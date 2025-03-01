https://ria.ru/20250301/germanija-2002443803.html

Глава ХСС призвал усилить бундесвер, чтобы ФРГ "воспринимали всерьез"

Глава ХСС призвал усилить бундесвер, чтобы ФРГ "воспринимали всерьез" - РИА Новости, 01.03.2025

Глава ХСС призвал усилить бундесвер, чтобы ФРГ "воспринимали всерьез"

Серьезное усиление необходимо вооруженным силам Германии, чтобы ее "воспринимали всерьез" на международном уровне, заявил Маркус Зедер - лидер партии ХСС,... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T13:12:00+03:00

2025-03-01T13:12:00+03:00

2025-03-01T13:12:00+03:00

в мире

германия

сша

европа

маркус зедер

фридрих мерц

дональд трамп

хдс/хсс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950749065_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_7a9816e9a858f8d2898a8e74905c2ed0.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Серьезное усиление необходимо вооруженным силам Германии, чтобы ее "воспринимали всерьез" на международном уровне, заявил Маркус Зедер - лидер партии ХСС, входящей в победивший на выборах в немецкий бундестаг блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). "Бундесвер нуждается в полном оснащении. Это подразумевает армию беспилотников из 100 тысяч дронов, 800 новых танков, а также две тысячи (ЗРК - ред.) Patriot и тысячу (крылатых ракет - ред.) Taurus… в качестве защитного щита типа (проекта американской системы ПРО - ред.) "Железный купол"", - заявил политик газете Welt am Sonntag. Только если Германия будет сильной в экономическом и военном отношении, ее будут "воспринимать всерьез на международном уровне", добавил Зедер. По его мнению, ФРГ должна выделять не менее 3% ВВП на оборону. После Мюнхенской конференции по безопасности и изменения внешнеполитического курса США стало ясно, что Европа и Германия должны делать больше для обеспечения собственной безопасности, считает политик. Он поддержал идею скорейшего создания особого бюджетного фонда для финансирования немецкой обороны. Кроме того, глава ХСС назвал "убедительной" идею главы ХДС Фридриха Мерца о создании дополнительного европейского "ядерного зонтика". Он может обеспечиваться Францией и Великобританией при поддержке Германии, полагает Зедер. Ранее лидер Мерц заявил, что Германии следует рассмотреть идею о том, чтобы полагаться в вопросах ядерного сдерживания не только на США, но и на Францию. Агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщало, что Мерц приступил к переговорам с социал-демократами с целью обойти жесткие ограничения на государственные заимствования и скорее одобрить специальные расходы на оборону в размере 200 миллиардов евро. Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе. В рамках Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей-Ди Вэнс на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте говорил о необходимости увеличения оборонных расходов стран Европы и более справедливого распределения нагрузки в рамках альянса. В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.

https://ria.ru/20250120/general-1994624184.html

https://ria.ru/20241214/germaniya-1989243591.html

https://ria.ru/20250123/germanija-1995104200.html

германия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, сша, европа, маркус зедер, фридрих мерц, дональд трамп, хдс/хсс, бундесвер германии, министерство обороны сша