https://ria.ru/20250301/diplomatiya-2002399480.html

Отношения США с Украиной при Зеленском могут не восстановиться, пишут СМИ

Отношения США с Украиной при Зеленском могут не восстановиться, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2025

Отношения США с Украиной при Зеленском могут не восстановиться, пишут СМИ

Отношения между Вашингтоном и Киевом после скандальной перепалки в Белом доме могут "не поддаться восстановлению", пока Владимир Зеленский остается у власти,... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T05:36:00+03:00

2025-03-01T05:36:00+03:00

2025-03-01T05:38:00+03:00

в мире

вашингтон (штат)

владимир зеленский

сша

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002338757_0:145:1974:1255_1920x0_80_0_0_9a8fe66e89c735263a9e5b3001c38946.jpg

ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Отношения между Вашингтоном и Киевом после скандальной перепалки в Белом доме могут "не поддаться восстановлению", пока Владимир Зеленский остается у власти, сообщает CNN со ссылкой на источник в администрации США. "Это катастрофа. Неясно, как двусторонние отношения могут развиваться, пока Зеленский остается у власти, если только он не найдет способ исправить ситуацию с Трампом", – заявил телеканалу неназванный американский чиновник. Источник телеканала также отметил, что в Вашингтоне допускают возможность ухода Зеленского с поста президента Украины на фоне ухудшения отношений с США.

https://ria.ru/20250301/zelenskij-2002395031.html

вашингтон (штат)

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), владимир зеленский, сша, киев