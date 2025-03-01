https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002510452.html

Силовики установили личность напавшего на избирательный участок в Абхазии

Силовики установили личность напавшего на избирательный участок в Абхазии - РИА Новости, 01.03.2025

Силовики установили личность напавшего на избирательный участок в Абхазии

Установлен один из нападавших на избирательный участок в Абхазии, это Нурик Смыр, он ранен ответным огнем и находится в больнице, сообщила официальный... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T22:24:00+03:00

2025-03-01T22:24:00+03:00

2025-03-01T23:18:00+03:00

абхазия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

светлана петренко

москва

президентские выборы в абхазии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002508062_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_01c7ef32d3af588472d4adeb245a5e43.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Установлен один из нападавших на избирательный участок в Абхазии, это Нурик Смыр, он ранен ответным огнем и находится в больнице, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.Ранее в пресс-службе МВД Абхазии сообщили РИА Новости, что неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии, где в воскресенье с 8.00 до 20.00 мск проходили выборы президента республики, повреждена избирательная урна, при попытке задержания полицией они открыли стрельбу. Уголовные дела по ряду статей УК РФ, в том числе по статье терроризм, возбуждены в связи с нападением, сообщал ранее СК РФ."Один из участников преступной группы, напавшей на избирательный участок и открывшей огонь из автоматического оружия по абхазским правоохранителям установлен – это Нурик Смыр", - говорится в сообщении.Она уточнила, что в ходе ответного огня он получил ранение и находится в больнице."Продолжается установление других участников этого преступления", - добавила Петренко.Голосование проходило с 8.00 до 20.00 мск на территории Абхазии, а также на двух участках в России - в Москве и Черкесске. Как сообщал ЦИК, по состоянию на 18.00 явка избирателей составила 60%, свои голоса отдали почти 90 тысяч человек.

https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002505080.html

https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002462809.html

абхазия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент нападения на избирательный участок Момент нападения на избирательный участок 2025-03-01T22:24 true PT2M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

абхазия, россия, следственный комитет россии (ск рф), в мире, светлана петренко, москва, президентские выборы в абхазии