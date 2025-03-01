https://ria.ru/20250301/inoagenty-2002414907.html

Госдума рассмотрит закон о запрете иноагентам просветительской деятельности

Госдума рассмотрит закон о запрете иноагентам просветительской деятельности - РИА Новости, 01.03.2025

Госдума рассмотрит закон о запрете иноагентам просветительской деятельности

Госдума планирует 5 марта рассмотреть в первом чтении законопроект о полном запрете иноагентам осуществлять просветительскую и образовательную деятельность,... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T09:37:00+03:00

2025-03-01T09:37:00+03:00

2025-03-01T09:37:00+03:00

россия

вячеслав володин

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общество

иноагенты

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Госдума планирует 5 марта рассмотреть в первом чтении законопроект о полном запрете иноагентам осуществлять просветительскую и образовательную деятельность, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "На следующей неделе, 5 марта, мы планируем рассмотреть в первом чтении законопроект о полном запрете иностранным агентам осуществлять просветительскую или образовательную деятельность. Мы не можем позволить, чтобы лица, находящиеся под иностранным влиянием, занимались продвижением западных псевдоценностей и идеологии, направленной на разрушение российского государства и общества", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. Первого марта в России вступает в силу закон, который обязывает иностранных агентов зачислять на специальный рублевый счет доходы от продажи недвижимости и транспорта, процентов по вкладам, использования интеллектуальной деятельности. "Воспользоваться этими деньгами они смогут только после того, как прекратят получать иностранное финансирование, а статус иноагента будет снят. Это справедливо: трусливые мерзавцы, которые сбежали в трудное время испытаний, предали нашу страну и граждан, должны понимать, что никаких возможностей обогащаться в России у них не будет", – считает председатель Госдумы. По его словам, многие иноагенты открыто ведут антироссийскую деятельность и не скрывают, что заработанные здесь деньги направляют на поддержку украинских нацистов. "Закон лишит их такой возможности. При этом сворачивают потихоньку свое финансирование и западные спонсоры, возможно, для кого-то это станет поводом задуматься о цене предательства", – отметил Володин. Он напомнил, что депутаты последовательно работают над защитой России от попыток деструктивного вмешательства извне.

https://ria.ru/20250227/zakony-2001861282.html

https://ria.ru/20241117/inoagenty-1984163670.html

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Ольга Фомченкова

россия, вячеслав володин, госдума рф, общество, иноагенты