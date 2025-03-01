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В Краснодаре возбудили дело после ДТП, где погибли три человека - РИА Новости, 01.03.2025
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14:29 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/krasnodar-2002452780.html
В Краснодаре возбудили дело после ДТП, где погибли три человека
В Краснодаре возбудили дело после ДТП, где погибли три человека - РИА Новости, 01.03.2025
В Краснодаре возбудили дело после ДТП, где погибли три человека
Уголовное дело возбуждено по факту дорожной аварии в Краснодаре, где погибли трое жителей адыгейского аула, сообщили в прокуратуре Кубани. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T14:29:00+03:00
2025-03-01T14:29:00+03:00
происшествия
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КРАСНОДАР, 1 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту дорожной аварии в Краснодаре, где погибли трое жителей адыгейского аула, сообщили в прокуратуре Кубани. Установлено, что авария произошла на пересечении улице Буденного и Седина. 24-летний водитель Kia Ceed проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Geely под управлением 29-летнего водителя. Затем Kia врезался в припаркованный на проезжей части Kia Bongo. В результате водитель Kia Ceed и два его пассажира - мужчины 22 и 23 лет скончались до приезда скорой помощи. Еще один его пассажир госпитализирован. Известно, что погибшие и пострадавший являются жителями аула Тахтамукай. "По данному факту следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, краснодар, россия
Происшествия, Авто, Краснодар, Россия
В Краснодаре возбудили дело после ДТП, где погибли три человека

В Краснодаре после ДТП, где погибли три человека, возбудили уголовное дело

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОДАР, 1 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту дорожной аварии в Краснодаре, где погибли трое жителей адыгейского аула, сообщили в прокуратуре Кубани.
Установлено, что авария произошла на пересечении улице Буденного и Седина. 24-летний водитель Kia Ceed проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Geely под управлением 29-летнего водителя. Затем Kia врезался в припаркованный на проезжей части Kia Bongo.
В результате водитель Kia Ceed и два его пассажира - мужчины 22 и 23 лет скончались до приезда скорой помощи. Еще один его пассажир госпитализирован. Известно, что погибшие и пострадавший являются жителями аула Тахтамукай.
"По данному факту следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
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