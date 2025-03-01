https://ria.ru/20250301/bespilotnik-2002433848.html
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 01.03.2025
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T11:56:00+03:00
2025-03-01T11:56:00+03:00
2025-03-01T11:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "Около 10.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
МО РФ: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью