https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002504022.html
Явка во втором туре выборов президента Абхазии составила около 70%
Явка во втором туре выборов президента Абхазии составила около 70% - РИА Новости, 01.03.2025
Явка во втором туре выборов президента Абхазии составила около 70%
Явка во втором туре президентских выборов в Абхазии составила около 70%, сообщил председатель республиканского ЦИК Дмитрий Маршан. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T21:10:00+03:00
2025-03-01T21:10:00+03:00
2025-03-01T21:10:00+03:00
в мире
абхазия
бадра гунба
адгур ардзинба
президентские выборы в абхазии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002446962_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_aed4f56101c54da4ed56c91ee509dcae.jpg
СУХУМ, 1 мар – РИА Новости. Явка во втором туре президентских выборов в Абхазии составила около 70%, сообщил председатель республиканского ЦИК Дмитрий Маршан. "В районе 70% по Республике Абхазия проголосовало", - сообщил Маршан на брифинге, отвечая на уточняющий вопрос одного из журналистов. В Абхазии в субботу проходил второй тур президентский выборов. На высший государственный пост претендуют видный политический деятель республики Бадра Гунба, победивший в первом туре с 46,38% голосов, и оппозиционер Адгур Ардзинба, набравший по итогам первого тура 36,92%. Выборы президента Абхазии будут признаны состоявшимися при преодолении порога явки в 25%. В избирательных бюллетенях сохраняется графа "против всех". Согласно закону, для победы одному из кандидатов нужно получить больше голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех", то есть более 50% голосов избирателей. Если это не удастся, то могут быть назначены новые выборы президента Абхазии.
https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002462809.html
абхазия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002446962_315:0:3044:2047_1920x0_80_0_0_43b22dcc217f472754f183c8c0e04124.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абхазия, бадра гунба, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии
В мире, Абхазия, Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Президентские выборы в Абхазии
Явка во втором туре выборов президента Абхазии составила около 70%
ЦИК Абхазии: явка во втором туре президентских выборов составила около 70%