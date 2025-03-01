https://ria.ru/20250301/afganistan-2002395856.html
Афганистан обвинил США в невыполнении отдельных пунктов Дохийского договора
Афганистан обвинил США в невыполнении отдельных пунктов Дохийского договора - РИА Новости, 01.03.2025
Афганистан обвинил США в невыполнении отдельных пунктов Дохийского договора
США до сих пор не выполнили некоторые пункты Дохийского соглашения по афганскому урегулированию, в частности не исключили имена ряда руководителей движения... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T04:26:00+03:00
2025-03-01T04:26:00+03:00
2025-03-01T04:26:00+03:00
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. США до сих пор не выполнили некоторые пункты Дохийского соглашения по афганскому урегулированию, в частности не исключили имена ряда руководителей движения "Талибан"* из санкционных списков, заявил пресс-секретарь Исламского эмирата Афганистан - ИЭА (самоназвание государства при нынешнем правительстве) Забиулла Моджахед по случаю пятой годовщины подписания этого основополагающего документа в столице Катара. "В соглашении были определенные положения, которые США должны были выполнить, но они до сих пор их не выполнили. Эти положения включают в себя исключение имен из санкционных списков и принятие мер по взаимодействию с Афганистаном. Афганистан желает их скорейшего выполнения", - заявил Моджахед. По мнению пресс-секретаря, правительство ИЭА придерживается буква и дух Дохийского соглашения. "С другой стороны, Исламский эмират придерживается общего содержания соглашения, и пока что мы не видим никаких проблем в этом отношении с нашей стороны", - цитирует слова чиновника новостной портал Tolo news. Дохийское соглашение - мирный договор, подписанный 29 февраля 2020 года в столице Катара между США и афганским движением "Талибан" о восстановлении мира в Афганистане, предусматривавший вывод в течение 14 месяцев войск США и НАТО из Афганистана, запрет деятельности террористической организации "Аль-Каида" на подконтрольных талибам территориях, установление постоянного режима прекращения огня, а также начало внутриафганских переговоров. Со стороны талибов в заключении соглашения участвовала делегация Исламского эмирата во главе с нынешним вице-премьером Абдулом Гани Барадаром, бывшим специальным представителем США по афганскому урегулированию Залмаем Халилзадом, а также нынешним заместителем министра иностранных дел ИЭА Мохаммадом Аббасом Станекзаем. Подписанию документа предшествовали восемнадцать месяцев переговоров. Результатом переговорного процесса в Дохе стали вывод американских войск из Афганистана в августе 2021 года, падение республиканского правительства, сопровождавшееся бегством его функционеров за рубеж, и практически бескровный переход власти в Кабуле Исламскому эмирату, взявшему в скором времени под свой контроль всю страну.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20240529/afganistan-1949031728.html
https://ria.ru/20241112/afganistan-1983222446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, афганистан, катар, залмай халилзад, талибан, оон, нато
В мире, США, Афганистан, Катар, Залмай Халилзад, Талибан, ООН, НАТО
Афганистан обвинил США в невыполнении отдельных пунктов Дохийского договора
Пресс-секретарь ИЭА Моджахед: США не выполнили все пункты Дохийского договора
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. США до сих пор не выполнили некоторые пункты Дохийского соглашения по афганскому урегулированию, в частности не исключили имена ряда руководителей движения "Талибан"* из санкционных списков, заявил пресс-секретарь Исламского эмирата Афганистан - ИЭА (самоназвание государства при нынешнем правительстве) Забиулла Моджахед по случаю пятой годовщины подписания этого основополагающего документа в столице Катара.
"В соглашении были определенные положения, которые США должны были выполнить, но они до сих пор их не выполнили. Эти положения включают в себя исключение имен из санкционных списков и принятие мер по взаимодействию с Афганистаном. Афганистан желает их скорейшего выполнения", - заявил Моджахед.
По мнению пресс-секретаря, правительство ИЭА придерживается буква и дух Дохийского соглашения. "С другой стороны, Исламский эмират придерживается общего содержания соглашения, и пока что мы не видим никаких проблем в этом отношении с нашей стороны", - цитирует слова чиновника новостной портал Tolo news.
Дохийское соглашение - мирный договор, подписанный 29 февраля 2020 года в столице Катара между США и афганским движением "Талибан" о восстановлении мира в Афганистане, предусматривавший вывод в течение 14 месяцев войск США и НАТО из Афганистана, запрет деятельности террористической организации "Аль-Каида" на подконтрольных талибам территориях, установление постоянного режима прекращения огня, а также начало внутриафганских переговоров.
Со стороны талибов в заключении соглашения участвовала делегация Исламского эмирата во главе с нынешним вице-премьером Абдулом Гани Барадаром, бывшим специальным представителем США по афганскому урегулированию Залмаем Халилзадом, а также нынешним заместителем министра иностранных дел ИЭА Мохаммадом Аббасом Станекзаем. Подписанию документа предшествовали восемнадцать месяцев переговоров.
Результатом переговорного процесса в Дохе стали вывод американских войск из Афганистана в августе 2021 года, падение республиканского правительства, сопровождавшееся бегством его функционеров за рубеж, и практически бескровный переход власти в Кабуле Исламскому эмирату, взявшему в скором времени под свой контроль всю страну.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность