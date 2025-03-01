https://ria.ru/20250301/lift-2002401902.html

В Госдуме предложили ввести утильсбор на импортные лифты

В Госдуме предложили ввести утильсбор на импортные лифты - РИА Новости, 01.03.2025

В Госдуме предложили ввести утильсбор на импортные лифты

Утилизационный сбор на импортные лифты следует ввести, чтобы оказать поддержку отечественным лифтовым заводам, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T06:22:00+03:00

2025-03-01T06:22:00+03:00

2025-03-01T06:22:00+03:00

экономика

госдума рф

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Утилизационный сбор на импортные лифты следует ввести, чтобы оказать поддержку отечественным лифтовым заводам, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Было бы неплохо проработать введение утильсбора на импортные лифты по аналогии с автомобилями. Напомню, что утильсбор как платеж был введен с определенными целями. Во-первых, чтобы обеспечить финансами утилизацию и переработку авто после их выхода из строя, во-вторых – чтобы поддержать российских автопроизводителей. Вот второй аспект в случае с лифтами наиболее важен, он может стать той протекционистской мерой, которая поддержит отечественные лифтовые заводы, даст их развитию очередной импульс", - сказал Колунов. Парламентарий добавил, что благодаря введению подобного сбора федеральный бюджет получит дополнительный источник дохода, а средства пойдут на финансирование программ поддержки лифтовой отрасли и на достижение целевых показателей по замене лифтов. Он отметил, что меры поддержки, как следствие, приведут к росту качества и надежности отечественного лифтового оборудования. "Механизм расчета и оплаты утильсбора обкатан на примере автомобилей, важно грамотно его адаптировать к лифтам. Оплату, опять же, как и с авто, может контролировать ФТС", - заключил Колунов.

https://realty.ria.ru/20250218/komitet-2000111847.html

https://ria.ru/20241221/efimov-1990502963.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, госдума рф, федеральная таможенная служба (фтс россии)