https://ria.ru/20250301/lavina-2002479945.html

В Сочи нашли тело лыжника, попавшего под лавину в горах

В Сочи нашли тело лыжника, попавшего под лавину в горах - РИА Новости, 01.03.2025

В Сочи нашли тело лыжника, попавшего под лавину в горах

Сочинские спасатели нашли тело лыжника, попавшего под лавину в горах, сообщили в пресс-службе Южного регионального поискового спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T17:52:00+03:00

2025-03-01T17:52:00+03:00

2025-03-01T19:03:00+03:00

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

роза хутор

россия

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СОЧИ, 1 мар — РИА Новости. Сочинские спасатели нашли тело лыжника, попавшего под лавину в горах, сообщили в пресс-службе Южного регионального поискового спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.Ранее в отряде рассказали РИА Новости, что возобновить поиски лыжника мешает лавинная опасность в горах. В субботу группа высадилась на вертолете на склоне Аибги, где в понедельник сошла лавина. В субботу поиски лыжника возобновили."Спасатели нашли тело лыжника. Обнаружить погибшего удалось при помощи прибора лавинного поиска RECCO. Мужчина находился практически у нижнего края лавины, на глубине около 2,5 метра. С применением бортовой лебедки тело подняли в вертолет МЧС России и эвакуировали в Сочи", — говорится в Telegram-канале отряда.Поисковая группа вернулась на базу, уточнили в ЮРПСО.По данным МЧС, в понедельник в горах Сочи сошла лавина, двое сноубордистов обратились к спасателям и передали данные о местонахождении, третий — лыжник — пропал. Как отмечали РИА Новости в пресс-службе курорта "Роза Хутор", среди пострадавших были гид и двое райдеров, они отправились кататься за пределы курорта. Сноубордистов вывели из горной местности ночью в понедельник, они не травмированы.

https://ria.ru/20250111/telo-1993237484.html

https://ria.ru/20180226/1515268718.html

сочи

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Спасатели МЧС на месте обнаружения тела погибшего лыжника Сочинские спасатели нашли погибшего лыжника, в начале недели попавшего под лавину в горах, его тело эвакуировали вертолетом, сообщили в МЧС. По данным ведомства, в понедельник в горах Сочи сошла лавина, двое сноубордистов обратились к спасателям и передали данные о местонахождении, третий – лыжник - пропал. 2025-03-01T17:52 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, роза хутор, россия