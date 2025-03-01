https://ria.ru/20250301/gaza-2002438254.html

ХАМАС обвинило Израиль в срыве переговоров по Газе

ХАМАС обвинило Израиль в срыве переговоров по Газе - РИА Новости, 01.03.2025

ХАМАС обвинило Израиль в срыве переговоров по Газе

Официальный спикер палестинского движения ХАМАС Хазем Касем заявил, что ответственность за срыв начала переговоров по второму этапу соглашения о прекращении... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T12:31:00+03:00

2025-03-01T12:31:00+03:00

2025-03-01T12:31:00+03:00

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БЕЙРУТ, 1 мар - РИА Новости. Официальный спикер палестинского движения ХАМАС Хазем Касем заявил, что ответственность за срыв начала переговоров по второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа несет израильская сторона. "Израильские оккупанты несут ответственность за отсутствие начала переговоров о втором этапе соглашения по Газе", - сказал Касем в интервью телеканалу Al-Araby. Спикер палестинского движения заявил также, что Израиль хочет вернуть своих пленников с возможностью возобновления военной операции в Газе. "Оккупанты уклоняются от выполнения обязательств по завершению войны и полному выводу войск из Газы", - считает он. Касем указал на то, что продление первого этапа в предложенной Израилем форме неприемлемо для палестинской стороны. По его словам, Израиль пытается вернуть ситуацию к исходной точке, "смешивая карты". Первый этап соглашения между ХАМАС и Израилем официально должен завершиться сегодня, при этом окончательные условия второго этапа соглашения так и не были согласованы сторонами конфликта. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. Переговоры о втором этапе сделки, который подразумевает полное прекращение войны, вывод израильских войск и освобождение всех заложников, пока официально не начались.

https://ria.ru/20250227/khamas-2001852035.html

https://ria.ru/20250123/gaza-1995037099.html

https://ria.ru/20250128/gaza-1995780481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, катар, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году