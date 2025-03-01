В Госдуме рассмотрят штрафы за продажу энергетиков детям
Володин: Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за продажу энергетиков детям
Фойе Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Госдума планирует на предстоящей неделе рассмотреть законопроект о введении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Закон, запрещающий продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики, 1 марта вступает в силу в России. Раньше эти меры работали только в отдельных регионах. Субъекты РФ смогут устанавливать ограничения по времени и местам продажи таких напитков. Если покупатель не достиг совершеннолетия, продавец будет обязан отказать ему в продаже тонизирующих и энергетических напитков.
"Далеко не всегда взрослые осознают свою ответственность, а то и пытаются, что называется, пополнить кассу за счет детей. Это недопустимо и должно строго наказываться. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях уже подготовлены. Максимальные штрафы за продажу энергетиков детям будут достигать полумиллиона рублей. Планируем рассмотреть инициативу на следующей неделе", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Он отметил, что это продолжение системной депутатской работы по защите здоровья граждан России.
"Вред от энергетических напитков очевиден: повышение давления и риск раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета из-за высокого содержания в них сахара, других осложнений. Наша задача – защитить здоровье детей, и Госдума последовательно работает над соответствующими законодательными решениями", – отметил председатель Госдумы.