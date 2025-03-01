https://ria.ru/20250301/festival-2002474412.html

Георгий Филимонов открыл ежегодный фестиваль спорта "В снегах Кириллова"

Георгий Филимонов открыл ежегодный фестиваль спорта "В снегах Кириллова" - РИА Новости, 01.03.2025

Георгий Филимонов открыл ежегодный фестиваль спорта "В снегах Кириллова"

Спортсмены и любители из Вологодской, Рязанской, Московской, Кировской, Ярославской и Архангельской областей участвуют в ежегодном фестивале спорта "В снегах... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T17:12:00+03:00

2025-03-01T17:12:00+03:00

2025-03-01T17:12:00+03:00

вологодская область

вологодская область

россия

георгий филимонов

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Спортсмены и любители из Вологодской, Рязанской, Московской, Кировской, Ярославской и Архангельской областей участвуют в ежегодном фестивале спорта "В снегах Кириллова", открывшемся в Вологодской области, сообщает пресс-служба губернатора региона. Фестиваль стал одним из любимых событий вологжан и туристов и в этом году вошел в линейку мероприятий губернаторского проекта "Зима Русского Севера". "Сегодня мы проводим наш традиционный праздник "В снегах Кириллова". К нам приехали более 100 спортсменов по техническим видам спорта. Хотел бы обратить особое внимание, что правительство Вологодской области в качестве одного из своих основных приоритетов ведет работу по популяризации здорового образа жизни, чтобы наши дети были сильными, здоровыми, успешными и чтобы в их глазах мы видели будущее региона, страны и будущие яркие всесторонние победы во всех смыслах", – сказал, открывая фестиваль, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Одновременно в первый день весны на площадке фестиваля проводится чемпионат России по эндуро на снегоходах и сноубайках, серия забегов полумарафона "Снега Кириллова" и открытый чемпионат Кирилловского округа по лыжным гонкам. В мероприятиях участвуют спортсмены и любители из Вологодской, Рязанской, Московской, Кировской, Ярославской и Архангельской областей. Отдельными стартами выступают основные группы профессионалов, девушки и женщины, ветераны и подростки старше 12 лет. Как отметил губернатор, в области ведется работа по строительству новых спортобъектов. Только за прошлый год на эти цели была направлена сумма в размере 2,9 миллиарда рублей, а в этом году на финансирование сферы спорта направлено 2,5 миллиарда рублей. В прошлом году был открыт Центр технических видов спорта "Сивер", где все учащиеся в возрасте до 18 лет бесплатно занимаются мотоспортом, снегоходным спортом и другими дисциплинами, напомнил Филимонов. На торжественной церемонии открытия фестиваля зрителям устроили зрелищное шоу – мотофристайл. Для гостей праздника также работают торговые ряды, выставка вездеходной техники, проходят дегустации вологодских продуктов. Для детей подготовлены развлекательная программа и интерактивные площадки.

https://ria.ru/20250228/molodezh-2002336040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вологодская область, россия, георгий филимонов