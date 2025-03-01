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Отношения США с Украиной при Зеленском могут не восстановиться, пишут СМИ
Отношения США с Украиной при Зеленском могут не восстановиться, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025
Отношения США с Украиной при Зеленском могут не восстановиться, пишут СМИ
Отношения между Вашингтоном и Киевом после скандальной перепалки в Белом доме могут "не поддаться восстановлению", пока Владимир Зеленский остается у власти,... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T05:36:00+03:00
2025-03-01T05:36:00+03:00
2025-03-01T05:38:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Отношения между Вашингтоном и Киевом после скандальной перепалки в Белом доме могут "не поддаться восстановлению", пока Владимир Зеленский остается у власти, сообщает CNN со ссылкой на источник в администрации США. "Это катастрофа. Неясно, как двусторонние отношения могут развиваться, пока Зеленский остается у власти, если только он не найдет способ исправить ситуацию с Трампом", – заявил телеканалу неназванный американский чиновник. Источник телеканала также отметил, что в Вашингтоне допускают возможность ухода Зеленского с поста президента Украины на фоне ухудшения отношений с США.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), владимир зеленский, сша, киев
В мире, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, США, Киев
Отношения США с Украиной при Зеленском могут не восстановиться, пишут СМИ
CNN: пока Зеленский у власти отношения Украины и США могут не восстановиться