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Отношения США с Украиной при Зеленском могут не восстановиться, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025
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05:36 01.03.2025 (обновлено: 05:38 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/diplomatiya-2002399480.html
Отношения США с Украиной при Зеленском могут не восстановиться, пишут СМИ
Отношения США с Украиной при Зеленском могут не восстановиться, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025
Отношения США с Украиной при Зеленском могут не восстановиться, пишут СМИ
Отношения между Вашингтоном и Киевом после скандальной перепалки в Белом доме могут "не поддаться восстановлению", пока Владимир Зеленский остается у власти,... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T05:36:00+03:00
2025-03-01T05:38:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
владимир зеленский
сша
киев
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Отношения между Вашингтоном и Киевом после скандальной перепалки в Белом доме могут "не поддаться восстановлению", пока Владимир Зеленский остается у власти, сообщает CNN со ссылкой на источник в администрации США. "Это катастрофа. Неясно, как двусторонние отношения могут развиваться, пока Зеленский остается у власти, если только он не найдет способ исправить ситуацию с Трампом", – заявил телеканалу неназванный американский чиновник. Источник телеканала также отметил, что в Вашингтоне допускают возможность ухода Зеленского с поста президента Украины на фоне ухудшения отношений с США.
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вашингтон (штат)
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в мире, вашингтон (штат), владимир зеленский, сша, киев
В мире, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, США, Киев
Отношения США с Украиной при Зеленском могут не восстановиться, пишут СМИ

CNN: пока Зеленский у власти отношения Украины и США могут не восстановиться

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Отношения между Вашингтоном и Киевом после скандальной перепалки в Белом доме могут "не поддаться восстановлению", пока Владимир Зеленский остается у власти, сообщает CNN со ссылкой на источник в администрации США.
"Это катастрофа. Неясно, как двусторонние отношения могут развиваться, пока Зеленский остается у власти, если только он не найдет способ исправить ситуацию с Трампом", – заявил телеканалу неназванный американский чиновник.
Источник телеканала также отметил, что в Вашингтоне допускают возможность ухода Зеленского с поста президента Украины на фоне ухудшения отношений с США.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Зеленский поставил свое тщеславие выше интересов Украины, пишут СМИ
04:12
 
В миреВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийСШАКиев
 
 
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