск, россия, евгений петросян