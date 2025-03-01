https://ria.ru/20250301/gaza-2002438254.html
ХАМАС обвинило Израиль в срыве переговоров по Газе
ХАМАС обвинило Израиль в срыве переговоров по Газе - РИА Новости, 01.03.2025
ХАМАС обвинило Израиль в срыве переговоров по Газе
Официальный спикер палестинского движения ХАМАС Хазем Касем заявил, что ответственность за срыв начала переговоров по второму этапу соглашения о прекращении... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T12:31:00+03:00
2025-03-01T12:31:00+03:00
2025-03-01T12:31:00+03:00
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израиль
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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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БЕЙРУТ, 1 мар - РИА Новости. Официальный спикер палестинского движения ХАМАС Хазем Касем заявил, что ответственность за срыв начала переговоров по второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа несет израильская сторона. "Израильские оккупанты несут ответственность за отсутствие начала переговоров о втором этапе соглашения по Газе", - сказал Касем в интервью телеканалу Al-Araby. Спикер палестинского движения заявил также, что Израиль хочет вернуть своих пленников с возможностью возобновления военной операции в Газе. "Оккупанты уклоняются от выполнения обязательств по завершению войны и полному выводу войск из Газы", - считает он. Касем указал на то, что продление первого этапа в предложенной Израилем форме неприемлемо для палестинской стороны. По его словам, Израиль пытается вернуть ситуацию к исходной точке, "смешивая карты". Первый этап соглашения между ХАМАС и Израилем официально должен завершиться сегодня, при этом окончательные условия второго этапа соглашения так и не были согласованы сторонами конфликта. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. Переговоры о втором этапе сделки, который подразумевает полное прекращение войны, вывод израильских войск и освобождение всех заложников, пока официально не начались.
https://ria.ru/20250227/khamas-2001852035.html
https://ria.ru/20250123/gaza-1995037099.html
https://ria.ru/20250128/gaza-1995780481.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, катар, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Катар, Египет, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС обвинило Израиль в срыве переговоров по Газе
Спикер ХАМАС Касем: Израиль несет ответственность за срыв переговоров по Газе
БЕЙРУТ, 1 мар - РИА Новости. Официальный спикер палестинского движения ХАМАС Хазем Касем заявил, что ответственность за срыв начала переговоров по второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа несет израильская сторона.
"Израильские оккупанты несут ответственность за отсутствие начала переговоров о втором этапе соглашения по Газе", - сказал Касем в интервью телеканалу Al-Araby.
Спикер палестинского движения заявил также, что Израиль
хочет вернуть своих пленников с возможностью возобновления военной операции в Газе.
"Оккупанты уклоняются от выполнения обязательств по завершению войны и полному выводу войск из Газы", - считает он.
Касем указал на то, что продление первого этапа в предложенной Израилем форме неприемлемо для палестинской стороны. По его словам, Израиль пытается вернуть ситуацию к исходной точке, "смешивая карты".
Первый этап соглашения между ХАМАС
и Израилем официально должен завершиться сегодня, при этом окончательные условия второго этапа соглашения так и не были согласованы сторонами конфликта.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими.
Гарантами соглашения выступают Катар
, Египет
и США
, которые создали координационный центр в Каире
. Переговоры о втором этапе сделки, который подразумевает полное прекращение войны, вывод израильских войск и освобождение всех заложников, пока официально не начались.