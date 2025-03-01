https://ria.ru/20250301/belgrad-2002406064.html

Сербия не предпримет действий по NIS без согласия России, заявил Вулин

Сербия не предпримет действий по NIS без согласия России, заявил Вулин - РИА Новости, 01.03.2025

Сербия не предпримет действий по NIS без согласия России, заявил Вулин

Белград не предпримет никаких действий по отношению к "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) без согласия на это Москвы, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T07:48:00+03:00

2025-03-01T07:48:00+03:00

2025-03-01T07:57:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Белград не предпримет никаких действий по отношению к "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) без согласия на это Москвы, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. США в начале января включили NIS (56,15% принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому") в санкционный список. Президент Сербии Александр Вучич тогда заявил, что своими санкциями США требуют полного выхода РФ из компании. В Белграде ожидали, что управление по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control) по просьбе NIS, поддержанной правительствами Сербии и Венгрии, на некоторое время отсрочит введение санкций. Такую 30-дневную отсрочку - лицензию на проведение транзакций NIS до 28 марта - госрегулятор США выдал в четверг. "Но что для вас важнее всего, сербское правительство не будет проводить никакой национализации или чего-то подобного с NIS. Мы не нация грабителей, и мы не нация трусов. Мы уважаем все ваши инвестиции, не только NIS, и мы сохраним их. Cербское правительство ничего не предпримет без согласия российской стороны", - сказал Вулин агентству. Он подчеркнул, что введение санкций в отношении NIS создало массу проблем для Сербии, для российской стороны. "Теперь нам дали отсрочку на один месяц, для нас это абсолютно необходимо, потому что NIS контролирует 75% всего нашего рынка. Конечно, мы постараемся найти способ, как нам с этим справиться", - отметил Вулин.

https://ria.ru/20250301/serbiya-2002402877.html

https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993199478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сербия, сша, белград (город), александр вулин, александр вучич, газпром, нефтяная индустрия сербии, россия