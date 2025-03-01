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Президент Чехии заявил, что стоит на стороне Украины более, чем когда-либо - РИА Новости, 01.03.2025
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00:42 01.03.2025 (обновлено: 01:22 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/chekhiya-2002379645.html
Президент Чехии заявил, что стоит на стороне Украины более, чем когда-либо
Президент Чехии заявил, что стоит на стороне Украины более, чем когда-либо - РИА Новости, 01.03.2025
Президент Чехии заявил, что стоит на стороне Украины более, чем когда-либо
Президент Чехии Петр Павел написал в пятницу в сети Х после встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне, что стоит на стороне... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T00:42:00+03:00
2025-03-01T01:22:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
украина
чехия
дональд трамп
владимир зеленский
петр павел
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел написал в пятницу в сети Х после встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне, что стоит на стороне Украины более, чем когда-либо. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. "Мы стоим на стороне Украины более, чем когда-либо. Пришло время, чтобы Европа активизировала свои усилия", - написал Павел в сети Х после встречи президентов Трампа и Зеленского в Вашингтоне в пятницу.
https://ria.ru/20250301/zakharova-2002376970.html
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в мире, вашингтон (штат), украина, чехия, дональд трамп, владимир зеленский, петр павел
В мире, Вашингтон (штат), Украина, Чехия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Петр Павел
Президент Чехии заявил, что стоит на стороне Украины более, чем когда-либо

Петр Павел после провала Зеленского в США заявил, что стоит на стороне Украины

© AP Photo / Petr David JosekПетр Павел
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Петр Павел. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел написал в пятницу в сети Х после встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне, что стоит на стороне Украины более, чем когда-либо.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.
"Мы стоим на стороне Украины более, чем когда-либо. Пришло время, чтобы Европа активизировала свои усилия", - написал Павел в сети Х после встречи президентов Трампа и Зеленского в Вашингтоне в пятницу.
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В миреВашингтон (штат)УкраинаЧехияДональд ТрампВладимир ЗеленскийПетр Павел
 
 
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