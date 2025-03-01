https://ria.ru/20250301/inflyatsiya-2002457967.html

В ЦБ заявили о настрое на снижение инфляции до четырех процентов

В ЦБ заявили о настрое на снижение инфляции до четырех процентов - РИА Новости, 01.03.2025

В ЦБ заявили о настрое на снижение инфляции до четырех процентов

Центробанк настроен на снижение инфляции в России до четырех процентов, заявил на конференции Cbonds&Smart-Lab PRO облигации советник председателя ЦБ Кирилл... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T14:53:00+03:00

2025-03-01T14:53:00+03:00

2025-03-01T15:06:00+03:00

экономика

россия

кирилл тремасов

центральный банк рф (цб рф)

инфляция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149584/40/1495844035_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_9df8b09905312cd7ebea1a88808b39ae.jpg

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Центробанк настроен на снижение инфляции в России до четырех процентов, заявил на конференции Cbonds&Smart-Lab PRO облигации советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. "Важно! Все, что касается денежно-кредитной политики в России, ничего не менялось. Мы по-прежнему жестко настроены на возвращение инфляции к цели, на обеспечение ценовой стабильности - это то, что поручено нам обществом", — отметил он.Тремасов также добавил, что годовой показатель инфляции достигнет пика в апреле или в мае. По его словам, этот показатель будет повышаться до тех пор, пока текущие темпы роста цен остаются выше прошлогодних."Вы помните, в прошлом году низкие темпы роста цен были вплоть до мая. В мае прошлого года началось ускорение текущих темпов роста цен, поэтому мы полагаем, что годовой показатель инфляции достигнет своего пика в апреле-мае, потом, возможно, пойдет вниз", — добавил советник председателя ЦБ.Как сообщал в феврале Центробанк, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и снижения инфляции до четырех процентов в 2026 году. Однако для этого потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре, подчеркнул регулятор.

https://ria.ru/20250214/ekonomika-1999435711.html

https://ria.ru/20250228/stavka-2002116031.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, кирилл тремасов, центральный банк рф (цб рф), инфляция