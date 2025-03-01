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Украинский дрон атаковал автомобиль скорой помощи в Курской области - РИА Новости, 01.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:41 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/dron-2002455000.html
Украинский дрон атаковал автомобиль скорой помощи в Курской области
Украинский дрон атаковал автомобиль скорой помощи в Курской области - РИА Новости, 01.03.2025
Украинский дрон атаковал автомобиль скорой помощи в Курской области
Украинский дрон атаковал автомобиль скорой помощи в Хомутовском районе Курской области, медработники не пострадали, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T14:41:00+03:00
2025-03-01T14:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
беловский район
александр хинштейн
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КУРСК, 1 мар - РИА Новости. Украинский дрон атаковал автомобиль скорой помощи в Хомутовском районе Курской области, медработники не пострадали, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. "Сегодня удар нацистов пришелся по Хомутовскому району – в результате атаки дрона на автомобиль скорой медицинской помощи у машины посечено стекло и зеркало заднего вида. Медики, слава Богу, не пострадали", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что в другом районе региона также произошла атака дрона на мирное население. "Еще одна атака пришлась на Беловский район: FPV-дроны ударили по "Камазу" и Шевроле Ниве. В результате атаки повреждены оба кузова. Погибших и пострадавших, к счастью, нет", - добавил врио губернатора.
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курская область
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происшествия, курская область, беловский район, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Беловский район, Александр Хинштейн
Украинский дрон атаковал автомобиль скорой помощи в Курской области

Хинштейн: украинский дрон атаковал автомобиль скорой помощи в Курской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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КУРСК, 1 мар - РИА Новости. Украинский дрон атаковал автомобиль скорой помощи в Хомутовском районе Курской области, медработники не пострадали, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
"Сегодня удар нацистов пришелся по Хомутовскому району – в результате атаки дрона на автомобиль скорой медицинской помощи у машины посечено стекло и зеркало заднего вида. Медики, слава Богу, не пострадали", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в другом районе региона также произошла атака дрона на мирное население.
"Еще одна атака пришлась на Беловский район: FPV-дроны ударили по "Камазу" и Шевроле Ниве. В результате атаки повреждены оба кузова. Погибших и пострадавших, к счастью, нет", - добавил врио губернатора.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьБеловский районАлександр Хинштейн
 
 
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