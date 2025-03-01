https://ria.ru/20250301/klad-2002188004.html

Золотая лихорадка: как найденный клад изменил жизнь обычной сельчанки

Золотая лихорадка: как найденный клад изменил жизнь обычной сельчанки - РИА Новости, 01.03.2025

Золотая лихорадка: как найденный клад изменил жизнь обычной сельчанки

Блеск царского золота в сельской канаве, миллионное вознаграждение и превращение должницы в успешную бизнесвумен. Что общего между монетами с профилем Николая... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T08:30:00+03:00

2025-03-01T08:30:00+03:00

2025-03-01T08:30:00+03:00

общество

жилье

забайкальский край

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751521544_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_419cc8669db64140fcc701dc56857960.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Блеск царского золота в сельской канаве, миллионное вознаграждение и превращение должницы в успешную бизнесвумен. Что общего между монетами с профилем Николая II и свежей выпечкой? Удивительная история женщины, которая могла втайне продать найденный клад, но предпочла чистую совесть — и не прогадала.Неожиданная находкаИстория находки Ольги Леонтьевой из села Соловьёвск Забайкальского края начинается с самого обычного майского вечера 2021 года. Женщина занималась привычными делами на своем участке, когда внезапно заметила необычный блеск в яме для сбора дождевой воды."Видимо, вода размыла землю — и клад нам открылся, — рассказывала РИА Новости Леонтьева. — Несколько рублей мы с мужем сразу выкопали, очистили от грязи — на аверсе профиль Николая II. Тут же поняли, что деньги золотые, они намного тяжелее современных".Сделав еще несколько взмахов лопатой, Ольга обнаружила, что дно ямы буквально усеяно монетами. Супруги извлекли несколько из них и, очистив от грязи, увидели знакомый профиль последнего российского императора."Когда мы с мужем собрали несколько из них, отмыли от грязи, мы заметили на аверсе хорошо знакомый профиль Николая II. Сразу стало понятно, что это золотые монеты, так как на ощупь и вес они значительно отличались от современных", — вспоминает женщина.Хранить молчание или действовать по закону?Найдя клад, супруги оказались перед непростым выбором — что делать дальше? Вместо того чтобы с головой бросаться в авантюры, они провели следующий день в интернете, изучая возможные варианты.Решающим стал совет сестры Ольги, имевшей опыт работы в полиции: действовать строго по закону. Вечером семья позвонила в дежурную часть.С прибывшим участковым Леонтьевы откопали все богатство — 110 золотых монет, хранившихся в полуистлевшей бумажной коробке. Кроме монет, там оказались сережки и булавки.Тайна происхождения: кто спрятал сокровища?Интересную деталь заметила сама Ольга: среди российских монет обнаружились несколько японских. Это натолкнуло женщину на мысль о возможном владельце клада."Может, кто-то хотел сохранить свое состояние перед арестом в годы репрессий", — предполагает Ольга. И добавляет, что клад точно зарыли не ее родственники: у нее в роду богатых не было.Эксперты позже подтвердили версию, что сокровища могли принадлежать офицеру, участвовавшему в боевых действиях на Халхин-Голе в 1939 году, или членам его семьи.Особую ценность представляли николаевские рубли. По оценкам нумизматов, один золотой червонец в хорошем состоянии мог стоить на аукционе до 44 тысяч рублей. Общая стоимость находки превышала несколько миллионов.Честность как принципВсе монеты супруги сдали в полицию под опись. Примечательно, что многие, услышав историю Леонтьевой, задавали один и тот же вопрос: неужели они не оставили себе ни одной монетки?"А как мы можем: это же не наше, не мы положили", — отвечает на это Ольга, демонстрируя редкую в наше время принципиальность.Бюрократическая одиссея: два года ожиданияКак часто случается в России, после сдачи клада начался долгий процесс проверок. Но если обычно такие истории не имеют счастливого конца, то здесь все сложилось иначе.Проверка длилась не три месяца, как пишут некоторые источники, а почти целых два года. В результате было установлено, что монеты представляют культурную и историческую ценность для государства. Согласно закону, Ольге полагалось вознаграждение в размере 50% от стоимости клада.Главное — спать с чистой совестьюВ 2022 году Ольга получила свое законное вознаграждение — один миллион триста тысяч рублей. Для сельской жительницы, которая до этого была должницей по кредитам, сумма казалась огромной.Однако женщина спокойно отнеслась к внезапно свалившемуся богатству: "Мы не строим планов на эти деньги", — говорила она журналистам, — "главное честно выполнить все по закону и спать с чистой совестью".От клада к бизнесуВместо того чтобы потратить деньги на дорогие покупки или развлечения, чета Леонтьевых приняла неожиданное решение. Они инвестировали средства в собственное дело — открыли небольшую пекарню. Приобрели необходимое оборудование, арендовали торговое помещение — и дело пошло!Сегодня, спустя всего несколько лет после находки клада, у Ольги уже целая сеть пекарен, работающих в нескольких близлежащих поселках. Бизнес процветает, принося чистую ежемесячную прибыль около 200 тысяч рублей.Бывшая должница по кредитам не только закрыла все свои финансовые обязательства, но и стала успешной предпринимательницей. История Ольги Леонтьевой наглядно показывает: иногда важнее не само богатство, а то, как человек им распорядится.Что делать, если нашли клад?Представьте: вы копаетесь в огороде и вдруг натыкаетесь на настоящие золотые монеты времен царской России. Фантастика? Вовсе нет. Но прежде чем мечтать о внезапно свалившемся богатстве, стоит разобраться в законодательных нюансах.Клад на собственной территории: половина ваша, половина — государствуСамый благоприятный сценарий — находка на земле, которая юридически принадлежит вам. Если участок оформлен на ваше имя, и вы имеете все правоустанавливающие документы — процедура относительно прозрачна.В этом случае необходимо обратиться в соответствующие органы, где находку оценят эксперты. По закону, вы получаете 50% от оценочной стоимости клада, остальное переходит государству как собственнику культурных ценностей.Правда, у многих возникает логичный вопрос: за что именно государство забирает половину стоимости находки с частной территории? На этот вопрос законодатели внятного ответа не дают.Клад на чужой земле: четверть суммы и много формальностейСитуация усложняется, если сокровища обнаружены не на вашем участке. Например, вы прогуливались с металлоискателем по полю и наткнулись на ценную находку.В этом случае закон обязывает вас не только сообщить о кладе государству, но и найти владельца земли. После оформления всех необходимых документов вознаграждение распределяется следующим образом: 25% получаете вы как нашедший, 25% — владелец земельного участка, а оставшиеся 50% — государство.Сокрытие клада: соблазнительно, но рискованноНекоторые находчики рассматривают вариант умолчать о находке. Однако важно понимать, какие риски это влечет:Во-первых, если найденные ценности представляют культурную или историческую значимость (а большинство исторических кладов именно таковы), государство имеет право изъять их через суд без выплаты какого-либо вознаграждения согласно статье 233 ГК РФ.Во-вторых, за уклонение от передачи государству культурных ценностей предусмотрена административная ответственность — штраф для граждан может составить от 1500 до 2500 рублей (статья 7.33 КоАП РФ).В-третьих, если правоохранительные органы заподозрят вас в присвоении объектов культурного наследия, возможно привлечение к уголовной ответственности по статье 243 УК РФ, предусматривающей наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет.Даже если вы решите постепенно и незаметно реализовывать найденные ценности через частных коллекционеров, согласно налоговому законодательству, вы обязаны заплатить 13% НДФЛ от полученного дохода.Поэтому, несмотря на кажущуюся несправедливость распределения вознаграждения за находку, законный путь оказывается не только спокойнее для совести, но и безопаснее для свободы и кошелька.

забайкальский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, жилье, забайкальский край, россия