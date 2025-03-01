https://ria.ru/20250301/moskva-2002396876.html
Овчинский: более 95% семей переехали по реновации в дом в Нагорном районе
Овчинский: более 95% семей переехали по реновации в дом в Нагорном районе - РИА Новости, 01.03.2025
Овчинский: более 95% семей переехали по реновации в дом в Нагорном районе
Около 97% семей переехали в новый дом в Электролитном проезде Москвы в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T09:00:00+03:00
2025-03-01T09:00:00+03:00
2025-03-01T09:00:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Около 97% семей переехали в новый дом в Электролитном проезде Москвы в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В новостройку в Нагорном районе в сентябре прошлого года приступили к переселению около 280 семей из четырех домов. На сегодня около 97% из них – 270 семей – уже отпраздновали новоселье в новых квартирах по стандартам программы реновации", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.По его словам, три дома уже полностью расселены. Министр дополнил, что свыше 70% переселившихся при переезде прибегли к помощи города. Для этого им были бесплатно предоставлены грузчиков и автомобиль.Уточняется, что придомовая территория возле нового здания была благоустроена.
https://ria.ru/20250228/moskva-2002078899.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: более 95% семей переехали по реновации в дом в Нагорном районе
Овчинский: более 95% семей по реновации въехали в новостройку в Нагорном районе