Шахматный турнир прокуратуры Московской области состоялся в Химках
Шахматный турнир в Химках посвятили 80-летию Победы
© Фото : ХИМКИ | Администрация городского округа/TelegramШахматный турнир прокуратуры Московской области в честь 80-летия Победы провели в Химках
Шахматный турнир прокуратуры Московской области в честь 80-летия Победы провели в Химках
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Шахматный турнир прокуратуры Московской области, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в баскетбольном центре "Химки", собрав лучших игроков региона, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
"Такой турнир мы проводим первый раз. Мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем приняли работники районных и городских прокуратур Московской области, а также представители ветеранских организаций органов прокуратуры", — приводятся в сообщении слова первого заместителя прокурора Московской области Андрея Ганцева на открытии турнира.
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Турнир прошел по швейцарской системе в семь туров с контролем времени 10 минут на партию. Главным судьей соревнований выступил руководитель департамента Федерации шахмат Московской области Игорь Кириллов.
"В рамках Московской области мы проводим большую работу по популяризации шахматного спорта. Мы открываем шахматные клубы, проводим соревнования. Мне очень приятно, что был проведен первый такого высокого уровня Чемпионат прокуратуры Московской области по шахматам. Я надеюсь, что это станет началом большой серии турниров", — сказал сенатор Российской Федерации, многократный чемпион мира по шахматам, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин.
Завершился турнир сеансом одновременной игры с Сергеем Карякиным, в котором приняли участие шесть сильнейших участников соревнований.
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