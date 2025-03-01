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Украинский дрон атаковал автомобиль скорой помощи в Курской области
Украинский дрон атаковал автомобиль скорой помощи в Курской области - РИА Новости, 01.03.2025
Украинский дрон атаковал автомобиль скорой помощи в Курской области
Украинский дрон атаковал автомобиль скорой помощи в Хомутовском районе Курской области, медработники не пострадали, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T14:41:00+03:00
2025-03-01T14:41:00+03:00
2025-03-01T14:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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беловский район
александр хинштейн
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КУРСК, 1 мар - РИА Новости. Украинский дрон атаковал автомобиль скорой помощи в Хомутовском районе Курской области, медработники не пострадали, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. "Сегодня удар нацистов пришелся по Хомутовскому району – в результате атаки дрона на автомобиль скорой медицинской помощи у машины посечено стекло и зеркало заднего вида. Медики, слава Богу, не пострадали", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что в другом районе региона также произошла атака дрона на мирное население. "Еще одна атака пришлась на Беловский район: FPV-дроны ударили по "Камазу" и Шевроле Ниве. В результате атаки повреждены оба кузова. Погибших и пострадавших, к счастью, нет", - добавил врио губернатора.
https://ria.ru/20250214/bespilotnik-1999294388.html
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происшествия, курская область, беловский район, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Беловский район, Александр Хинштейн
Украинский дрон атаковал автомобиль скорой помощи в Курской области
Хинштейн: украинский дрон атаковал автомобиль скорой помощи в Курской области