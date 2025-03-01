https://ria.ru/20250301/britaniya-2002402279.html

Британский министр международного развития ушла в отставку

Британский министр международного развития ушла в отставку - РИА Новости, 01.03.2025

Британский министр международного развития ушла в отставку

Британский министр по делам международного развития Аннелиза Доддс заявила, что уходит в отставку из-за сокращения правительством бюджета для помощи другим... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T06:41:00+03:00

2025-03-01T06:41:00+03:00

2025-03-01T06:41:00+03:00

в мире

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марко рубио

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Британский министр по делам международного развития Аннелиза Доддс заявила, что уходит в отставку из-за сокращения правительством бюджета для помощи другим странам ради увеличения оборонных расходов. Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что расходы на международную помощь в целях развития будут уменьшены с 0,5% до 0,3% ВВП, чтобы увеличить финансирование обороны с 2,3% до 2,5% ВВП. "С грустью я вынуждена подать заявление об отставке с поста министра по делам международного развития, женщин и равноправия", - написала Доддс в соцсети X. Доддс объяснила свою отставку несогласием с решением Стармера сократить финансирование британского агентства по международному развитию (ODA). "Я знаю, что вы ясно дали понять, что не являетесь идеологическим противником международного развития. Но реальность такова, что это решение уже преподносится как продолжение линии президента (США Дональда - ред.) Трампа по сокращению USAID", - написала Доддс в своем письме об отставке, адресованном Стармеру. Подведомственное Форин офису агентство по международному развитию ODA фактически является аналогом американского USAID. Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что американские власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации. По его словам, USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам, но после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. Агентство США по международному развитию ранее объявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.

https://ria.ru/20250127/oborona-1995800690.html

https://ria.ru/20250207/ssha-1997870629.html

https://ria.ru/20250213/ukraina-1998999271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, великобритания, кир стармер, марко рубио, агентство по международному развитию сша