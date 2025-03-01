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Евросоюз превратился в политического противника Трампа, заявил Пушков - РИА Новости, 01.03.2025
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17:49 01.03.2025 (обновлено: 17:50 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/evrosoyuz-2002479167.html
Евросоюз превратился в политического противника Трампа, заявил Пушков
Евросоюз превратился в политического противника Трампа, заявил Пушков - РИА Новости, 01.03.2025
Евросоюз превратился в политического противника Трампа, заявил Пушков
Евросоюз окончательно превратился в политического противника президента США Дональда Трампа, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T17:49:00+03:00
2025-03-01T17:50:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Евросоюз окончательно превратился в политического противника президента США Дональда Трампа, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале.&quot;Евросоюз окончательно превратился в политического противника Трампа. В Брюсселе уже заявили, что &quot;свободному миру нужен новый лидер&quot;. О неприятии Трампа говорят и настроения, и действия, и последние заявления руководителей ЕС, с которым Трамп не хочет иметь дело и которых, по сути, не признает. Встав на сторону Зеленского после скандала, ЕС вряд ли может рассчитывать оказывать влияние на администрацию США. Тактические разногласия между ними на глазах превращаются в стратегические. Это уже не трещины в западном альянсе. Это уже разлом&quot;, - написал Пушков.Встреча Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.
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в мире, сша, брюссель, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, алексей пушков, евросоюз, совет федерации рф
В мире, США, Брюссель, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Алексей Пушков, Евросоюз, Совет Федерации РФ
Евросоюз превратился в политического противника Трампа, заявил Пушков

Сенатор Пушков: ЕС окончательно превратился в политического противника Трампа

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Евросоюз окончательно превратился в политического противника президента США Дональда Трампа, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«

"Евросоюз окончательно превратился в политического противника Трампа. В Брюсселе уже заявили, что "свободному миру нужен новый лидер". О неприятии Трампа говорят и настроения, и действия, и последние заявления руководителей ЕС, с которым Трамп не хочет иметь дело и которых, по сути, не признает. Встав на сторону Зеленского после скандала, ЕС вряд ли может рассчитывать оказывать влияние на администрацию США. Тактические разногласия между ними на глазах превращаются в стратегические. Это уже не трещины в западном альянсе. Это уже разлом", - написал Пушков.

Встреча Трампа и Владимира Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.
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Глава дипломатии ЕС пожаловалась, что Трамп говорит "российскими тезисами"
28 февраля, 14:19
 
В миреСШАБрюссельВашингтон (штат)Дональд ТрампВладимир ЗеленскийАлексей ПушковЕвросоюзСовет Федерации РФ
 
 
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