https://ria.ru/20250301/konflikt-2002501686.html

Зеленский на встрече с Трампом показал, что не хочет мира, заявил Орбан

Зеленский на встрече с Трампом показал, что не хочет мира, заявил Орбан - РИА Новости, 01.03.2025

Зеленский на встрече с Трампом показал, что не хочет мира, заявил Орбан

Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом продемонстрировал, что не хочет мира, несмотря на то, что Украина уже находится "практически... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T20:54:00+03:00

2025-03-01T20:54:00+03:00

2025-03-01T21:14:00+03:00

украина

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дональд трамп

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БУДАПЕШТ, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом продемонстрировал, что не хочет мира, несмотря на то, что Украина уже находится "практически на аппарате искусственной вентиляции легких", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.По его словам, Трамп ранее удивил всех тем, что "делает то, что и обещает", в частности, стремится к урегулированию конфликта на Украине."Тем временем украинский президент не хочет мира, или, по крайней мере, не хочет мира на тех условиях, которые предлагают американцы, а эта Украина уже измождена до последнего... По сути, Украина находится на аппарате искусственной вентиляции легких", - сказал Орбан в эфире телеканала TV2, добавив, что из страны "люди бегут миллионами".Венгерский премьер добавил, что, помимо Будапешта и Ватикана, в Евросоюзе политики также нацелены на продолжение конфликта.Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250301/tramp-2002490818.html

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002503664.html

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украина, в мире, сша, россия, виктор орбан, мюнхенская конференция по безопасности, дональд трамп, владимир зеленский