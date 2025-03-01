https://ria.ru/20250301/evrosoyuz-2002479167.html

Евросоюз превратился в политического противника Трампа, заявил Пушков

Евросоюз превратился в политического противника Трампа, заявил Пушков - РИА Новости, 01.03.2025

Евросоюз превратился в политического противника Трампа, заявил Пушков

Евросоюз окончательно превратился в политического противника президента США Дональда Трампа, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T17:49:00+03:00

2025-03-01T17:49:00+03:00

2025-03-01T17:50:00+03:00

в мире

сша

брюссель

вашингтон (штат)

дональд трамп

владимир зеленский

алексей пушков

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_0:0:2525:1420_1920x0_80_0_0_816fd6e7606a76365f4ac2d50e4b0e29.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Евросоюз окончательно превратился в политического противника президента США Дональда Трампа, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Евросоюз окончательно превратился в политического противника Трампа. В Брюсселе уже заявили, что "свободному миру нужен новый лидер". О неприятии Трампа говорят и настроения, и действия, и последние заявления руководителей ЕС, с которым Трамп не хочет иметь дело и которых, по сути, не признает. Встав на сторону Зеленского после скандала, ЕС вряд ли может рассчитывать оказывать влияние на администрацию США. Тактические разногласия между ними на глазах превращаются в стратегические. Это уже не трещины в западном альянсе. Это уже разлом", - написал Пушков.Встреча Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.

https://ria.ru/20250228/tramp-2002213942.html

сша

брюссель

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, брюссель, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, алексей пушков, евросоюз, совет федерации рф