https://ria.ru/20250301/knaysl-2002394860.html
Кнайсль назвала перепалку Трампа и Зеленского началом новой эры
Кнайсль назвала перепалку Трампа и Зеленского началом новой эры - РИА Новости, 01.03.2025
Кнайсль назвала перепалку Трампа и Зеленского началом новой эры
Руководство США, столкнувшись с Владимиром Зеленским в перепалке, возвращается к реализму, это новая эра, а Евросоюз не сможет заменить американскую поддержку... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T04:09:00+03:00
2025-03-01T04:09:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Руководство США, столкнувшись с Владимиром Зеленским в перепалке, возвращается к реализму, это новая эра, а Евросоюз не сможет заменить американскую поддержку Украине, что усугубит ситуацию для Киева и ЕС, написала Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. "То, что произошло сегодня в Белом доме, является началом новой эры: США возвращаются к реализму", - сообщила Кнайсль в своем Telegram-канале. По её словам, ЕС, "зажатый между тарифами США, которые вступают в силу 2 марта, и 16 пакетами санкций против России, он не сможет заменить американское оружие и деньги, вложенные в Украину". "Для всех мужчин и женщин, которых Киев и ЕС используют в качестве пушечного мяса, это трагический поворот", - написала экс-глава МИД Австрии. Кнайсль считает, что следующая встреча в Вашингтоне может пройти с участием военной делегации из Украины, учитывая потерю доверия Зеленского со стороны украинского парламента, а также необходимость установления четких границ в ресурсно богатом регионе Европы, что ставит ЕС перед серьезными вызовами уже с 1 марта.
https://ria.ru/20250301/zhurnalist-2002392460.html
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002387250.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, киев, вашингтон (штат), владимир зеленский, карин кнайсль, евросоюз, санкт-петербургский государственный университет
В мире, США, Киев, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Карин Кнайсль, Евросоюз, Санкт-Петербургский государственный университет
Кнайсль назвала перепалку Трампа и Зеленского началом новой эры
Кнайсль: США, столкнувшись с Зеленским в перепалке, возвращается к реализму
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Руководство США, столкнувшись с Владимиром Зеленским в перепалке, возвращается к реализму, это новая эра, а Евросоюз не сможет заменить американскую поддержку Украине, что усугубит ситуацию для Киева и ЕС, написала Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
"То, что произошло сегодня в Белом доме, является началом новой эры: США возвращаются к реализму", - сообщила Кнайсль в своем Telegram-канале.
По её словам, ЕС, "зажатый между тарифами США, которые вступают в силу 2 марта, и 16 пакетами санкций против России, он не сможет заменить американское оружие и деньги, вложенные в Украину". "Для всех мужчин и женщин, которых Киев и ЕС используют в качестве пушечного мяса, это трагический поворот", - написала экс-глава МИД Австрии.
Кнайсль считает, что следующая встреча в Вашингтоне может пройти с участием военной делегации из Украины, учитывая потерю доверия Зеленского со стороны украинского парламента, а также необходимость установления четких границ в ресурсно богатом регионе Европы, что ставит ЕС перед серьезными вызовами уже с 1 марта.