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Ефимов: участок бывшей промзоны "Бескудниково" реорганизуют в рамках КРТ - РИА Новости, 01.03.2025
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12:12 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/beskudnikovo-2002331603.html
Ефимов: участок бывшей промзоны "Бескудниково" реорганизуют в рамках КРТ
Ефимов: участок бывшей промзоны "Бескудниково" реорганизуют в рамках КРТ - РИА Новости, 01.03.2025
Ефимов: участок бывшей промзоны "Бескудниково" реорганизуют в рамках КРТ
Часть бывшей промзоны "Бескудниково" на северо-востоке Москвы реорганизуют в рамках комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T12:12:00+03:00
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москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Часть бывшей промзоны "Бескудниково" на северо-востоке Москвы реорганизуют в рамках комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Участок в районах Лианозово и Алтуфьевский подлежит реорганизации по программе КРТ. На территории площадью 76,92 гектара появится современный микрорайон с жильем и объектами инфраструктуры. Всего здесь планируется возвести свыше 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в проект вложат около 229,2 миллиарда рублей. Ежегодный бюджетный эффект оценили в 6,8 миллиарда рублей. В результате нового проекта Москва получит около 13,4 тысячи рабочих мест.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что по проекту планируют возвести около 744 тысяч "квадратов" современных жилых домов. Также тут построят объекты общественного и социального назначения, их общая площадь составит 492 тысячи квадратных метров.Также для жителей возведут две школы, три детских сада, появится физкультурно-оздоровительный комплекс с катком, здания для размещения отделов полиции и управ районов Лианозово и Алтуфьевский, добавляется в пресс-релизе.Работа в рамках комплексного развития территории ведется по поручения мэра столицы Сергея Собянина.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: участок бывшей промзоны "Бескудниково" реорганизуют в рамках КРТ

Ефимов: в Москве по КРТ реорганизуют участок бывшей промзоны "Бескудниково"

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Часть бывшей промзоны "Бескудниково" на северо-востоке Москвы реорганизуют в рамках комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Участок в районах Лианозово и Алтуфьевский подлежит реорганизации по программе КРТ. На территории площадью 76,92 гектара появится современный микрорайон с жильем и объектами инфраструктуры. Всего здесь планируется возвести свыше 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в проект вложат около 229,2 миллиарда рублей. Ежегодный бюджетный эффект оценили в 6,8 миллиарда рублей. В результате нового проекта Москва получит около 13,4 тысячи рабочих мест.
В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что по проекту планируют возвести около 744 тысяч "квадратов" современных жилых домов. Также тут построят объекты общественного и социального назначения, их общая площадь составит 492 тысячи квадратных метров.
Также для жителей возведут две школы, три детских сада, появится физкультурно-оздоровительный комплекс с катком, здания для размещения отделов полиции и управ районов Лианозово и Алтуфьевский, добавляется в пресс-релизе.
Работа в рамках комплексного развития территории ведется по поручения мэра столицы Сергея Собянина.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим ГаманСергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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