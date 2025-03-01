https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002504022.html

Явка во втором туре выборов президента Абхазии составила около 70%

Явка во втором туре выборов президента Абхазии составила около 70% - РИА Новости, 01.03.2025

Явка во втором туре выборов президента Абхазии составила около 70%

Явка во втором туре президентских выборов в Абхазии составила около 70%, сообщил председатель республиканского ЦИК Дмитрий Маршан. РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T21:10:00+03:00

2025-03-01T21:10:00+03:00

2025-03-01T21:10:00+03:00

в мире

абхазия

бадра гунба

адгур ардзинба

президентские выборы в абхазии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002446962_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_aed4f56101c54da4ed56c91ee509dcae.jpg

СУХУМ, 1 мар – РИА Новости. Явка во втором туре президентских выборов в Абхазии составила около 70%, сообщил председатель республиканского ЦИК Дмитрий Маршан. "В районе 70% по Республике Абхазия проголосовало", - сообщил Маршан на брифинге, отвечая на уточняющий вопрос одного из журналистов. В Абхазии в субботу проходил второй тур президентский выборов. На высший государственный пост претендуют видный политический деятель республики Бадра Гунба, победивший в первом туре с 46,38% голосов, и оппозиционер Адгур Ардзинба, набравший по итогам первого тура 36,92%. Выборы президента Абхазии будут признаны состоявшимися при преодолении порога явки в 25%. В избирательных бюллетенях сохраняется графа "против всех". Согласно закону, для победы одному из кандидатов нужно получить больше голосов, чем суммарно его соперник и графа "против всех", то есть более 50% голосов избирателей. Если это не удастся, то могут быть назначены новые выборы президента Абхазии.

https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002462809.html

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, абхазия, бадра гунба, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии