Здание в центре Москвы оснастили архитектурно-художественной подсветкой
Заммэра Бирюков: историческое здание в центре Москвы оснастили подсветкой
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыСпециалисты оснастили архитектурно-художественной подсветкой историческое здание в центре Москвы
Специалисты оснастили архитектурно-художественной подсветкой историческое здание в центре Москвы
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Специалисты оснастили архитектурно-художественной подсветкой историческое здание в центре Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Разработали специальный проект организации освещения исторического здания, расположенного по адресу: улица Таганская, дом 1/2, строение 2. Оно было построено в 1914 году в стиле неоклассицизма и известно как "плоский дом" - если посмотреть сбоку, кажется, что его ширина всего полтора-два метра. Энергетики АО "ОЭК" смонтировали в общей сложности более 120 современных светодиодных осветительных приборов", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что светильники установили по верхнему периметру здания, чтобы выделить его архитектурные особенности - выступающие части неоклассической архитектуры и колонны верхнего яруса.
"В соответствии с принятой концепцией, все новое освещение в столице имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета, умеренную освещенность. Это позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая единое световое пространство", - добавил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, число зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.