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ВСУ не могут восполнить потери на фронте, сообщили в Минобороны России - РИА Новости, 01.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:59 01.03.2025 (обновлено: 20:37 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/mobilizatsiya-2002481034.html
ВСУ не могут восполнить потери на фронте, сообщили в Минобороны России
ВСУ не могут восполнить потери на фронте, сообщили в Минобороны России - РИА Новости, 01.03.2025
ВСУ не могут восполнить потери на фронте, сообщили в Минобороны России
Украина не в состоянии восполнить потери на фронте, количество раненых и убитых солдат ВСУ неуклонно растет, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T17:59:00+03:00
2025-03-01T20:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
украина
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Украина не в состоянии восполнить потери на фронте, количество раненых и убитых солдат ВСУ неуклонно растет, сообщило Минобороны России."Отчаянные попытки киевского режима выправить ситуацию с восполнением потерь на линии боевого соприкосновения не имеют успеха. Данные за февраль текущего года подтверждают тенденцию предыдущих месяцев со стабильным превышением количества раненых и убитых военнослужащих ВСУ над количеством мобилизованных "людоловами" ТЦК", — говорится в заявлении.По информации ведомства, в прошлом месяце на Украине мобилизовали менее 28 тысяч человек, тогда как общие потери армии страны за этот же период составили 38 920 военнослужащих. В январе ТЦК отправили на фронт около 28 тысяч украинцев при потерях 51 960 человек, в декабре — около 33 тысяч (при потерях 48 470), в ноябре — около 34 тысяч (при потерях 60 805)."Несмотря на запуск киевским режимом с 11 февраля так называемого нового контракта 18-24 для привлечения на добровольной основе украинской молодежи, не получается набрать в ряды ВСУ даже пару тысяч "добровольцев" при целевом показателе четыре тысячи добровольцев в месяц", — подчеркнули в Минобороны.Весной прошлого года Владимир Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. Из-за крупных потерь на фронте бывшая администрация США потребовала от киевских властей призывать граждан с 18 лет. Эта идея вызвала негативную реакцию на Украине.Так, издание NV привело результаты социологического опроса компании Socis, который проводился с 3 по 9 февраля. Он показал, что подавляющее большинство украинцев (86,5%) выступают против снижения мобилизационного возраста даже при ухудшении ситуации на передовой. Кроме того, 79,9% респондентов раскритиковали действующий в стране формат проведения мобилизации.В Сети широко распространены видео, на которых представители ТЦК, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.
https://ria.ru/20250228/ukraina-2002160496.html
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киев, россия, украина, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, владимир зеленский, сша
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, США
ВСУ не могут восполнить потери на фронте, сообщили в Минобороны России

МО РФ: попытки Киева восполнить потери на фронте через мобилизацию безуспешны

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные возле фронтовой зоны в районе Часова Яра
Украинские военные возле фронтовой зоны в районе Часова Яра - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные возле фронтовой зоны в районе Часова Яра. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Украина не в состоянии восполнить потери на фронте, количество раненых и убитых солдат ВСУ неуклонно растет, сообщило Минобороны России.
"Отчаянные попытки киевского режима выправить ситуацию с восполнением потерь на линии боевого соприкосновения не имеют успеха. Данные за февраль текущего года подтверждают тенденцию предыдущих месяцев со стабильным превышением количества раненых и убитых военнослужащих ВСУ над количеством мобилизованных "людоловами" ТЦК", — говорится в заявлении.
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По информации ведомства, в прошлом месяце на Украине мобилизовали менее 28 тысяч человек, тогда как общие потери армии страны за этот же период составили 38 920 военнослужащих.
В январе ТЦК отправили на фронт около 28 тысяч украинцев при потерях 51 960 человек, в декабре — около 33 тысяч (при потерях 48 470), в ноябре — около 34 тысяч (при потерях 60 805).
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"Несмотря на запуск киевским режимом с 11 февраля так называемого нового контракта 18-24 для привлечения на добровольной основе украинской молодежи, не получается набрать в ряды ВСУ даже пару тысяч "добровольцев" при целевом показателе четыре тысячи добровольцев в месяц", — подчеркнули в Минобороны.

Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь в армию молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, предложив им особый контракт: за год службы — 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотека под 0%.

Весной прошлого года Владимир Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. Из-за крупных потерь на фронте бывшая администрация США потребовала от киевских властей призывать граждан с 18 лет. Эта идея вызвала негативную реакцию на Украине.
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Так, издание NV привело результаты социологического опроса компании Socis, который проводился с 3 по 9 февраля. Он показал, что подавляющее большинство украинцев (86,5%) выступают против снижения мобилизационного возраста даже при ухудшении ситуации на передовой. Кроме того, 79,9% респондентов раскритиковали действующий в стране формат проведения мобилизации.
В Сети широко распространены видео, на которых представители ТЦК, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияУкраинаВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийСША
 
 
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