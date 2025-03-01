https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2001911311.html

Процедура выборов президента Абхазии

Процедура выборов президента Абхазии - РИА Новости, 01.03.2025

Процедура выборов президента Абхазии

Согласно Конституции Республики Абхазия (1994), президент Абхазии является главой государства. Выборы президента осуществляются на основе всеобщего, равного и... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T07:23:00+03:00

2025-03-01T07:23:00+03:00

2025-03-01T07:23:00+03:00

справки

абхазия

президентские выборы в абхазии

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Согласно Конституции Республики Абхазия (1994), президент Абхазии является главой государства. Выборы президента осуществляются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. В соответствии с конституционным законом "О выборах президента Республики Абхазия" (2004) президентом может быть избран гражданин Республики Абхазия абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий на территории Республики Абхазия не менее пяти последних перед днем выборов лет. Одно и то же лицо может быть президентом Абхазии не более двух сроков подряд.Одновременно с президентом избирается вице-президент Республики Абхазия. Кандидатуру вице-президента предлагает кандидат в президенты.Вице-президентом может быть избран гражданин Абхазии не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий на территории республики не менее пяти последних перед днем выборов лет.Право избирать президента принадлежит каждому гражданину Республики Абхазия, достигшему в день выборов 18 лет.Не имеет права избирать президента Абхазии и быть избранным президентом Абхазии гражданин республики, признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда.Выборы президента назначаются Народным Собранием Абхазии и проводятся не ранее чем за три и не позднее чем за один месяц до истечения срока полномочий президента Абхазии.В случае прекращения президентом Республики Абхазия исполнения своих полномочий до истечения конституционного срока в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией Республики Абхазия, Народное Собрание не позднее чем через 15 дней со дня такого прекращения полномочий назначает досрочные выборы президента. Выборы должны быть проведены в трехмесячный срок со дня досрочного прекращения исполнения полномочий президентом Республики Абхазия.Право выдвижения кандидатов в президенты принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в установленном порядке министерством юстиции Абхазии не позднее, чем за пять месяцев до истечения срока полномочий действующего президента Абхазии и группам избирателей.Политические партии и инициативные группы обязаны пройти регистрацию в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Абхазии.Политическая партия вправе выдвинуть только одного кандидата и это может быть лицо, не являющееся членом данной политической партии.Партия принимает решение о выдвижении кандидата в президенты тайным голосованием, если съезд (конференция) не примет иного решения.При выдвижении кандидата в президенты от группы избирателей необходимо создание инициативной группы избирателей в количестве не менее 10 человек. Избиратель может входить только в одну инициативную группу избирателей.Для выдвижения кандидата в президенты от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 2000, но не более 2500 подписей избирателей независимо от места проживания на территории Абхазии.ЦИК Абхазии регистрирует выдвинутых кандидатов в президенты и предложенных ими кандидатов в вице-президенты в течение 10 дней с момента поступления документов о выдвижении кандидата и его письменного согласия баллотироваться, но не позднее чем за 30 дней до выборов главы государства.Со дня регистрации кандидатов в президенты Абхазии политическим партиям, а также всем гражданам республики гарантируется право беспрепятственной агитации. В день выборов любая предвыборная агитация запрещается.Кандидаты в президенты создают избирательные фонды для финансирования предвыборной агитации. Такие фонды могут состоять из собственных средств кандидата; средств, выделенных кандидату выдвинувшей его политической партией; добровольных пожертвований физических и негосударственных юридических лиц.Сумма отдельного пожертвования от физического или юридического лица в избирательный фонд кандидата в президенты не может превышать 2000 и 20 000 установленных законом минимальных месячных размеров оплаты труда для физических и юридических лиц соответственно.Форму и текст избирательного бюллетеня по выборам президента Абхазии на государственном и русском языках утверждает ЦИК республики. Текст должен быть размещен только на одной стороне избирательного бюллетеня. В избирательном бюллетене указываются в алфавитном порядке фамилия, имя и отчество кандидата в президенты Республики Абхазия. После данных о кандидате в президенты Абхазии в бюллетене указываются данные о предложенном им кандидате в вице-президенты. В избирательном бюллетене в конце перечня кандидатов помещается строка "Против всех кандидатов" с расположенным справа от нее полем для голосования. Каждый избирательный бюллетень должен содержать разъяснения о порядке его заполнения.Для проведения голосования Центральная избирательная комиссия образует избирательные участки, которые также могут быть открыты за рубежом.В день выборов избирательные участки работают с 8.00 до 20.00. Голосование по выборам президента осуществляется гражданами непосредственно. Каждый гражданин Абхазии имеет один голос, голосование за других избирателей не допускается.Для того чтобы отдать свой голос за того или иного кандидата, избирателю нужно иметь на руках паспорт гражданина республики, с которым нужно прийти на участок по месту прописки.Граждане Абхазии, не прописанные на территории республики, принимают участие в выборах президента страны на основании паспорта гражданина Республики Абхазия и удостоверения на право голосования. По предъявлении этих документов в день голосования избиратель включается в дополнительный список избирателей на избирательном участке избирательного округа, которые указаны в удостоверении на право голосования. При выдаче избирателю избирательного бюллетеня удостоверение на право голосования изымается и приобщается к дополнительному списку избирателей.Получив бюллетень, избиратель должен поставить галочку напротив имени кандидата, которому отдает предпочтение. Возможно голосование "Против всех кандидатов".Голосование проводится одновременно по кандидатам в президенты Абхазии и предлагаемым ими кандидатам в вице-президенты.Каждому проголосовавшему в паспорт проставляется специальный штамп. По истечении времени голосования могут получить избирательные бюллетени и проголосовать только лица, уже находящиеся в помещении для голосования.Избранным считается кандидат в президенты Республики Абхазия, который получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.Если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов.Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок со дня голосования на общих выборах. Графа "Против всех кандидатов" присутствует в избирательном бюллетени, как в основном туре выборов. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей по отношению к другому кандидату, при условии, что число голосов, поданных за кандидата, больше числа голосов, поданных против него (суммарно голоса, поданные за соперника и графу "Против всех кандидатов"), если в выборах приняли участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей. Если при повторном голосовании ни один кандидат не был избран президентом, ЦИК назначает повторные выборы президента.Если на выборах баллотировалось не более двух кандидатов в президенты и ни один из них не был избран, а также в случае признания выборов президента несостоявшимися или недействительными, ЦИК решает вопрос о назначении повторных выборов. Повторные выборы проводятся в течение двух месяцев после основных выборов.ЦИК республики признает выборы президента несостоявшимися, если в голосовании приняло участие менее половины избирателей, внесенных в списки избирателей, а также в связи с выбытием кандидата в президенты, если в избирательный бюллетень был включен только один кандидат.Новоизбранный президент Абхазии приступает к исполнению полномочий с момента принесения им в парламенте Абхазии в присутствии судей Конституционного суда присяги, текст которой утверждается парламентом.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

абхазия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, абхазия, президентские выборы в абхазии