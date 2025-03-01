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Явка во втором туре выборов президента Абхазии составила около 70% - РИА Новости, 01.03.2025
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21:10 01.03.2025
https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002504022.html
Явка во втором туре выборов президента Абхазии составила около 70%
Явка во втором туре выборов президента Абхазии составила около 70% - РИА Новости, 01.03.2025
Явка во втором туре выборов президента Абхазии составила около 70%
Явка во втором туре президентских выборов в Абхазии составила около 70%, сообщил председатель республиканского ЦИК Дмитрий Маршан. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T21:10:00+03:00
2025-03-01T21:10:00+03:00
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адгур ардзинба
президентские выборы в абхазии
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СУХУМ, 1 мар – РИА Новости. Явка во втором туре президентских выборов в Абхазии составила около 70%, сообщил председатель республиканского ЦИК Дмитрий Маршан. "В районе 70% по Республике Абхазия проголосовало", - сообщил Маршан на брифинге, отвечая на уточняющий вопрос одного из журналистов. В Абхазии в субботу проходил второй тур президентский выборов. На высший государственный пост претендуют видный политический деятель республики Бадра Гунба, победивший в первом туре с 46,38% голосов, и оппозиционер Адгур Ардзинба, набравший по итогам первого тура 36,92%. Выборы президента Абхазии будут признаны состоявшимися при преодолении порога явки в 25%. В избирательных бюллетенях сохраняется графа "против всех". Согласно закону, для победы одному из кандидатов нужно получить больше голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех", то есть более 50% голосов избирателей. Если это не удастся, то могут быть назначены новые выборы президента Абхазии.
https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002462809.html
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в мире, абхазия, бадра гунба, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии
В мире, Абхазия, Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Президентские выборы в Абхазии
Явка во втором туре выборов президента Абхазии составила около 70%

ЦИК Абхазии: явка во втором туре президентских выборов составила около 70%

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИзбиратель голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии
Избиратель голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Избиратель голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии
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СУХУМ, 1 мар – РИА Новости. Явка во втором туре президентских выборов в Абхазии составила около 70%, сообщил председатель республиканского ЦИК Дмитрий Маршан.
«
"В районе 70% по Республике Абхазия проголосовало", - сообщил Маршан на брифинге, отвечая на уточняющий вопрос одного из журналистов.
В Абхазии в субботу проходил второй тур президентский выборов. На высший государственный пост претендуют видный политический деятель республики Бадра Гунба, победивший в первом туре с 46,38% голосов, и оппозиционер Адгур Ардзинба, набравший по итогам первого тура 36,92%.
Выборы президента Абхазии будут признаны состоявшимися при преодолении порога явки в 25%. В избирательных бюллетенях сохраняется графа "против всех". Согласно закону, для победы одному из кандидатов нужно получить больше голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех", то есть более 50% голосов избирателей. Если это не удастся, то могут быть назначены новые выборы президента Абхазии.
Избиратели и члены избирательной комиссии на участке во втором туре президентских выборов в Абхазии - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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В миреАбхазияБадра ГунбаАдгур АрдзинбаПрезидентские выборы в Абхазии
 
 
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