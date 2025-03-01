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Франция в очередной раз побила рекорд по числу заключенных в тюрьмах

Франция в очередной раз побила рекорд по числу заключенных в тюрьмах - РИА Новости, 01.03.2025

Франция в очередной раз побила рекорд по числу заключенных в тюрьмах

Число заключенных во французских тюрьмах достигло рекордных 81 599 человек по состоянию на 1 февраля и превышает максимальную загруженность пенитенциарной... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T16:41:00+03:00

2025-03-01T16:41:00+03:00

2025-03-01T16:41:00+03:00

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ПАРИЖ, 1 мар - РИА Новости. Число заключенных во французских тюрьмах достигло рекордных 81 599 человек по состоянию на 1 февраля и превышает максимальную загруженность пенитенциарной системы страны более чем на 19 тысяч мест, сообщается в отчете, опубликованном министерством юстиции страны. По состоянию на 1 февраля во французских тюрьмах насчитывалось 62 363 места. Таким образом, общая загруженность тюремной системы составила 130,8%. В ряде пенитенциарных учреждений она превышает 200%, из-за чего 4,49 тысяч человек вынуждены спать на матрасах. В следственных изоляторах общая загруженность достигает 158,9%. Впервые рекордная отметка в 80 тысяч заключенных была преодолена 1 ноября 2024 года (80 130). С тех пор число заключенных продолжало расти, за исключением небольшого снижения 1 января (80 669 заключенных по сравнению с 80 792 на 1 декабря). Согласно исследованию о загруженности тюрем, опубликованному в июне Советом Европы, Франция занимает треть место в Европе по переполненности тюрем после Кипра и Румынии. ЕСПЧ неоднократно осуждал Францию за плохие условия в местах лишения свободы, в частности, за их перенаселенность. В июле 2023 года суд постановил, что были нарушены статьи Европейской конвенции по правам человека из-за переполненности тюрем и отсутствия целенаправленной работы по улучшению ситуации.

https://ria.ru/20250217/massazh-1999879220.html

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в мире, франция, европа, кипр, совет европы, европейский суд по правам человека (еспч)