https://ria.ru/20250301/gosduma-2002411431.html

В Госдуме рассмотрят штрафы за продажу энергетиков детям

В Госдуме рассмотрят штрафы за продажу энергетиков детям - РИА Новости, 01.03.2025

В Госдуме рассмотрят штрафы за продажу энергетиков детям

Госдума планирует на предстоящей неделе рассмотреть законопроект о введении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям, сообщил председатель... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T09:03:00+03:00

2025-03-01T09:03:00+03:00

2025-03-01T09:03:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Госдума планирует на предстоящей неделе рассмотреть законопроект о введении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Закон, запрещающий продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики, 1 марта вступает в силу в России. Раньше эти меры работали только в отдельных регионах. Субъекты РФ смогут устанавливать ограничения по времени и местам продажи таких напитков. Если покупатель не достиг совершеннолетия, продавец будет обязан отказать ему в продаже тонизирующих и энергетических напитков. "Далеко не всегда взрослые осознают свою ответственность, а то и пытаются, что называется, пополнить кассу за счет детей. Это недопустимо и должно строго наказываться. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях уже подготовлены. Максимальные штрафы за продажу энергетиков детям будут достигать полумиллиона рублей. Планируем рассмотреть инициативу на следующей неделе", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. Он отметил, что это продолжение системной депутатской работы по защите здоровья граждан России. "Вред от энергетических напитков очевиден: повышение давления и риск раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета из-за высокого содержания в них сахара, других осложнений. Наша задача – защитить здоровье детей, и Госдума последовательно работает над соответствующими законодательными решениями", – отметил председатель Госдумы.

https://ria.ru/20250228/rossija-2002085390.html

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