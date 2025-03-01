https://ria.ru/20250301/partiya-2001930227.html

Партия "Новые люди"

Партия "Новые люди" - РИА Новости, 01.03.2025

Партия "Новые люди"

"Новые люди" – политическая партия в Российской Федерации. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T02:14:00+03:00

2025-03-01T02:14:00+03:00

2025-03-01T02:14:00+03:00

справки

россия

партия "новые люди"

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

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"Новые люди" – политическая партия в Российской Федерации.В январе 2020 года член центрального штаба Общероссийского народного фронта, президент косметической компании "Фаберлик" Алексей Нечаев и вице-президент "Фаберлик" Александр Даванков объявили о готовящемся учредительном съезде новой партии "право-либерального толка, ориентированной на городскую молодежь".Учредительный съезд партии прошел 1 марта 2020 года, в котором приняли участие 120 делегатов из большинства регионов России.По итогам съезда был принят устав, в котором первой целью партии было провозглашено "содействие в утверждении в Российской Федерации демократического правового государства и гражданского общества, реализации ценностей и принципов, вытекающих из Конституции Российской Федерации".В качестве постоянно действующего руководящего коллегиального органа был учрежден избирающийся съездом центральный совет. В него вошли пять человек во главе с директором по развитию сети "Фаберлик", председателем Лиги независимых предпринимателей Ирэной Лукияновой.24 марта 2020 года партия была зарегистрирована министерством юстиции РФ, 1 июня внесена в список партий, имеющих право участвовать в выборах.На II съезде 8 августа 2020 года председателем партии был избран Алексей Нечаев, председателем ее Исполкома – Александр Даванков. Состав центрального совета был расширен до 10 человек.В ходе Единого дня голосования 13 сентября 2020 года партия преодолела пятипроцентный барьер на выборах в региональные собрания Новосибирской (6,92%), Костромской (7,46%), Калужской (8,08%) и Рязанской областей (5,72%), получив благодаря этому право участвовать в выборах в Государственную думу 2021 года без сбора подписей.4 июля 2021 года III съезд партии утвердил общефедеральный список на выборах в Государственную думу 8-го созыва во главе с Алексеем Нечаевым и бывшим мэром Якутска Сарданой Авксентьевой. На IV съезде 22 августа была принята новая предвыборная программа, включающая, в частности, предложения ввести новую экономическую модель с опорой на малый и средний бизнес; снизить административное, силовое и налоговое давление на предпринимателей; ввести вместо налога на прибыль, НДС и страховых взносов единый оборотный налог в размере 5%; вернуть прямые выборы мэров, возможность избирателей отправлять их в отставку; изменить систему распределения налогов в пользу регионов.На выборах в Государственную думу 8-го созыва 17-19 сентября партия получила 5,32% голосов и сформировала фракцию из 13 депутатов во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым.В октябре 2021 года во фракцию "Новые люди" вступили избранные в одномандатных округах актер Дмитрий Певцов и координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов.В 2022 году по итогам единого дня голосования партия смогла получить три мандата в региональных заксобраниях.27 июня 2023 года глава партии "Новые люди" Алексей Нечаев сообщил о создании политического союза с Партией роста. В 2023 году по итогам единого дня голосования партия "Новые люди" прошла в заксобрания девяти регионов – Бурятии, Башкирии, ДНР, Иркутской, Кемеровской, Архангельской и Ярославской областей, Калмыкии и Якутии. Всего "Новые люди" получили 23 места в региональных заксобраниях.На выборах мэра Москвы от партии "Новые люди" участвовал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. По итогам голосования он набрал 5,34% голосов избирателей, занял четвертое место из пяти.24 декабря 2023 года в ходе съездов "Партии роста" и "Новых людей" председатели партий Алексей Нечаев и Борис Титов подписали соглашение о слиянии политических объединений. Окончательно слияние состоялось 19 апреля 2024 года, объединенная партия сохранила название "Новые люди".На выборах президента России от партии "Новые люди" участвовал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. По итогам голосования, прошедшего с 15 по 17 марта, он получил 3,85% голосов избирателей, его поддержали 3 362 484 человека (занял третье место из четырех).По итогам единого дня голосования в сентябре 2024 году партия "Новые люди" смогла получить 8 мест в региональных собраниях.В настоящее время партия имеет 79 зарегистрированных региональных отделений.По данным ЦИК России, "Новые люди" представлены в органах власти разного уровня 69 субъектов РФ. В региональных заксобраниях работают 68 депутатов от партии, в представительных органах муниципальных образований административных центров (столиц) регионов - 30, в исполнительных и представительных органах местного самоуправления - 448.В структуру руководящих органов "Новых людей" входят съезд партии, ее председатель и центральный совет.Съезд партии является высшим руководящим органом партии, проводится не реже одного раза в пять лет.Центральный совет партии является постоянно действующим руководящим коллегиальным органом партии в период между съездами партии.Председатель партии является высшим выборным должностным лицом партии, избирается на съезде тайным голосованием сроком на пять лет.Для выработки рекомендаций по стратегии партии, содействия выполнению программы партии, укрепления авторитета и усиления влияния партии в российском обществе и за рубежом, формируется представительный коллективный орган партии – Федеральный политический совет, возглавляемы председателем.Председатель партии –Алексей Нечаев.Председатель Федерального политического совета партии – Борис Титов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, партия "новые люди", алексей нечаев (лидер партии "новые люди")