https://ria.ru/20250301/mo-2002446510.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 01.03.2025

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области

Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 220 украинских боевиков, БМП, БТР, 11 бронемашин, сообщило в субботу Минобороны РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T13:35:00+03:00

2025-03-01T13:35:00+03:00

2025-03-01T13:45:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 220 украинских боевиков, БМП, БТР, 11 бронемашин, сообщило в субботу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, семь артиллерийских орудий, а также семь пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 64 295 военнослужащих, 382 танка, 291 боевую машину пехоты, 249 бронетранспортеров, 2095 боевых бронированных машин, 2264 автомобиля, 502 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2002304282.html

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вооруженные силы украины, курская область, россия, сша