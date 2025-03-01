https://ria.ru/20250301/moshennichestvo-2002390290.html

Эксперт рассказала о рисках общения "кружочками" в мессенджерах

Эксперт рассказала о рисках общения "кружочками" в мессенджерах - РИА Новости, 01.03.2025

Эксперт рассказала о рисках общения "кружочками" в мессенджерах

Мошенники, взламывая аккаунт жертвы в мессенджере, могут использовать голос, мимику и образ жертвы из общения "кружочками" для дальнейшего обмана, рассказала... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T03:05:00+03:00

2025-03-01T03:05:00+03:00

2025-03-01T03:05:00+03:00

технологии

алла храпунова

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/81/1563368147_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_8f5f615e2e702ea9827293d4accc24be.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мошенники, взламывая аккаунт жертвы в мессенджере, могут использовать голос, мимику и образ жертвы из общения "кружочками" для дальнейшего обмана, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова. "Все очень полюбили общаться друг с другом "кружочками", быстро, удобно и наглядно. Учитывая развитие искусственного интеллекта, голос, мимика, образ жертвы помогут мошенникам в дальнейших схемах", - сказала Храпунова. По словам эксперта, взламывая аккаунт, аферисты получают еще и доступ к контактам, что позволяет им "запустить следующий круг обмана".

https://ria.ru/20241201/moshennichestvo-1986689754.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, алла храпунова, общество