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Биография Владислава Листьева - РИА Новости, 01.03.2025
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00:30 01.03.2025 (обновлено: 07:22 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/listev-2001928213.html
Биография Владислава Листьева
Биография Владислава Листьева - РИА Новости, 01.03.2025
Биография Владислава Листьева
Журналист и телеведущий Владислав Николаевич Листьев родился 10 мая 1956 года в Москве. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T00:30:00+03:00
2025-03-01T07:22:00+03:00
справки
москва
владислав листьев
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Журналист и телеведущий Владислав Николаевич Листьев родился 10 мая 1956 года в Москве.Окончил школу-интернат спортивного профиля, получил разряд кандидата в мастера спорта по легкой атлетике. Работал инструктором по физической культуре спортивного общества "Спартак".Служил в Таманской гвардейской дивизии под Москвой.В период службы писал статьи в стенгазету. В 1982 году окончил факультет журналистики МГУ по специальности "журналист-международник". В том же году начал работать редактором радиовещания на зарубежные страны Главной редакции пропаганды Гостелерадио СССР.В 1987 году Листьев перешел в Молодежную редакцию Центрального телевидения (ЦТ), где по 1990 год был одним из ведущих культовой программы периода перестройки "Взгляд".В 1990 году стал художественным руководителем, ведущим программы "Поле Чудес", которая сделала Листьева одним из самых популярных телеведущих страны. Вместе с коллегами основал телекомпанию "ВИD" (аббревиатура от "Взгляд И Другие"), которая делала программы для 1-й программы ЦТ, затем для 1-го канала Останкино.В 1991 году стал генеральным продюсером телекомпании "ВИD", а в 1993 году – ее президентом.В начале 1992 года Листьев запустил новый проект в жанре ток-шоу – "Тема". Гости и зрители в студии обсуждали острые проблемы, волновавших россиян. В 1994 году он покинул программу. В 1994 году создал ежедневную общественно-политическую программу "Час Пик". Был продюсером телепрограмм "Звездный час", "Автошоу", "L-клуб", "Академия", организатором детской развлекательной программы "Галактика".Благодаря Листьеву в эфир вышли и завоевали популярность программы "Серебряный шар", "Угадай мелодию", "Гонки на выживание".Преподавал на общественных началах в школе юного журналиста.Приглашался в жюри Высшей лиги КВН.В сентябре 1994 года он был избран вице-президентом Академии Российского телевидения.В январе 1995 года был избран генеральным директором АОЗТ "Общественное Российское телевидение", созданного на базе РГТРК "Останкино", сохранив за собой пост президента телекомпании "ВИD".Вечером 1 марта 1995 года Владислав Листьев был убит в подъезде собственного дома в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище.Это преступление стало одним из самых громких заказных убийств 1990-х годов.Его расследование длилось 14 лет. В апреле 2009 года оно было приостановлено в Следственном комитете (СК) при Генеральной прокуратуре с формулировкой "в связи с невозможностью установить лицо, подлежащее уголовной ответственности". Срок давности по делу истек в 2010 году. В настоящее время это уголовное дело остается не раскрытым. В 1994 году тайным голосованием участников международного фестиваля масс-медиа "Гонг-94" Листьев был назван журналистом года. В 1995 году посмертно был награжден первой премией "ТЭФИ" "за особый вклад в развитие телевидения" и премией "Овация" в номинации "ТВ-продюсер".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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справки, москва, владислав листьев
Справки, Москва, Владислав Листьев

Биография Владислава Листьева

© РИА Новости / Борис Приходько | Перейти в медиабанкТележурналист Владислав Листьев
Тележурналист Владислав Листьев - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Борис Приходько
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Журналист и телеведущий Владислав Николаевич Листьев родился 10 мая 1956 года в Москве.
Окончил школу-интернат спортивного профиля, получил разряд кандидата в мастера спорта по легкой атлетике. Работал инструктором по физической культуре спортивного общества "Спартак".
Служил в Таманской гвардейской дивизии под Москвой.
В период службы писал статьи в стенгазету.
В 1982 году окончил факультет журналистики МГУ по специальности "журналист-международник".
В том же году начал работать редактором радиовещания на зарубежные страны Главной редакции пропаганды Гостелерадио СССР.
В 1987 году Листьев перешел в Молодежную редакцию Центрального телевидения (ЦТ), где по 1990 год был одним из ведущих культовой программы периода перестройки "Взгляд".
В 1990 году стал художественным руководителем, ведущим программы "Поле Чудес", которая сделала Листьева одним из самых популярных телеведущих страны.
Вместе с коллегами основал телекомпанию "ВИD" (аббревиатура от "Взгляд И Другие"), которая делала программы для 1-й программы ЦТ, затем для 1-го канала Останкино.
В 1991 году стал генеральным продюсером телекомпании "ВИD", а в 1993 году – ее президентом.
В начале 1992 года Листьев запустил новый проект в жанре ток-шоу – "Тема". Гости и зрители в студии обсуждали острые проблемы, волновавших россиян. В 1994 году он покинул программу.
В 1994 году создал ежедневную общественно-политическую программу "Час Пик".
Был продюсером телепрограмм "Звездный час", "Автошоу", "L-клуб", "Академия", организатором детской развлекательной программы "Галактика".
Благодаря Листьеву в эфир вышли и завоевали популярность программы "Серебряный шар", "Угадай мелодию", "Гонки на выживание".
Преподавал на общественных началах в школе юного журналиста.
Приглашался в жюри Высшей лиги КВН.
В сентябре 1994 года он был избран вице-президентом Академии Российского телевидения.
В январе 1995 года был избран генеральным директором АОЗТ "Общественное Российское телевидение", созданного на базе РГТРК "Останкино", сохранив за собой пост президента телекомпании "ВИD".
Вечером 1 марта 1995 года Владислав Листьев был убит в подъезде собственного дома в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище.
Это преступление стало одним из самых громких заказных убийств 1990-х годов.
Его расследование длилось 14 лет. В апреле 2009 года оно было приостановлено в Следственном комитете (СК) при Генеральной прокуратуре с формулировкой "в связи с невозможностью установить лицо, подлежащее уголовной ответственности". Срок давности по делу истек в 2010 году. В настоящее время это уголовное дело остается не раскрытым.
В 1994 году тайным голосованием участников международного фестиваля масс-медиа "Гонг-94" Листьев был назван журналистом года.
В 1995 году посмертно был награжден первой премией "ТЭФИ" "за особый вклад в развитие телевидения" и премией "Овация" в номинации "ТВ-продюсер".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиМоскваВладислав Листьев
 
 
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