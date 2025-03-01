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В Госдуме рассмотрят штрафы за продажу энергетиков детям - РИА Новости, 01.03.2025
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09:03 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/gosduma-2002411431.html
В Госдуме рассмотрят штрафы за продажу энергетиков детям
В Госдуме рассмотрят штрафы за продажу энергетиков детям - РИА Новости, 01.03.2025
В Госдуме рассмотрят штрафы за продажу энергетиков детям
Госдума планирует на предстоящей неделе рассмотреть законопроект о введении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям, сообщил председатель... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T09:03:00+03:00
2025-03-01T09:03:00+03:00
общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Госдума планирует на предстоящей неделе рассмотреть законопроект о введении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Закон, запрещающий продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики, 1 марта вступает в силу в России. Раньше эти меры работали только в отдельных регионах. Субъекты РФ смогут устанавливать ограничения по времени и местам продажи таких напитков. Если покупатель не достиг совершеннолетия, продавец будет обязан отказать ему в продаже тонизирующих и энергетических напитков. "Далеко не всегда взрослые осознают свою ответственность, а то и пытаются, что называется, пополнить кассу за счет детей. Это недопустимо и должно строго наказываться. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях уже подготовлены. Максимальные штрафы за продажу энергетиков детям будут достигать полумиллиона рублей. Планируем рассмотреть инициативу на следующей неделе", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. Он отметил, что это продолжение системной депутатской работы по защите здоровья граждан России. "Вред от энергетических напитков очевиден: повышение давления и риск раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета из-за высокого содержания в них сахара, других осложнений. Наша задача – защитить здоровье детей, и Госдума последовательно работает над соответствующими законодательными решениями", – отметил председатель Госдумы.
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общество, здоровье - общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В Госдуме рассмотрят штрафы за продажу энергетиков детям

Володин: Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за продажу энергетиков детям

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФойе Государственной Думы РФ
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Госдума планирует на предстоящей неделе рассмотреть законопроект о введении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Закон, запрещающий продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики, 1 марта вступает в силу в России. Раньше эти меры работали только в отдельных регионах. Субъекты РФ смогут устанавливать ограничения по времени и местам продажи таких напитков. Если покупатель не достиг совершеннолетия, продавец будет обязан отказать ему в продаже тонизирующих и энергетических напитков.
"Далеко не всегда взрослые осознают свою ответственность, а то и пытаются, что называется, пополнить кассу за счет детей. Это недопустимо и должно строго наказываться. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях уже подготовлены. Максимальные штрафы за продажу энергетиков детям будут достигать полумиллиона рублей. Планируем рассмотреть инициативу на следующей неделе", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Он отметил, что это продолжение системной депутатской работы по защите здоровья граждан России.
"Вред от энергетических напитков очевиден: повышение давления и риск раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета из-за высокого содержания в них сахара, других осложнений. Наша задача – защитить здоровье детей, и Госдума последовательно работает над соответствующими законодательными решениями", – отметил председатель Госдумы.
Энергетические напитки на полке магазина - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В России с 1 марта запретят продажу энергетиков несовершеннолетним
Вчера, 02:08
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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