https://ria.ru/20250301/moskva-2002396876.html

Овчинский: более 95% семей переехали по реновации в дом в Нагорном районе

Овчинский: более 95% семей переехали по реновации в дом в Нагорном районе - РИА Новости, 01.03.2025

Овчинский: более 95% семей переехали по реновации в дом в Нагорном районе

Около 97% семей переехали в новый дом в Электролитном проезде Москвы в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T09:00:00+03:00

2025-03-01T09:00:00+03:00

2025-03-01T09:00:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Около 97% семей переехали в новый дом в Электролитном проезде Москвы в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В новостройку в Нагорном районе в сентябре прошлого года приступили к переселению около 280 семей из четырех домов. На сегодня около 97% из них – 270 семей – уже отпраздновали новоселье в новых квартирах по стандартам программы реновации", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.По его словам, три дома уже полностью расселены. Министр дополнил, что свыше 70% переселившихся при переезде прибегли к помощи города. Для этого им были бесплатно предоставлены грузчиков и автомобиль.Уточняется, что придомовая территория возле нового здания была благоустроена.

https://ria.ru/20250228/moskva-2002078899.html

https://realty.ria.ru/20250217/spros-1999786673.html

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы