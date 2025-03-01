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Премьер Италии призвала к срочной встрече США, ЕС и союзников по Украине - РИА Новости, 01.03.2025
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02:44 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/italija-2002389013.html
Премьер Италии призвала к срочной встрече США, ЕС и союзников по Украине
Премьер Италии призвала к срочной встрече США, ЕС и союзников по Украине - РИА Новости, 01.03.2025
Премьер Италии призвала к срочной встрече США, ЕС и союзников по Украине
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского призвала к срочной встрече с участием США, ЕС и их союзников для... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T02:44:00+03:00
2025-03-01T02:44:00+03:00
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РИМ, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского призвала к срочной встрече с участием США, ЕС и их союзников для обсуждения Украины, заявив, что разногласия на Западе выгодны только его противникам. "Каждое разделение Запада делает нас всех слабее и выгодно тем, кто хотел бы увидеть упадок нашей цивилизации. Не его могущества или влияния, а принципов, на которых она была основана, прежде всего, свободы. Разделение не было бы ни в чьих интересах. Необходим срочный саммит с участием США, европейских государств и союзников, чтобы откровенно поговорить о том, как мы намерены решать сегодняшние серьезные проблемы, начиная с Украины, которую мы вместе защищали в последние годы, и те, которые нам придется решать в будущем", - приводит слова Мелони пресс-служба итальянского совета министров. По словам Мелони, предложение о встрече Италия намерена сделать партнерам в ближайшие часы.
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в мире, италия, сша, украина, джорджа мелони, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Италия, США, Украина, Джорджа Мелони, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз
Премьер Италии призвала к срочной встрече США, ЕС и союзников по Украине

Мелони призвала к срочной встрече США, ЕС и союзников для обсуждения Украины

© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
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РИМ, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского призвала к срочной встрече с участием США, ЕС и их союзников для обсуждения Украины, заявив, что разногласия на Западе выгодны только его противникам.
"Каждое разделение Запада делает нас всех слабее и выгодно тем, кто хотел бы увидеть упадок нашей цивилизации. Не его могущества или влияния, а принципов, на которых она была основана, прежде всего, свободы. Разделение не было бы ни в чьих интересах. Необходим срочный саммит с участием США, европейских государств и союзников, чтобы откровенно поговорить о том, как мы намерены решать сегодняшние серьезные проблемы, начиная с Украины, которую мы вместе защищали в последние годы, и те, которые нам придется решать в будущем", - приводит слова Мелони пресс-служба итальянского совета министров.
По словам Мелони, предложение о встрече Италия намерена сделать партнерам в ближайшие часы.
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