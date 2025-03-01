Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:35 01.03.2025 (обновлено: 13:45 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/mo-2002446510.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 01.03.2025
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области
Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 220 украинских боевиков, БМП, БТР, 11 бронемашин, сообщило в субботу Минобороны РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T13:35:00+03:00
2025-03-01T13:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000224109_0:191:3074:1920_1920x0_80_0_0_625f2265d39a256686652310181a2e74.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 220 украинских боевиков, БМП, БТР, 11 бронемашин, сообщило в субботу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, семь артиллерийских орудий, а также семь пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 64 295 военнослужащих, 382 танка, 291 боевую машину пехоты, 249 бронетранспортеров, 2095 боевых бронированных машин, 2264 автомобиля, 502 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2002304282.html
курская область
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000224109_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_781db55a852d09374ce8f05e9b896c1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, курская область, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия, США
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области

МО: потери ВСУ в Курской области составили более 220 военных

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 220 украинских боевиков, БМП, БТР, 11 бронемашин, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, семь артиллерийских орудий, а также семь пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 64 295 военнослужащих, 382 танка, 291 боевую машину пехоты, 249 бронетранспортеров, 2095 боевых бронированных машин, 2264 автомобиля, 502 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в МО РФ.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Спецоперация, 28 февраля: ВС РФ освободили Новую Сорочину в Курской области
Вчера, 18:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала