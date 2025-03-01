Рейтинг@Mail.ru
Шахматный турнир прокуратуры Московской области состоялся в Химках - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/khimki-2002470158.html
Шахматный турнир прокуратуры Московской области состоялся в Химках
Шахматный турнир прокуратуры Московской области состоялся в Химках - РИА Новости, 01.03.2025
Шахматный турнир прокуратуры Московской области состоялся в Химках
Шахматный турнир прокуратуры Московской области, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в баскетбольном центре "Химки", собрав лучших РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T16:42:00+03:00
2025-03-01T16:42:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
сергей карякин
игорь кириллов
шахматы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002469060_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_7383503d75c78aa1f301ce2d89865206.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Шахматный турнир прокуратуры Московской области, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в баскетбольном центре "Химки", собрав лучших игроков региона, сообщает пресс-служба администрации городского округа. "Такой турнир мы проводим первый раз. Мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем приняли работники районных и городских прокуратур Московской области, а также представители ветеранских организаций органов прокуратуры", — приводятся в сообщении слова первого заместителя прокурора Московской области Андрея Ганцева на открытии турнира. Турнир прошел по швейцарской системе в семь туров с контролем времени 10 минут на партию. Главным судьей соревнований выступил руководитель департамента Федерации шахмат Московской области Игорь Кириллов. "В рамках Московской области мы проводим большую работу по популяризации шахматного спорта. Мы открываем шахматные клубы, проводим соревнования. Мне очень приятно, что был проведен первый такого высокого уровня Чемпионат прокуратуры Московской области по шахматам. Я надеюсь, что это станет началом большой серии турниров", — сказал сенатор Российской Федерации, многократный чемпион мира по шахматам, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин. Завершился турнир сеансом одновременной игры с Сергеем Карякиным, в котором приняли участие шесть сильнейших участников соревнований.
https://ria.ru/20250226/khimki-2001726914.html
https://ria.ru/20250225/khimki-2001560680.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002469060_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_399afddbbb562875b8c0cdb98c7cc859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области), сергей карякин, игорь кириллов, шахматы
Химки (городской округ в Московской области), Сергей Карякин, Игорь Кириллов, Шахматы
Шахматный турнир прокуратуры Московской области состоялся в Химках

Шахматный турнир в Химках посвятили 80-летию Победы

© Фото : ХИМКИ | Администрация городского округа/TelegramШахматный турнир прокуратуры Московской области в честь 80-летия Победы провели в Химках
Шахматный турнир прокуратуры Московской области в честь 80-летия Победы провели в Химках - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Фото : ХИМКИ | Администрация городского округа/Telegram
Шахматный турнир прокуратуры Московской области в честь 80-летия Победы провели в Химках
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Шахматный турнир прокуратуры Московской области, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в баскетбольном центре "Химки", собрав лучших игроков региона, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
"Такой турнир мы проводим первый раз. Мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем приняли работники районных и городских прокуратур Московской области, а также представители ветеранских организаций органов прокуратуры", — приводятся в сообщении слова первого заместителя прокурора Московской области Андрея Ганцева на открытии турнира.
Землякова встретилась с юным математиком из Химок - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Землякова встретилась с юным математиком из Химок
26 февраля, 14:59
Турнир прошел по швейцарской системе в семь туров с контролем времени 10 минут на партию. Главным судьей соревнований выступил руководитель департамента Федерации шахмат Московской области Игорь Кириллов.
"В рамках Московской области мы проводим большую работу по популяризации шахматного спорта. Мы открываем шахматные клубы, проводим соревнования. Мне очень приятно, что был проведен первый такого высокого уровня Чемпионат прокуратуры Московской области по шахматам. Я надеюсь, что это станет началом большой серии турниров", — сказал сенатор Российской Федерации, многократный чемпион мира по шахматам, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин.
Завершился турнир сеансом одновременной игры с Сергеем Карякиным, в котором приняли участие шесть сильнейших участников соревнований.
Более 20 дворов в подмосковных Химках обновят в 2025 году - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Более 20 дворов в подмосковных Химках обновят в 2025 году
25 февраля, 18:12
 
Химки (городской округ в Московской области)Сергей КарякинИгорь КирилловШахматы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала