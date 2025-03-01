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Второй тур выборов президента Абхазии

Второй тур выборов президента Абхазии - РИА Новости, 01.03.2025

Второй тур выборов президента Абхазии

Первый тур выборов президента Абхазии состоялся 15 февраля. РИА Новости, 01.03.2025

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справки

абхазия

президентские выборы в абхазии

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Первый тур выборов президента Абхазии состоялся 15 февраля. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок со дня голосования на общих выборах. Графа "Против всех кандидатов" присутствует в избирательном бюллетене, как в основном туре выборов. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей по отношению к другому кандидату, при условии, что число голосов, поданных за кандидата, больше числа голосов, поданных против него (суммарно голоса, поданные за соперника и графу "Против всех кандидатов"), если в выборах приняли участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей. Если на выборах баллотировались не более двух кандидатов в президенты и ни один из них не был избран, а также в случае признания выборов президента несостоявшимися или недействительными, ЦИК решает вопрос о назначении повторных выборов. Повторные выборы проводятся в течение двух месяцев после основных выборов. Новоизбранный президент Абхазии приступает к исполнению полномочий с момента принесения им в парламенте в присутствии судей конституционного суда присяги, текст которой утверждается парламентом. Согласно Конституции Республики Абхазия (1994), президент является главой государства. Выборы президента осуществляются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. "Президентом Республики Абхазия может быть избран гражданин Республики Абхазия абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий на территории Республики Абхазия не менее пяти последних перед днем выборов лет", - сказано в конституционном законе "О выборах президента Республики Абхазия" (2004). Одно и то же лицо может быть президентом Абхазии не более двух сроков подряд. Одновременно с президентом избирается вице-президент республики. Кандидатуру вице-президента предлагает кандидат в президенты. Вице-президентом может быть избран гражданин Абхазии не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий на территории республики не менее пяти последних перед днем выборов лет. Право избирать президента принадлежит каждому гражданину Республики Абхазия, достигшему в день выборов 18 лет. Не имеет права избирать президента Абхазии и быть избранным президентом Абхазии гражданин республики, признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда. Для проведения голосования центральная избирательная комиссия образует избирательные участки, которые также могут быть открыты за рубежом. В день выборов избирательные участки работают с 8.00 до 20.00. Голосование по выборам президента осуществляется гражданами непосредственно. Каждый гражданин Абхазии имеет один голос, голосование за других избирателей не допускается. Для того чтобы отдать свой голос за того или иного кандидата, избирателю нужно иметь на руках паспорт гражданина республики, с которым нужно прийти на участок по месту прописки. Получив бюллетень, избиратель должен отметить имя кандидата, которому отдает предпочтение. Возможно голосование "Против всех кандидатов". Голосование проводится одновременно по кандидатам в президенты Абхазии и предлагаемым ими кандидатам в вице-президенты. Каждому проголосовавшему в паспорт проставляется специальный штамп. По истечении времени голосования могут получить избирательные бюллетени и проголосовать только лица, уже находящиеся в помещении для голосования.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

справки, абхазия, президентские выборы в абхазии