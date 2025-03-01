https://ria.ru/20250301/forum-2002323611.html

Участники Форума будущих технологий посетили предприятия ОЭЗ Москвы

Участники Форума будущих технологий посетили предприятия ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 01.03.2025

Участники Форума будущих технологий посетили предприятия ОЭЗ Москвы

Участники третьего Форума будущих технологий посетили предприятия ОЭЗ "Технополис Москва", выпускающие лазерное оборудование, киберпротезы, углеродное волокно, РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T11:00:00+03:00

2025-03-01T11:00:00+03:00

2025-03-01T11:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

китай

россия

анатолий гарбузов

технологии

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Участники третьего Форума будущих технологий посетили предприятия ОЭЗ "Технополис Москва", выпускающие лазерное оборудование, киберпротезы, углеродное волокно, а также полимерные композитные материалы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Развитию промышленности в Москве уделяется большое внимание. В столице работают крупные предприятия в отраслях машиностроения, пищевой, легкой, химической промышленности. Форум будущих технологий – уникальная площадка, где ученые, эксперты, представители органов государственной власти обсуждают последние тенденции в инновациях. В рамках деловой программы делегаты форума из разных регионов России и Китая посетили предприятия особой экономической зоны "Технополис Москва", выпускающие инновационную продукцию", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что делегации из Китая были представлены возможности московской особой экономической зоны для размещения производств, а также продукция резидентов.Стороны обсудили передовые разработки и высокотехнологичные производства предприятий ОЭЗ Москвы.По словам директора Китайского центра трансфера технологий государств-членов ШОС Чжао Чжунъюань, в ходе беседы было уделено особое внимание промышленной кооперации между предприятиями Китая и России, возможностям локализации китайских компаний на площадках ОЭЗ Москвы и развитию совместных научно-исследовательских программ."Уверены, что китайско-российский диалог в сфере технологий и промышленности будет способствовать укреплению позиций стран на международном рынке инноваций", – добавил Чжао.Кроме того, участники Форума ознакомились с производственными цехами компании "Моторика", которая работает в области медицинской кибернетики, разрабатывает и производит функциональные киберпротезы рук и ног для взрослых и детей старше двух лет, развивает направление нейроимплантов для лечения заболеваний нервной системы, а также занимается дистрибуцией медицинских изделий. Компания может производить до 4,5 тысячи протезов в год на площадке "Печатники". Здесь запущены участки механической обработки деталей, 3D-печати методом SLS, внедрены процессы бережливого производства, а также планируется запуск конвейерной сборки изделий.Так, делегаты Форума будущих технологий познакомились с передовыми технологиями производства композитных материалов в "Нанотехнологическом центре композитов". Им были продемонстрированы различные производственные процессы, включая изготовление углеродных лент для усиления железобетонных конструкций, композитных защитных футляров и перильных ограждений, систем водоотведения для мостов и путепроводов. Таким образом участники экскурсии смогли оценить преимущества использования композитных материалов по сравнению с материалами традиционными.В ОЭЗ "Технополис Москва" на данный момент работают более 220 высокотехнологичных компаний. В прошлом году 17 предприятий, которые выпускают микроэлектронику, лекарственные препараты, медизделия и другую востребованную продукцию, получили статус резидента.Генеральный директор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дёгтев добавил, что для резидентов действует ряд существенных налоговых преференций. Получив данный статус, компании на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт. Налоговая ставка на прибыль составляет 2% вместо 20. Также резиденты освобождаются от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования при применении процедуры свободной таможенной зоны.Особая экономическая зона "Технополис Москва" — это территория с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь объектов территорий превышает 390 гектаров. ОЭЗ на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.Ранее Гарбузов сообщил, что предприятие "Вью Лаб" получило статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва". Оно запустило на территории особой экономической зоны производство оптического оборудования.

https://ria.ru/20250228/oez-2002046893.html

https://ria.ru/20250228/liksutov-2002056860.html

https://ria.ru/20250227/rezident-2001903690.html

москва

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, китай, россия, анатолий гарбузов, технологии