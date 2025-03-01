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Ле Пен выступила против передачи Францией возможностей ядерного сдерживания - РИА Новости, 01.03.2025
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16:39 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/frantsija-2002469544.html
Ле Пен выступила против передачи Францией возможностей ядерного сдерживания
Ле Пен выступила против передачи Францией возможностей ядерного сдерживания - РИА Новости, 01.03.2025
Ле Пен выступила против передачи Францией возможностей ядерного сдерживания
Глава парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступила против того, чтобы Франция поделилась своими... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T16:39:00+03:00
2025-03-01T16:39:00+03:00
в мире
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ПАРИЖ, 1 мар - РИА Новости. Глава парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступила против того, чтобы Франция поделилась своими возможностями ядерного сдерживания для защиты Европы. "Они хотели бы, чтобы этот конфликт продолжался, чтобы иметь возможность присвоить себе компетенции по вопросу обороны. Я этого не признаю. Я считаю, что французская оборона должна оставаться французской обороной, что ядерное сдерживание Франции должно оставаться ядерным сдерживанием Франции, что мы не должны ею делиться и тем более ее делегировать", - сказала Ле Пен журналистам. Трансляцию вело агентство Франс Пресс. Она добавила, что Соединенные Штаты остаются союзником и что вопроса о выходе Франции из НАТО не стоит. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью португальским телеканалам RTP1 и RTP3 заявил о готовности возобновить дискуссии об общеевропейских силах ядерного сдерживания. До этого лидер победившего на выборах в бундестаг блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что ФРГ следует рассмотреть идею о том, чтобы полагаться в ядерном сдерживании не только на США, но и на Францию.
https://ria.ru/20250228/germaniya-2002315121.html
https://ria.ru/20250226/mid-2001711576.html
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в мире, франция, европа, германия, марин ле пен, эммануэль макрон, фридрих мерц, нато, хдс/хсс
В мире, Франция, Европа, Германия, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, НАТО, ХДС/ХСС
Ле Пен выступила против передачи Францией возможностей ядерного сдерживания

Ле Пен: Франция не должна делиться ядерным сдерживанием для защиты Европы

© AP Photo / Michel EulerМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Michel Euler
Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 мар - РИА Новости. Глава парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступила против того, чтобы Франция поделилась своими возможностями ядерного сдерживания для защиты Европы.
«
"Они хотели бы, чтобы этот конфликт продолжался, чтобы иметь возможность присвоить себе компетенции по вопросу обороны. Я этого не признаю. Я считаю, что французская оборона должна оставаться французской обороной, что ядерное сдерживание Франции должно оставаться ядерным сдерживанием Франции, что мы не должны ею делиться и тем более ее делегировать", - сказала Ле Пен журналистам. Трансляцию вело агентство Франс Пресс.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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28 февраля, 18:53
Она добавила, что Соединенные Штаты остаются союзником и что вопроса о выходе Франции из НАТО не стоит.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью португальским телеканалам RTP1 и RTP3 заявил о готовности возобновить дискуссии об общеевропейских силах ядерного сдерживания. До этого лидер победившего на выборах в бундестаг блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что ФРГ следует рассмотреть идею о том, чтобы полагаться в ядерном сдерживании не только на США, но и на Францию.
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В миреФранцияЕвропаГерманияМарин Ле ПенЭммануэль МакронФридрих МерцНАТОХДС/ХСС
 
 
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