https://ria.ru/20250301/moshennichestvo-2002390290.html
Эксперт рассказала о рисках общения "кружочками" в мессенджерах
Эксперт рассказала о рисках общения "кружочками" в мессенджерах - РИА Новости, 01.03.2025
Эксперт рассказала о рисках общения "кружочками" в мессенджерах
Мошенники, взламывая аккаунт жертвы в мессенджере, могут использовать голос, мимику и образ жертвы из общения "кружочками" для дальнейшего обмана, рассказала... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T03:05:00+03:00
2025-03-01T03:05:00+03:00
2025-03-01T03:05:00+03:00
технологии
алла храпунова
общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Мошенники, взламывая аккаунт жертвы в мессенджере, могут использовать голос, мимику и образ жертвы из общения "кружочками" для дальнейшего обмана, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова. "Все очень полюбили общаться друг с другом "кружочками", быстро, удобно и наглядно. Учитывая развитие искусственного интеллекта, голос, мимика, образ жертвы помогут мошенникам в дальнейших схемах", - сказала Храпунова. По словам эксперта, взламывая аккаунт, аферисты получают еще и доступ к контактам, что позволяет им "запустить следующий круг обмана".
https://ria.ru/20241201/moshennichestvo-1986689754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, алла храпунова, общество
Технологии, Алла Храпунова, Общество
Эксперт рассказала о рисках общения "кружочками" в мессенджерах
Храпунова: мошенники используют голос и образ жертвы для обмана в мессенджерах