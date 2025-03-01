https://ria.ru/20250301/moskva-2002454835.html

Здание в центре Москвы оснастили архитектурно-художественной подсветкой

Здание в центре Москвы оснастили архитектурно-художественной подсветкой - РИА Новости, 01.03.2025

Здание в центре Москвы оснастили архитектурно-художественной подсветкой

Специалисты оснастили архитектурно-художественной подсветкой историческое здание в центре Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T14:40:00+03:00

2025-03-01T14:40:00+03:00

2025-03-01T14:40:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Специалисты оснастили архитектурно-художественной подсветкой историческое здание в центре Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Разработали специальный проект организации освещения исторического здания, расположенного по адресу: улица Таганская, дом 1/2, строение 2. Оно было построено в 1914 году в стиле неоклассицизма и известно как "плоский дом" - если посмотреть сбоку, кажется, что его ширина всего полтора-два метра. Энергетики АО "ОЭК" смонтировали в общей сложности более 120 современных светодиодных осветительных приборов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что светильники установили по верхнему периметру здания, чтобы выделить его архитектурные особенности - выступающие части неоклассической архитектуры и колонны верхнего яруса. "В соответствии с принятой концепцией, все новое освещение в столице имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета, умеренную освещенность. Это позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая единое световое пространство", - добавил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, число зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.

https://ria.ru/20250228/moskva-2002190699.html

https://ria.ru/20250228/muzey-2002123425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков