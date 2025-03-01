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Сербия не предпримет действий по NIS без согласия России, заявил Вулин - РИА Новости, 01.03.2025
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07:48 01.03.2025 (обновлено: 07:57 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/belgrad-2002406064.html
Сербия не предпримет действий по NIS без согласия России, заявил Вулин
Сербия не предпримет действий по NIS без согласия России, заявил Вулин - РИА Новости, 01.03.2025
Сербия не предпримет действий по NIS без согласия России, заявил Вулин
Белград не предпримет никаких действий по отношению к "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) без согласия на это Москвы, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T07:48:00+03:00
2025-03-01T07:57:00+03:00
экономика
сербия
сша
белград (город)
александр вулин
александр вучич
газпром
нефтяная индустрия сербии
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Белград не предпримет никаких действий по отношению к "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) без согласия на это Москвы, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. США в начале января включили NIS (56,15% принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому") в санкционный список. Президент Сербии Александр Вучич тогда заявил, что своими санкциями США требуют полного выхода РФ из компании. В Белграде ожидали, что управление по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control) по просьбе NIS, поддержанной правительствами Сербии и Венгрии, на некоторое время отсрочит введение санкций. Такую 30-дневную отсрочку - лицензию на проведение транзакций NIS до 28 марта - госрегулятор США выдал в четверг. "Но что для вас важнее всего, сербское правительство не будет проводить никакой национализации или чего-то подобного с NIS. Мы не нация грабителей, и мы не нация трусов. Мы уважаем все ваши инвестиции, не только NIS, и мы сохраним их. Cербское правительство ничего не предпримет без согласия российской стороны", - сказал Вулин агентству. Он подчеркнул, что введение санкций в отношении NIS создало массу проблем для Сербии, для российской стороны. "Теперь нам дали отсрочку на один месяц, для нас это абсолютно необходимо, потому что NIS контролирует 75% всего нашего рынка. Конечно, мы постараемся найти способ, как нам с этим справиться", - отметил Вулин.
https://ria.ru/20250301/serbiya-2002402877.html
https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993199478.html
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экономика, сербия, сша, белград (город), александр вулин, александр вучич, газпром, нефтяная индустрия сербии, россия
Экономика, Сербия, США, Белград (город), Александр Вулин, Александр Вучич, Газпром, Нефтяная индустрия Сербии, Россия
Сербия не предпримет действий по NIS без согласия России, заявил Вулин

Вице-премьер Вулин: Сербия не будет национализировать NIS без согласия России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВице-премьер Сербии Александр Вулин
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Белград не предпримет никаких действий по отношению к "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) без согласия на это Москвы, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
США в начале января включили NIS (56,15% принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому") в санкционный список. Президент Сербии Александр Вучич тогда заявил, что своими санкциями США требуют полного выхода РФ из компании. В Белграде ожидали, что управление по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control) по просьбе NIS, поддержанной правительствами Сербии и Венгрии, на некоторое время отсрочит введение санкций. Такую 30-дневную отсрочку - лицензию на проведение транзакций NIS до 28 марта - госрегулятор США выдал в четверг.
Президентский дворец в Белграде - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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"Но что для вас важнее всего, сербское правительство не будет проводить никакой национализации или чего-то подобного с NIS. Мы не нация грабителей, и мы не нация трусов. Мы уважаем все ваши инвестиции, не только NIS, и мы сохраним их. Cербское правительство ничего не предпримет без согласия российской стороны", - сказал Вулин агентству.
Он подчеркнул, что введение санкций в отношении NIS создало массу проблем для Сербии, для российской стороны.
"Теперь нам дали отсрочку на один месяц, для нас это абсолютно необходимо, потому что NIS контролирует 75% всего нашего рынка. Конечно, мы постараемся найти способ, как нам с этим справиться", - отметил Вулин.
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США требуют полного выхода России из NIS, заявил Вучич
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ЭкономикаСербияСШАБелград (город)Александр ВулинАлександр ВучичГазпромНефтяная индустрия СербииРоссия
 
 
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