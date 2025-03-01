https://ria.ru/20250301/arktika-2002425765.html

Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и США в Арктике

Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и США в Арктике - РИА Новости, 01.03.2025

Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и США в Арктике

Сотрудничество России и США в Арктике может касаться освоения месторождений таких полезных ископаемых, как медь, олово и нефть, а объемы инвестиций могут... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T11:03:00+03:00

2025-03-01T11:03:00+03:00

2025-03-01T11:03:00+03:00

экономика

россия

сша

арктика

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917876443_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_9229efff40914f787e9211153319e9ba.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сотрудничество России и США в Арктике может касаться освоения месторождений таких полезных ископаемых, как медь, олово и нефть, а объемы инвестиций могут достичь триллионов долларов, сообщил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что у РФ и США есть широкое поле для сотрудничества в сфере освоения природных ресурсов, в частности в Арктике. Однако предметных разговоров между странами пока нет, отметил он. "Перспективы для сотрудничества между Россией и США в северных широтах планеты представляются большими, они могут касаться освоения месторождений самых различных полезных ископаемых, начиная от меди и олова и заканчивая углеводородным сырьем. ... Объемы же инвестиций здесь могут быть колоссальными - десятки триллионов долларов", - полагает эксперт. По его словам, американские компании могут быть приглашены в проекты по разработке месторождений российской Арктики для последующих поставок добытого сырья в страны Азии и Европейского союза. Возможно, какие-то виды полезных ископаемых будут им интересны с точки зрения экспорта в США. Также американские логистические операторы могут участвовать в перевозках грузов по Северному морскому пути, считает Хазанов. Тем не менее он отметил, что сложности в реализации данных проектов также будут. "Во-первых, арктическому сотрудничеству между Россией и США могут помешать действующие против нашей страны санкции. ... Во-вторых, любые проекты в Арктике технически сложнее и экономически затратнее, чем в средних широтах, поэтому реализовываться они будут медленнее", - заключил аналитик.

https://ria.ru/20250219/rfpi-2000206854.html

россия

сша

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, сша, арктика, дмитрий песков, в мире