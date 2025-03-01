ВСУ не могут восполнить потери на фронте, сообщили в Минобороны России
МО РФ: попытки Киева восполнить потери на фронте через мобилизацию безуспешны
© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные возле фронтовой зоны в районе Часова Яра
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные возле фронтовой зоны в районе Часова Яра. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Украина не в состоянии восполнить потери на фронте, количество раненых и убитых солдат ВСУ неуклонно растет, сообщило Минобороны России.
"Отчаянные попытки киевского режима выправить ситуацию с восполнением потерь на линии боевого соприкосновения не имеют успеха. Данные за февраль текущего года подтверждают тенденцию предыдущих месяцев со стабильным превышением количества раненых и убитых военнослужащих ВСУ над количеством мобилизованных "людоловами" ТЦК", — говорится в заявлении.
По информации ведомства, в прошлом месяце на Украине мобилизовали менее 28 тысяч человек, тогда как общие потери армии страны за этот же период составили 38 920 военнослужащих.
В январе ТЦК отправили на фронт около 28 тысяч украинцев при потерях 51 960 человек, в декабре — около 33 тысяч (при потерях 48 470), в ноябре — около 34 тысяч (при потерях 60 805).
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"Несмотря на запуск киевским режимом с 11 февраля так называемого нового контракта 18-24 для привлечения на добровольной основе украинской молодежи, не получается набрать в ряды ВСУ даже пару тысяч "добровольцев" при целевом показателе четыре тысячи добровольцев в месяц", — подчеркнули в Минобороны.
Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь в армию молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, предложив им особый контракт: за год службы — 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотека под 0%.
Весной прошлого года Владимир Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. Из-за крупных потерь на фронте бывшая администрация США потребовала от киевских властей призывать граждан с 18 лет. Эта идея вызвала негативную реакцию на Украине.
Так, издание NV привело результаты социологического опроса компании Socis, который проводился с 3 по 9 февраля. Он показал, что подавляющее большинство украинцев (86,5%) выступают против снижения мобилизационного возраста даже при ухудшении ситуации на передовой. Кроме того, 79,9% респондентов раскритиковали действующий в стране формат проведения мобилизации.
В Сети широко распространены видео, на которых представители ТЦК, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.