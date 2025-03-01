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Нетаньяху направил в Москву военного секретаря, пишут СМИ

Нетаньяху направил в Москву военного секретаря, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025

Нетаньяху направил в Москву военного секретаря, пишут СМИ

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху направил в Москву своего военного секретаря генерал-майора Романа Гофмана для координации и укрепления сотрудничества с... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T22:10:00+03:00

2025-03-01T22:10:00+03:00

2025-03-01T22:10:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху направил в Москву своего военного секретаря генерал-майора Романа Гофмана для координации и укрепления сотрудничества с учетом интересов безопасности, сообщает в субботу портал Ynet со ссылкой на свои источники. "Нетаньяху направил в Москву своего военного секретаря генерал-майора Романа Гофмана для проведения серии встреч по вопросам безопасности... с целью координации и укрепления сотрудничества между странами при одновременной защите интересов безопасности", - говорится в сообщении. По данным портала, еще одной целью поездки станет просьба к России оказать через посредников давление на палестинское движение ХАМАС для продвижения сделки по освобождению израильских заложников из сектора Газа, среди которых до сих пор удерживается в том числе сын российской гражданки Максим Харкин.

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в мире, москва, израиль, россия, биньямин нетаньяху, хамас