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В ЦБ заявили о настрое на снижение инфляции до четырех процентов - РИА Новости, 01.03.2025
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14:53 01.03.2025 (обновлено: 15:06 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/inflyatsiya-2002457967.html
В ЦБ заявили о настрое на снижение инфляции до четырех процентов
В ЦБ заявили о настрое на снижение инфляции до четырех процентов - РИА Новости, 01.03.2025
В ЦБ заявили о настрое на снижение инфляции до четырех процентов
Центробанк настроен на снижение инфляции в России до четырех процентов, заявил на конференции Cbonds&Smart-Lab PRO облигации советник председателя ЦБ Кирилл... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T14:53:00+03:00
2025-03-01T15:06:00+03:00
экономика
россия
кирилл тремасов
центральный банк рф (цб рф)
инфляция
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Центробанк настроен на снижение инфляции в России до четырех процентов, заявил на конференции Cbonds&amp;Smart-Lab PRO облигации советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. &quot;Важно! Все, что касается денежно-кредитной политики в России, ничего не менялось. Мы по-прежнему жестко настроены на возвращение инфляции к цели, на обеспечение ценовой стабильности - это то, что поручено нам обществом&quot;, — отметил он.Тремасов также добавил, что годовой показатель инфляции достигнет пика в апреле или в мае. По его словам, этот показатель будет повышаться до тех пор, пока текущие темпы роста цен остаются выше прошлогодних."Вы помните, в прошлом году низкие темпы роста цен были вплоть до мая. В мае прошлого года началось ускорение текущих темпов роста цен, поэтому мы полагаем, что годовой показатель инфляции достигнет своего пика в апреле-мае, потом, возможно, пойдет вниз", — добавил советник председателя ЦБ.Как сообщал в феврале Центробанк, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и снижения инфляции до четырех процентов в 2026 году. Однако для этого потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре, подчеркнул регулятор.
https://ria.ru/20250214/ekonomika-1999435711.html
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экономика, россия, кирилл тремасов, центральный банк рф (цб рф), инфляция
Экономика, Россия, Кирилл Тремасов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Инфляция
В ЦБ заявили о настрое на снижение инфляции до четырех процентов

В ЦБ заявили о решительном настрое снизить инфляцию до 4%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Центробанк настроен на снижение инфляции в России до четырех процентов, заявил на конференции Cbonds&Smart-Lab PRO облигации советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.
«

"Важно! Все, что касается денежно-кредитной политики в России, ничего не менялось. Мы по-прежнему жестко настроены на возвращение инфляции к цели, на обеспечение ценовой стабильности - это то, что поручено нам обществом", — отметил он.

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Тремасов также добавил, что годовой показатель инфляции достигнет пика в апреле или в мае. По его словам, этот показатель будет повышаться до тех пор, пока текущие темпы роста цен остаются выше прошлогодних.
«
"Вы помните, в прошлом году низкие темпы роста цен были вплоть до мая. В мае прошлого года началось ускорение текущих темпов роста цен, поэтому мы полагаем, что годовой показатель инфляции достигнет своего пика в апреле-мае, потом, возможно, пойдет вниз", — добавил советник председателя ЦБ.
Как сообщал в феврале Центробанк, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и снижения инфляции до четырех процентов в 2026 году. Однако для этого потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре, подчеркнул регулятор.
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