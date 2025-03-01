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Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и США в Арктике
Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и США в Арктике - РИА Новости, 01.03.2025
Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и США в Арктике
Сотрудничество России и США в Арктике может касаться освоения месторождений таких полезных ископаемых, как медь, олово и нефть, а объемы инвестиций могут... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T11:03:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сотрудничество России и США в Арктике может касаться освоения месторождений таких полезных ископаемых, как медь, олово и нефть, а объемы инвестиций могут достичь триллионов долларов, сообщил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что у РФ и США есть широкое поле для сотрудничества в сфере освоения природных ресурсов, в частности в Арктике. Однако предметных разговоров между странами пока нет, отметил он. "Перспективы для сотрудничества между Россией и США в северных широтах планеты представляются большими, они могут касаться освоения месторождений самых различных полезных ископаемых, начиная от меди и олова и заканчивая углеводородным сырьем. ... Объемы же инвестиций здесь могут быть колоссальными - десятки триллионов долларов", - полагает эксперт. По его словам, американские компании могут быть приглашены в проекты по разработке месторождений российской Арктики для последующих поставок добытого сырья в страны Азии и Европейского союза. Возможно, какие-то виды полезных ископаемых будут им интересны с точки зрения экспорта в США. Также американские логистические операторы могут участвовать в перевозках грузов по Северному морскому пути, считает Хазанов. Тем не менее он отметил, что сложности в реализации данных проектов также будут. "Во-первых, арктическому сотрудничеству между Россией и США могут помешать действующие против нашей страны санкции. ... Во-вторых, любые проекты в Арктике технически сложнее и экономически затратнее, чем в средних широтах, поэтому реализовываться они будут медленнее", - заключил аналитик.
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экономика, россия, сша, арктика, дмитрий песков, в мире
Экономика, Россия, США, Арктика, Дмитрий Песков, В мире
Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и США в Арктике
Хазанов: инвестиции РФ и США в Арктику могут достичь триллионов долларов
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сотрудничество России и США в Арктике может касаться освоения месторождений таких полезных ископаемых, как медь, олово и нефть, а объемы инвестиций могут достичь триллионов долларов, сообщил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
допустил, что у РФ и США
есть широкое поле для сотрудничества в сфере освоения природных ресурсов, в частности в Арктике
. Однако предметных разговоров между странами пока нет, отметил он.
"Перспективы для сотрудничества между Россией и США в северных широтах планеты представляются большими, они могут касаться освоения месторождений самых различных полезных ископаемых, начиная от меди и олова и заканчивая углеводородным сырьем. ... Объемы же инвестиций здесь могут быть колоссальными - десятки триллионов долларов", - полагает эксперт.
По его словам, американские компании могут быть приглашены в проекты по разработке месторождений российской Арктики для последующих поставок добытого сырья в страны Азии
и Европейского союза. Возможно, какие-то виды полезных ископаемых будут им интересны с точки зрения экспорта в США. Также американские логистические операторы могут участвовать в перевозках грузов по Северному морскому пути, считает Хазанов.
Тем не менее он отметил, что сложности в реализации данных проектов также будут. "Во-первых, арктическому сотрудничеству между Россией и США могут помешать действующие против нашей страны санкции. ... Во-вторых, любые проекты в Арктике технически сложнее и экономически затратнее, чем в средних широтах, поэтому реализовываться они будут медленнее", - заключил аналитик.