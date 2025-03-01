В ЦБ заявили о настрое на снижение инфляции до четырех процентов
В ЦБ заявили о решительном настрое снизить инфляцию до 4%
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Центробанк настроен на снижение инфляции в России до четырех процентов, заявил на конференции Cbonds&Smart-Lab PRO облигации советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.
«
"Важно! Все, что касается денежно-кредитной политики в России, ничего не менялось. Мы по-прежнему жестко настроены на возвращение инфляции к цели, на обеспечение ценовой стабильности - это то, что поручено нам обществом", — отметил он.
Набиуллина призвала найти баланс между ростом экономики и инфляцией
14 февраля, 16:38
Тремасов также добавил, что годовой показатель инфляции достигнет пика в апреле или в мае. По его словам, этот показатель будет повышаться до тех пор, пока текущие темпы роста цен остаются выше прошлогодних.
«
"Вы помните, в прошлом году низкие темпы роста цен были вплоть до мая. В мае прошлого года началось ускорение текущих темпов роста цен, поэтому мы полагаем, что годовой показатель инфляции достигнет своего пика в апреле-мае, потом, возможно, пойдет вниз", — добавил советник председателя ЦБ.
Как сообщал в феврале Центробанк, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и снижения инфляции до четырех процентов в 2026 году. Однако для этого потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре, подчеркнул регулятор.