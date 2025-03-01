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Госдума рассмотрит закон о запрете иноагентам просветительской деятельности - РИА Новости, 01.03.2025
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09:37 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/inoagenty-2002414907.html
Госдума рассмотрит закон о запрете иноагентам просветительской деятельности
Госдума рассмотрит закон о запрете иноагентам просветительской деятельности - РИА Новости, 01.03.2025
Госдума рассмотрит закон о запрете иноагентам просветительской деятельности
Госдума планирует 5 марта рассмотреть в первом чтении законопроект о полном запрете иноагентам осуществлять просветительскую и образовательную деятельность,... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T09:37:00+03:00
2025-03-01T09:37:00+03:00
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вячеслав володин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Госдума планирует 5 марта рассмотреть в первом чтении законопроект о полном запрете иноагентам осуществлять просветительскую и образовательную деятельность, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "На следующей неделе, 5 марта, мы планируем рассмотреть в первом чтении законопроект о полном запрете иностранным агентам осуществлять просветительскую или образовательную деятельность. Мы не можем позволить, чтобы лица, находящиеся под иностранным влиянием, занимались продвижением западных псевдоценностей и идеологии, направленной на разрушение российского государства и общества", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. Первого марта в России вступает в силу закон, который обязывает иностранных агентов зачислять на специальный рублевый счет доходы от продажи недвижимости и транспорта, процентов по вкладам, использования интеллектуальной деятельности. "Воспользоваться этими деньгами они смогут только после того, как прекратят получать иностранное финансирование, а статус иноагента будет снят. Это справедливо: трусливые мерзавцы, которые сбежали в трудное время испытаний, предали нашу страну и граждан, должны понимать, что никаких возможностей обогащаться в России у них не будет", – считает председатель Госдумы. По его словам, многие иноагенты открыто ведут антироссийскую деятельность и не скрывают, что заработанные здесь деньги направляют на поддержку украинских нацистов. "Закон лишит их такой возможности. При этом сворачивают потихоньку свое финансирование и западные спонсоры, возможно, для кого-то это станет поводом задуматься о цене предательства", – отметил Володин. Он напомнил, что депутаты последовательно работают над защитой России от попыток деструктивного вмешательства извне.
https://ria.ru/20250227/zakony-2001861282.html
https://ria.ru/20241117/inoagenty-1984163670.html
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россия, вячеслав володин, госдума рф, общество, иноагенты
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество, иноагенты
Госдума рассмотрит закон о запрете иноагентам просветительской деятельности

Володин: ГД 5 марта рассмотрит запрет иноагентам просветительской деятельности

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМужчина в здании Государственной думы РФ
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Госдума планирует 5 марта рассмотреть в первом чтении законопроект о полном запрете иноагентам осуществлять просветительскую и образовательную деятельность, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"На следующей неделе, 5 марта, мы планируем рассмотреть в первом чтении законопроект о полном запрете иностранным агентам осуществлять просветительскую или образовательную деятельность. Мы не можем позволить, чтобы лица, находящиеся под иностранным влиянием, занимались продвижением западных псевдоценностей и идеологии, направленной на разрушение российского государства и общества", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
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Первого марта в России вступает в силу закон, который обязывает иностранных агентов зачислять на специальный рублевый счет доходы от продажи недвижимости и транспорта, процентов по вкладам, использования интеллектуальной деятельности.
"Воспользоваться этими деньгами они смогут только после того, как прекратят получать иностранное финансирование, а статус иноагента будет снят. Это справедливо: трусливые мерзавцы, которые сбежали в трудное время испытаний, предали нашу страну и граждан, должны понимать, что никаких возможностей обогащаться в России у них не будет", – считает председатель Госдумы.
По его словам, многие иноагенты открыто ведут антироссийскую деятельность и не скрывают, что заработанные здесь деньги направляют на поддержку украинских нацистов.
"Закон лишит их такой возможности. При этом сворачивают потихоньку свое финансирование и западные спонсоры, возможно, для кого-то это станет поводом задуматься о цене предательства", – отметил Володин.
Он напомнил, что депутаты последовательно работают над защитой России от попыток деструктивного вмешательства извне.
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