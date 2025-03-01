Сербия не предпримет действий по NIS без согласия России, заявил Вулин
Вице-премьер Вулин: Сербия не будет национализировать NIS без согласия России
Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Белград не предпримет никаких действий по отношению к "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) без согласия на это Москвы, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
США в начале января включили NIS (56,15% принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому") в санкционный список. Президент Сербии Александр Вучич тогда заявил, что своими санкциями США требуют полного выхода РФ из компании. В Белграде ожидали, что управление по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control) по просьбе NIS, поддержанной правительствами Сербии и Венгрии, на некоторое время отсрочит введение санкций. Такую 30-дневную отсрочку - лицензию на проведение транзакций NIS до 28 марта - госрегулятор США выдал в четверг.
"Но что для вас важнее всего, сербское правительство не будет проводить никакой национализации или чего-то подобного с NIS. Мы не нация грабителей, и мы не нация трусов. Мы уважаем все ваши инвестиции, не только NIS, и мы сохраним их. Cербское правительство ничего не предпримет без согласия российской стороны", - сказал Вулин агентству.
Он подчеркнул, что введение санкций в отношении NIS создало массу проблем для Сербии, для российской стороны.
"Теперь нам дали отсрочку на один месяц, для нас это абсолютно необходимо, потому что NIS контролирует 75% всего нашего рынка. Конечно, мы постараемся найти способ, как нам с этим справиться", - отметил Вулин.
США требуют полного выхода России из NIS, заявил Вучич
10 января, 20:44