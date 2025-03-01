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АдГ поддержала Трампа после неудачных переговоров с Зеленским - РИА Новости, 01.03.2025
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00:57 01.03.2025 (обновлено: 01:22 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/germanija-2002380931.html
АдГ поддержала Трампа после неудачных переговоров с Зеленским
АдГ поддержала Трампа после неудачных переговоров с Зеленским - РИА Новости, 01.03.2025
АдГ поддержала Трампа после неудачных переговоров с Зеленским
Представители правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) поддержали американского лидера Дональда Трампа после неудачных переговоров Владимира Зеленского в РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T00:57:00+03:00
2025-03-01T01:22:00+03:00
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сша
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тино крупалла
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БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Представители правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) поддержали американского лидера Дональда Трампа после неудачных переговоров Владимира Зеленского в США и призвали к миру на Украине, "пусть и без Зеленского". Ранее телеканал Fox News сообщил, что Трамп после публичной перепалки с Зеленским в Белом доме потребовал от последнего уехать, а подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Как отметил сопредседатель АдГ Тино Крупалла, Трамп отменяет переговоры с президентом Украины Зеленским, заявив, что тот не готов к миру. "Тем не менее мир должен быть достигнут - пусть даже без попрошайки президента Зеленского. Это не вопрос сырья, а вопрос здравого смысла. Поскольку ЕС и Германия, к сожалению, не могут выступить в качестве посредников, США и Россия должны прийти к соглашению", - написал Крупалла в своем аккаунте в соцсети Х, напомнив, что его партия уже много лет выступает за мир. Также Трампа поддержала и коллега Крупаллы, кандидат в канцлеры ФРГ от АдГ на выборах 2025 года Алиса Вайдель. "Исторический момент. Трамп и Вэнс!" - написала Вайдель в своем аккаунте в Х, сопроводив свой пост фотографией Зеленского и Трампа вместе с ссылкой на статью в германской газете Welt о перепалке в Белом доме. Поддержку американскому лидеру выразил и депутат бундестага от АдГ Мартин Рейхардт. "Трамп - титан! В то время как устоявшиеся правительства Германии продолжают сбрасывать последнюю рубашку в пользу бесстыдных попрошаек, которую они ранее сняли с рабочих, пенсионеров и малоимущих, в США таких людей провожают туда, где им место! За дверь! Зеленский", - написал депутат в своем аккаунте в Х. Ранее сообщалось, что лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заверил Зеленского в продолжении поддержки со стороны Германии после неудачных переговоров последнего с президентом США. Со словами поддержки в адрес Украины выступили также сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и лидер ее фракции в бундестаге Ларс Клингбайль, а также вице-председатель фракции выигравшего недавние парламентские выборы блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Йохан Вадефуль.
https://ria.ru/20250301/hill-2002380427.html
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в мире, сша, германия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, тино крупалла, хдс/хсс, евросоюз, welt
В мире, США, Германия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Тино Крупалла, ХДС/ХСС, Евросоюз, Welt
АдГ поддержала Трампа после неудачных переговоров с Зеленским

Альтернатива для Германии призвала к миру на Украине, пусть и без Зеленского

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание рейхстага в центре Берлина
Здание рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Представители правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) поддержали американского лидера Дональда Трампа после неудачных переговоров Владимира Зеленского в США и призвали к миру на Украине, "пусть и без Зеленского".
Ранее телеканал Fox News сообщил, что Трамп после публичной перепалки с Зеленским в Белом доме потребовал от последнего уехать, а подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.
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Как отметил сопредседатель АдГ Тино Крупалла, Трамп отменяет переговоры с президентом Украины Зеленским, заявив, что тот не готов к миру. "Тем не менее мир должен быть достигнут - пусть даже без попрошайки президента Зеленского. Это не вопрос сырья, а вопрос здравого смысла. Поскольку ЕС и Германия, к сожалению, не могут выступить в качестве посредников, США и Россия должны прийти к соглашению", - написал Крупалла в своем аккаунте в соцсети Х, напомнив, что его партия уже много лет выступает за мир.
Также Трампа поддержала и коллега Крупаллы, кандидат в канцлеры ФРГ от АдГ на выборах 2025 года Алиса Вайдель. "Исторический момент. Трамп и Вэнс!" - написала Вайдель в своем аккаунте в Х, сопроводив свой пост фотографией Зеленского и Трампа вместе с ссылкой на статью в германской газете Welt о перепалке в Белом доме.
Поддержку американскому лидеру выразил и депутат бундестага от АдГ Мартин Рейхардт. "Трамп - титан! В то время как устоявшиеся правительства Германии продолжают сбрасывать последнюю рубашку в пользу бесстыдных попрошаек, которую они ранее сняли с рабочих, пенсионеров и малоимущих, в США таких людей провожают туда, где им место! За дверь! Зеленский", - написал депутат в своем аккаунте в Х.
Ранее сообщалось, что лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заверил Зеленского в продолжении поддержки со стороны Германии после неудачных переговоров последнего с президентом США. Со словами поддержки в адрес Украины выступили также сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и лидер ее фракции в бундестаге Ларс Клингбайль, а также вице-председатель фракции выигравшего недавние парламентские выборы блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Йохан Вадефуль.
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"Он не готов". Трамп жестко отчитал Зеленского и выгнал из Белого дома
Вчера, 21:37
 
В миреСШАГерманияУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийТино КрупаллаХДС/ХССЕвросоюзWelt
 
 
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