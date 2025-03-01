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Здание в центре Москвы оснастили архитектурно-художественной подсветкой - РИА Новости, 01.03.2025
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14:40 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/moskva-2002454835.html
Здание в центре Москвы оснастили архитектурно-художественной подсветкой
Здание в центре Москвы оснастили архитектурно-художественной подсветкой - РИА Новости, 01.03.2025
Здание в центре Москвы оснастили архитектурно-художественной подсветкой
Специалисты оснастили архитектурно-художественной подсветкой историческое здание в центре Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T14:40:00+03:00
2025-03-01T14:40:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Специалисты оснастили архитектурно-художественной подсветкой историческое здание в центре Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Разработали специальный проект организации освещения исторического здания, расположенного по адресу: улица Таганская, дом 1/2, строение 2. Оно было построено в 1914 году в стиле неоклассицизма и известно как "плоский дом" - если посмотреть сбоку, кажется, что его ширина всего полтора-два метра. Энергетики АО "ОЭК" смонтировали в общей сложности более 120 современных светодиодных осветительных приборов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что светильники установили по верхнему периметру здания, чтобы выделить его архитектурные особенности - выступающие части неоклассической архитектуры и колонны верхнего яруса. "В соответствии с принятой концепцией, все новое освещение в столице имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета, умеренную освещенность. Это позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая единое световое пространство", - добавил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, число зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.
https://ria.ru/20250228/moskva-2002190699.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Здание в центре Москвы оснастили архитектурно-художественной подсветкой

Заммэра Бирюков: историческое здание в центре Москвы оснастили подсветкой

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыСпециалисты оснастили архитектурно-художественной подсветкой историческое здание в центре Москвы
Специалисты оснастили архитектурно-художественной подсветкой историческое здание в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Специалисты оснастили архитектурно-художественной подсветкой историческое здание в центре Москвы
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Специалисты оснастили архитектурно-художественной подсветкой историческое здание в центре Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Разработали специальный проект организации освещения исторического здания, расположенного по адресу: улица Таганская, дом 1/2, строение 2. Оно было построено в 1914 году в стиле неоклассицизма и известно как "плоский дом" - если посмотреть сбоку, кажется, что его ширина всего полтора-два метра. Энергетики АО "ОЭК" смонтировали в общей сложности более 120 современных светодиодных осветительных приборов", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что светильники установили по верхнему периметру здания, чтобы выделить его архитектурные особенности - выступающие части неоклассической архитектуры и колонны верхнего яруса.
"В соответствии с принятой концепцией, все новое освещение в столице имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета, умеренную освещенность. Это позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая единое световое пространство", - добавил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, число зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.
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