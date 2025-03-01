https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002440709.html
Явка на выборах президента Абхазии к 12:00 составила 21 процент
Явка на выборах президента Абхазии к 12:00 составила 21 процент - РИА Новости, 01.03.2025
Явка на выборах президента Абхазии к 12:00 составила 21 процент
Явка на втором туре выборов президента Абхазии составила 21% к 12:00, сообщил председатель местного ЦИК Дмитрий Маршан. РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T12:51:00+03:00
2025-03-01T12:51:00+03:00
2025-03-01T13:42:00+03:00
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СУХУМ, 1 мар — РИА Новости. Явка на втором туре выборов президента Абхазии составила 21% к 12:00, сообщил председатель местного ЦИК Дмитрий Маршан."В 12 часов дня у нас явка по стране составила 21%, что составляет в количестве людей проголосовавших 30 200 человек", — сказал он на брифинге.В Абхазии в субботу проходит второй тур президентских выборов. В нем участвуют видный политик и победитель первого тура Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.В первом туре, состоявшемся 15 февраля, Гунба набрал 46,38% голосов, а Ардзинба — 36,92%. Оба кандидата уже проголосовали во втором туре выборов.Голосование будет проходить с 08:00 до 20:00 мск. Для избирателей доступны 152 участка в Абхазии и еще два в России — в Москве и Черкесске. В основной список голосующих внесли 134 тысячи человек.Во втором туре победу одержит кандидат, получивший большинство голосов, при этом оно должно превышать сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех кандидатов". ЦИК признает выборы состоявшимися, если в них примут участие более четверти граждан Абхазии, внесенных в списки избирателей.Если ни одного из кандидатов не изберут президентом по итогам второго тура, ЦИК назначит дату проведения повторных выборов.
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Бадра Гунба и Адгур Ардзинба на голосовании во втором туре президентских выборов в Абхазии
Бадра Гунба и Адгур Ардзинба проголосовали во втором туре президентских выборов в Абхазии.
2025-03-01T12:51
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абхазия, бадра гунба, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии, москва, россия
В мире, Абхазия, Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Президентские выборы в Абхазии, Москва, Россия
Явка на выборах президента Абхазии к 12:00 составила 21 процент
Маршан: явка на втором туре выборов президента Абхазии составила 21% к 12:00
СУХУМ, 1 мар — РИА Новости. Явка на втором туре выборов президента Абхазии составила 21% к 12:00, сообщил председатель местного ЦИК Дмитрий Маршан.
"В 12 часов дня у нас явка по стране составила 21%, что составляет в количестве людей проголосовавших 30 200 человек", — сказал он на брифинге.
В Абхазии в субботу проходит второй тур президентских выборов. В нем участвуют видный политик и победитель первого тура Бадра Гунба
и оппозиционер Адгур Ардзинба.
В первом туре, состоявшемся 15 февраля, Гунба набрал 46,38% голосов, а Ардзинба — 36,92%. Оба кандидата уже проголосовали во втором туре выборов.
Голосование будет проходить с 08:00 до 20:00 мск. Для избирателей доступны 152 участка в Абхазии
и еще два в России — в Москве и Черкесске. В основной список голосующих внесли 134 тысячи человек.
Во втором туре победу одержит кандидат, получивший большинство голосов, при этом оно должно превышать сумму голосов, отданных за его оппонента и "против всех кандидатов". ЦИК признает выборы состоявшимися, если в них примут участие более четверти граждан Абхазии, внесенных в списки избирателей.
Если ни одного из кандидатов не изберут президентом по итогам второго тура, ЦИК назначит дату проведения повторных выборов.