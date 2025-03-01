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Силовики установили личность напавшего на избирательный участок в Абхазии
Силовики установили личность напавшего на избирательный участок в Абхазии - РИА Новости, 01.03.2025
Силовики установили личность напавшего на избирательный участок в Абхазии
Установлен один из нападавших на избирательный участок в Абхазии, это Нурик Смыр, он ранен ответным огнем и находится в больнице, сообщила официальный... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T22:24:00+03:00
2025-03-01T22:24:00+03:00
2025-03-01T23:18:00+03:00
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светлана петренко
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Установлен один из нападавших на избирательный участок в Абхазии, это Нурик Смыр, он ранен ответным огнем и находится в больнице, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.Ранее в пресс-службе МВД Абхазии сообщили РИА Новости, что неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии, где в воскресенье с 8.00 до 20.00 мск проходили выборы президента республики, повреждена избирательная урна, при попытке задержания полицией они открыли стрельбу. Уголовные дела по ряду статей УК РФ, в том числе по статье терроризм, возбуждены в связи с нападением, сообщал ранее СК РФ."Один из участников преступной группы, напавшей на избирательный участок и открывшей огонь из автоматического оружия по абхазским правоохранителям установлен – это Нурик Смыр", - говорится в сообщении.Она уточнила, что в ходе ответного огня он получил ранение и находится в больнице."Продолжается установление других участников этого преступления", - добавила Петренко.Голосование проходило с 8.00 до 20.00 мск на территории Абхазии, а также на двух участках в России - в Москве и Черкесске. Как сообщал ЦИК, по состоянию на 18.00 явка избирателей составила 60%, свои голоса отдали почти 90 тысяч человек.
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Момент нападения на избирательный участок
Момент нападения на избирательный участок
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абхазия, россия, следственный комитет россии (ск рф), в мире, светлана петренко, москва, президентские выборы в абхазии
Абхазия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), В мире, Светлана Петренко, Москва, Президентские выборы в Абхазии
Силовики установили личность напавшего на избирательный участок в Абхазии
СК РФ: установлен один из стрелявших по полицейским в Абхазии