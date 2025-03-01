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В Сочи нашли тело лыжника, попавшего под лавину в горах - РИА Новости, 01.03.2025
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17:52 01.03.2025 (обновлено: 19:03 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/lavina-2002479945.html
В Сочи нашли тело лыжника, попавшего под лавину в горах
В Сочи нашли тело лыжника, попавшего под лавину в горах - РИА Новости, 01.03.2025
В Сочи нашли тело лыжника, попавшего под лавину в горах
Сочинские спасатели нашли тело лыжника, попавшего под лавину в горах, сообщили в пресс-службе Южного регионального поискового спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T17:52:00+03:00
2025-03-01T19:03:00+03:00
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
роза хутор
россия
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СОЧИ, 1 мар — РИА Новости. Сочинские спасатели нашли тело лыжника, попавшего под лавину в горах, сообщили в пресс-службе Южного регионального поискового спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.Ранее в отряде рассказали РИА Новости, что возобновить поиски лыжника мешает лавинная опасность в горах. В субботу группа высадилась на вертолете на склоне Аибги, где в понедельник сошла лавина. В субботу поиски лыжника возобновили."Спасатели нашли тело лыжника. Обнаружить погибшего удалось при помощи прибора лавинного поиска RECCO. Мужчина находился практически у нижнего края лавины, на глубине около 2,5 метра. С применением бортовой лебедки тело подняли в вертолет МЧС России и эвакуировали в Сочи", — говорится в Telegram-канале отряда.Поисковая группа вернулась на базу, уточнили в ЮРПСО.По данным МЧС, в понедельник в горах Сочи сошла лавина, двое сноубордистов обратились к спасателям и передали данные о местонахождении, третий — лыжник — пропал. Как отмечали РИА Новости в пресс-службе курорта "Роза Хутор", среди пострадавших были гид и двое райдеров, они отправились кататься за пределы курорта. Сноубордистов вывели из горной местности ночью в понедельник, они не травмированы.
https://ria.ru/20250111/telo-1993237484.html
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Спасатели МЧС на месте обнаружения тела погибшего лыжника
Сочинские спасатели нашли погибшего лыжника, в начале недели попавшего под лавину в горах, его тело эвакуировали вертолетом, сообщили в МЧС. По данным ведомства, в понедельник в горах Сочи сошла лавина, двое сноубордистов обратились к спасателям и передали данные о местонахождении, третий – лыжник - пропал.
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сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, роза хутор, россия
Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Роза Хутор, Россия
В Сочи нашли тело лыжника, попавшего под лавину в горах

МЧС: сочинские спасатели нашли тело попавшего под лавину в горах лыжника

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СОЧИ, 1 мар — РИА Новости. Сочинские спасатели нашли тело лыжника, попавшего под лавину в горах, сообщили в пресс-службе Южного регионального поискового спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.
Ранее в отряде рассказали РИА Новости, что возобновить поиски лыжника мешает лавинная опасность в горах. В субботу группа высадилась на вертолете на склоне Аибги, где в понедельник сошла лавина. В субботу поиски лыжника возобновили.
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"Спасатели нашли тело лыжника. Обнаружить погибшего удалось при помощи прибора лавинного поиска RECCO. Мужчина находился практически у нижнего края лавины, на глубине около 2,5 метра. С применением бортовой лебедки тело подняли в вертолет МЧС России и эвакуировали в Сочи", — говорится в Telegram-канале отряда.
Поисковая группа вернулась на базу, уточнили в ЮРПСО.
По данным МЧС, в понедельник в горах Сочи сошла лавина, двое сноубордистов обратились к спасателям и передали данные о местонахождении, третий — лыжник — пропал. Как отмечали РИА Новости в пресс-службе курорта "Роза Хутор", среди пострадавших были гид и двое райдеров, они отправились кататься за пределы курорта. Сноубордистов вывели из горной местности ночью в понедельник, они не травмированы.
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СочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоза ХуторРоссия
 
 
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