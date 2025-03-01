https://ria.ru/20250301/mobilizatsiya-2002481034.html

ВСУ не могут восполнить потери на фронте, сообщили в Минобороны России

ВСУ не могут восполнить потери на фронте, сообщили в Минобороны России - РИА Новости, 01.03.2025

ВСУ не могут восполнить потери на фронте, сообщили в Минобороны России

Украина не в состоянии восполнить потери на фронте, количество раненых и убитых солдат ВСУ неуклонно растет, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T17:59:00+03:00

2025-03-01T17:59:00+03:00

2025-03-01T20:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

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министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Украина не в состоянии восполнить потери на фронте, количество раненых и убитых солдат ВСУ неуклонно растет, сообщило Минобороны России."Отчаянные попытки киевского режима выправить ситуацию с восполнением потерь на линии боевого соприкосновения не имеют успеха. Данные за февраль текущего года подтверждают тенденцию предыдущих месяцев со стабильным превышением количества раненых и убитых военнослужащих ВСУ над количеством мобилизованных "людоловами" ТЦК", — говорится в заявлении.По информации ведомства, в прошлом месяце на Украине мобилизовали менее 28 тысяч человек, тогда как общие потери армии страны за этот же период составили 38 920 военнослужащих. В январе ТЦК отправили на фронт около 28 тысяч украинцев при потерях 51 960 человек, в декабре — около 33 тысяч (при потерях 48 470), в ноябре — около 34 тысяч (при потерях 60 805)."Несмотря на запуск киевским режимом с 11 февраля так называемого нового контракта 18-24 для привлечения на добровольной основе украинской молодежи, не получается набрать в ряды ВСУ даже пару тысяч "добровольцев" при целевом показателе четыре тысячи добровольцев в месяц", — подчеркнули в Минобороны.Весной прошлого года Владимир Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. Из-за крупных потерь на фронте бывшая администрация США потребовала от киевских властей призывать граждан с 18 лет. Эта идея вызвала негативную реакцию на Украине.Так, издание NV привело результаты социологического опроса компании Socis, который проводился с 3 по 9 февраля. Он показал, что подавляющее большинство украинцев (86,5%) выступают против снижения мобилизационного возраста даже при ухудшении ситуации на передовой. Кроме того, 79,9% респондентов раскритиковали действующий в стране формат проведения мобилизации.В Сети широко распространены видео, на которых представители ТЦК, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.

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https://ria.ru/20250225/ukraina-2001591779.html

https://ria.ru/20250204/kadyrov-1997323004.html

https://ria.ru/20250220/mobilizatsiya-2000627021.html

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