https://ria.ru/20250301/maslenitsa-2002496933.html

В китайском Сиане отпраздновали русскую Масленицу

В китайском Сиане отпраздновали русскую Масленицу - РИА Новости, 01.03.2025

В китайском Сиане отпраздновали русскую Масленицу

Выступления балалаечников, ходулистов в ярких костюмах, хора с русскими народными песнями, а также викторины, игры и пять тысяч блинов – так в китайском Сиане... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T20:13:00+03:00

2025-03-01T20:13:00+03:00

2025-03-01T20:13:00+03:00

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СИАНЬ (Китай)/МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Выступления балалаечников, ходулистов в ярких костюмах, хора с русскими народными песнями, а также викторины, игры и пять тысяч блинов – так в китайском Сиане отметили Масленицу и окончательно проводили зиму, передает корреспондент РИА Новости. Сиань – административный центр северо-западной китайской провинции Шэньси с населением более 13 миллионов человек, одна из четырех древних столиц Китая и крупный торгово-экономический центр страны, в древности здесь начинался Великий Шелковый путь, а сегодня Сиань связан важнейшими железнодорожными маршрутами с многими городами России и Европы. "Проводы русской зимы в Китае" состоялись на главной пешеходной улице города в рамках программы перекрестных Годов культуры России и Китая. Организаторы подготовили праздничные угощения и зрелищную развлекательную программу, чтобы показать жителям Сианя, что такое Масленица, а также познакомить их с разными видами русского-народного творчества. "Китайцы любят праздники, и праздники, которые организуют другие страны, здесь тоже крайне популярны. Китайцы очень любопытные, им все интересно", - сказала РИА Новости глава представительства Россотрудничества в Китае, руководитель Российского культурного центра в Пекине Татьяна Уржумцева. Она отметила, что для праздника подготовлен интересный сценарий, включающий викторины и подвижные игры, которые обычно проходят в России, выступление дуэта балалаек "Лады", а также выступление ансамбля казачьей песни "Криница" с яркими и зажигательными песнями и плясками. "Мы напекли пять тысяч блинов, чтобы угощать гостей. В Китае тоже есть свои блины, но они их немножко по-другому едят, мы их научим есть блины как надо", - добавила Уржумцева. По ее словам, одна из "фишечек" этого праздника — это ходулисты в "невероятных костюмах". "Китайцы говорят, что у них тоже есть ходулисты, но они считают, что наши круче, и это очень приятно слышать… Я надеюсь, что людям понравится, потому что, в конечном итоге, это праздник для людей", - добавила она. Тысячи жителей и гостей Сианя с большим интересом наблюдали за происходящим, участвовали в викторинах о русской кухне и народных промыслах, и искренне удивлялись, что всем желающим бесплатно раздают блины. "Очень вкусно, мы с папой уже второй раз подходим за блинами. Мы приехали в Сиань на несколько дней и даже не ожидали, что сможем поучаствовать в таком красивом и веселом празднике", – поделилась с РИА Новости Чжоу Линь, приехавшая в Сиань с юга Китая. "Для нас в России Масленица – это праздник прихода солнца, праздник прощания с холодом. Это праздник энергии, которая каждый год заново наполняет и природу, и людей. Здесь, в Сиане, мы в каждый свой приезд наполняемся энергией до краев. Эта провинция не только замечательна сама по себе, она очень значима для российско-китайских экономических отношений. Пусть этот праздник станет символом нашего единства и стремления к совместному будущему", - заявил на открытии праздника руководитель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. Русская Масленица знаменует окончание суровой зимы и приход долгожданной весны. Как и китайский Новый год, она символизирует баланс между Инь и Ян — переход от тёмного, холодного времени года к светлому и тёплому. Обе традиции воспевают пробуждение природы и начало нового этапа жизни, поэтому эти праздники так любимы и русским, и китайским народами."Китай и Россия близки друг другу мировоззрением и ценностями, а это лучший фундамент для взаимопонимания и сотрудничества. Совместные культурные проекты играют большую роль в развитии отношений между нашими странами", — отметил на празднике Олег Дерипаска, основатель фонда "Вольное Дело", при поддержке которого Масленицу в Китае отмечают уже второй год подряд.Празднование в Сиане проходит второй год подряд, в прошлом году оно выпало на 17 марта и также сопровождалось обширной концертной и развлекательной программой артистов из России. Организатором мероприятия выступает Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития при поддержке правительства Шэньси, посольства РФ в КНР,, Российского культурного центра в Пекине и фонда Олега Дерипаска "Вольное Дело".

https://ria.ru/20250301/maslenitsa-2002464652.html

https://ria.ru/20250228/rets-2002331297.html

https://ria.ru/20250301/maslenitsa-2000915110.html

https://ria.ru/20250228/tszinpin-2002223944.html

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китай, россия, религия