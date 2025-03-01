Рейтинг@Mail.ru
Георгий Филимонов открыл ежегодный фестиваль спорта "В снегах Кириллова" - РИА Новости, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
17:12 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/festival-2002474412.html
Георгий Филимонов открыл ежегодный фестиваль спорта "В снегах Кириллова"
Георгий Филимонов открыл ежегодный фестиваль спорта "В снегах Кириллова" - РИА Новости, 01.03.2025
Георгий Филимонов открыл ежегодный фестиваль спорта "В снегах Кириллова"
Спортсмены и любители из Вологодской, Рязанской, Московской, Кировской, Ярославской и Архангельской областей участвуют в ежегодном фестивале спорта "В снегах... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T17:12:00+03:00
2025-03-01T17:12:00+03:00
вологодская область
вологодская область
россия
георгий филимонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971107279_0:22:3100:1766_1920x0_80_0_0_e23c38226a6991ed30c4dbc5fe236a00.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Спортсмены и любители из Вологодской, Рязанской, Московской, Кировской, Ярославской и Архангельской областей участвуют в ежегодном фестивале спорта "В снегах Кириллова", открывшемся в Вологодской области, сообщает пресс-служба губернатора региона. Фестиваль стал одним из любимых событий вологжан и туристов и в этом году вошел в линейку мероприятий губернаторского проекта "Зима Русского Севера". "Сегодня мы проводим наш традиционный праздник "В снегах Кириллова". К нам приехали более 100 спортсменов по техническим видам спорта. Хотел бы обратить особое внимание, что правительство Вологодской области в качестве одного из своих основных приоритетов ведет работу по популяризации здорового образа жизни, чтобы наши дети были сильными, здоровыми, успешными и чтобы в их глазах мы видели будущее региона, страны и будущие яркие всесторонние победы во всех смыслах", – сказал, открывая фестиваль, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Одновременно в первый день весны на площадке фестиваля проводится чемпионат России по эндуро на снегоходах и сноубайках, серия забегов полумарафона "Снега Кириллова" и открытый чемпионат Кирилловского округа по лыжным гонкам. В мероприятиях участвуют спортсмены и любители из Вологодской, Рязанской, Московской, Кировской, Ярославской и Архангельской областей. Отдельными стартами выступают основные группы профессионалов, девушки и женщины, ветераны и подростки старше 12 лет. Как отметил губернатор, в области ведется работа по строительству новых спортобъектов. Только за прошлый год на эти цели была направлена сумма в размере 2,9 миллиарда рублей, а в этом году на финансирование сферы спорта направлено 2,5 миллиарда рублей. В прошлом году был открыт Центр технических видов спорта "Сивер", где все учащиеся в возрасте до 18 лет бесплатно занимаются мотоспортом, снегоходным спортом и другими дисциплинами, напомнил Филимонов. На торжественной церемонии открытия фестиваля зрителям устроили зрелищное шоу – мотофристайл. Для гостей праздника также работают торговые ряды, выставка вездеходной техники, проходят дегустации вологодских продуктов. Для детей подготовлены развлекательная программа и интерактивные площадки.
https://ria.ru/20250228/molodezh-2002336040.html
https://ria.ru/20250228/vrachi-2002127971.html
вологодская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971107279_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_d3189dd2a36759b3f7c6a96f5eb0bfae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, россия, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Россия, Георгий Филимонов
Георгий Филимонов открыл ежегодный фестиваль спорта "В снегах Кириллова"

На фестиваль спорта "В снегах Кириллова" собрались спортсмены из 6 областей

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГеоргий Филимонов
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Георгий Филимонов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Спортсмены и любители из Вологодской, Рязанской, Московской, Кировской, Ярославской и Архангельской областей участвуют в ежегодном фестивале спорта "В снегах Кириллова", открывшемся в Вологодской области, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Фестиваль стал одним из любимых событий вологжан и туристов и в этом году вошел в линейку мероприятий губернаторского проекта "Зима Русского Севера".
Правительство Вологодской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В Вологодской области создадут организацию для развития молодежи
28 февраля, 20:01
"Сегодня мы проводим наш традиционный праздник "В снегах Кириллова". К нам приехали более 100 спортсменов по техническим видам спорта. Хотел бы обратить особое внимание, что правительство Вологодской области в качестве одного из своих основных приоритетов ведет работу по популяризации здорового образа жизни, чтобы наши дети были сильными, здоровыми, успешными и чтобы в их глазах мы видели будущее региона, страны и будущие яркие всесторонние победы во всех смыслах", – сказал, открывая фестиваль, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Одновременно в первый день весны на площадке фестиваля проводится чемпионат России по эндуро на снегоходах и сноубайках, серия забегов полумарафона "Снега Кириллова" и открытый чемпионат Кирилловского округа по лыжным гонкам.
В мероприятиях участвуют спортсмены и любители из Вологодской, Рязанской, Московской, Кировской, Ярославской и Архангельской областей. Отдельными стартами выступают основные группы профессионалов, девушки и женщины, ветераны и подростки старше 12 лет.
Участковый врач - терапевт поликлиники - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В Вологодской области увеличили зарплаты врачам первичного звена
28 февраля, 10:06
Как отметил губернатор, в области ведется работа по строительству новых спортобъектов. Только за прошлый год на эти цели была направлена сумма в размере 2,9 миллиарда рублей, а в этом году на финансирование сферы спорта направлено 2,5 миллиарда рублей. В прошлом году был открыт Центр технических видов спорта "Сивер", где все учащиеся в возрасте до 18 лет бесплатно занимаются мотоспортом, снегоходным спортом и другими дисциплинами, напомнил Филимонов.
На торжественной церемонии открытия фестиваля зрителям устроили зрелищное шоу – мотофристайл. Для гостей праздника также работают торговые ряды, выставка вездеходной техники, проходят дегустации вологодских продуктов. Для детей подготовлены развлекательная программа и интерактивные площадки.
 
Вологодская областьВологодская областьРоссияГеоргий Филимонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала