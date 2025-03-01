https://ria.ru/20250301/chekhiya-2002379645.html

Президент Чехии заявил, что стоит на стороне Украины более, чем когда-либо

Президент Чехии заявил, что стоит на стороне Украины более, чем когда-либо - РИА Новости, 01.03.2025

Президент Чехии заявил, что стоит на стороне Украины более, чем когда-либо

Президент Чехии Петр Павел написал в пятницу в сети Х после встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне, что стоит на стороне... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T00:42:00+03:00

2025-03-01T00:42:00+03:00

2025-03-01T01:22:00+03:00

в мире

вашингтон (штат)

украина

чехия

дональд трамп

владимир зеленский

петр павел

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844891614_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee258e2bfb35653fd5ccd558bb273a86.jpg

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел написал в пятницу в сети Х после встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне, что стоит на стороне Украины более, чем когда-либо. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. "Мы стоим на стороне Украины более, чем когда-либо. Пришло время, чтобы Европа активизировала свои усилия", - написал Павел в сети Х после встречи президентов Трампа и Зеленского в Вашингтоне в пятницу.

https://ria.ru/20250301/zakharova-2002376970.html

вашингтон (штат)

украина

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), украина, чехия, дональд трамп, владимир зеленский, петр павел